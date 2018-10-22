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Материалы по теме:

Депутаты и омбудсмен выяснили, как нужно изменить законы о детях-инвалидах

Депутаты и омбудсмен выяснили, как нужно изменить законы о детях-инвалидах

Что нужно поменять в законодательстве, чтобы сделать пребывание детей-инвалидов в специализированных учреждениях более комфортным, а реабилитацию эффективной? Таким вопросом задались представители Самарской губернской думы и местный Уполномоченный по правам человека во время выездного мероприятия в детский дом-интернат для умственно отсталых 
22 октября 2018, 08:39
ТЕРРА показала «Смолфут» друзьям и партнерам еще до официальной премьеры

ТЕРРА показала «Смолфут» друзьям и партнерам еще до официальной премьеры

Телерадиокомпания ТЕРРА продолжает делать приятные сюрпризы своим телезрителям, партнерам и слушателям «Русского Радио в Самаре». Для наших друзей в кинотеатре «Вертикаль» был организован предпремьерный показ нового мультипликационного фильма «Смолфут» о приключениях снежного человека. Герои новой анимационной ленты «Смолфут», предпремьерный показ 
22 октября 2018, 08:10
В Самаре бизнесмен пытался подкупить полицейского 30 тысячами рублей

В Самаре бизнесмен пытался подкупить полицейского 30 тысячами рублей

В Самаре задержали бизнесмена, которого сейчас подозревают в попытке дать взятку. 2 октября сотрудник коммерческой организации предложил представителю Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области 30 000 рублей. По версии следствия, деньги были платой за то, чтобы 
22 октября 2018, 05:35
Эксперты рассказали, кто получает в Самарской области больше всех

Эксперты рассказали, кто получает в Самарской области больше всех

Самарастат опубликовал доклад о социально-экономическом положении жителей региона за первые 9 месяцев. Средняя зарплата составила в области 33 273 рубля, это на 2,3% меньше, чем в прошлом месяце. Но если сравнивать с результатом прошлого года, то доход вырос на 11%.
22 октября 2018, 05:16
Дмитрий Азаров встретился с несколькими федеральными министрами

Дмитрий Азаров встретился с несколькими федеральными министрами

Глава Самарской области Дмитрий Азаров на этой неделе работал в Москве, где провел целый ряд встреч в федеральных ведомствах

С первым заместителем министра здравоохранения Татьяной Яковлевой говорили о реализации нацпроекта "Здравоохранение". Одна из ключевых задач — снижение смертности трудоспособного 
10 октября 2018, 11:35
Мазут разлился в Гранном из-за «черных копателей»

Мазут разлился в Гранном из-за «черных копателей»

Мазут в поселке Гранный под Новокуйбышевском разлился из-за охотников за металлом. Об этом в своем микроблоге в Твиттере рассказал депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн. В среду, 3 октября, он побывал на месте событий с делегацией, 
4 октября 2018, 10:52
В Самарской области нашли 288 несанкционированных свалок

В Самарской области нашли 288 несанкционированных свалок

В Самарской области насчитали 288 несанкционированных свалок, ранее их было около 700. 
 
- Динамика заметная, но сказать, что нас это устраивает, невозможно, - прокомментировал ситуацию губернатор Дмитрий Азаров.
 
Он поручил руководителю министерства энергетики и ЖКХ Сергею Маркову создать межведомственную группу 
3 октября 2018, 09:42
Выяснилось, почему лес и землю в Гранном залило мазутом

Выяснилось, почему лес и землю в Гранном залило мазутом

Жители поселка Гранный под Новокуйбышевском бьют тревогу: в районе назрела локальная экологическая катастрофа - лес и приусадебные участки залило мазутом. Глава города Сергей Марков обсудил проблему с генеральным директором Новокуйбышевского НПЗ Робертом Хусаиновым. Они договорились, что завод поможет городским службам 
27 сентября 2018, 09:42
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