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Депутаты и омбудсмен выяснили, как нужно изменить законы о детях-инвалидах
Что нужно поменять в законодательстве, чтобы сделать пребывание детей-инвалидов в специализированных учреждениях более комфортным, а реабилитацию эффективной? Таким вопросом задались представители Самарской губернской думы и местный Уполномоченный по правам человека во время выездного мероприятия в детский дом-интернат для умственно отсталых …
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22 октября 2018, 08:39
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ТЕРРА показала «Смолфут» друзьям и партнерам еще до официальной премьеры
Телерадиокомпания ТЕРРА продолжает делать приятные сюрпризы своим телезрителям, партнерам и слушателям «Русского Радио в Самаре». Для наших друзей в кинотеатре «Вертикаль» был организован предпремьерный показ нового мультипликационного фильма «Смолфут» о приключениях снежного человека. Герои новой анимационной ленты «Смолфут», предпремьерный показ …
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22 октября 2018, 08:10
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В Самаре бизнесмен пытался подкупить полицейского 30 тысячами рублей
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22 октября 2018, 05:35
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Эксперты рассказали, кто получает в Самарской области больше всех
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22 октября 2018, 05:16
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Дмитрий Азаров встретился с несколькими федеральными министрами
Глава Самарской области Дмитрий Азаров на этой неделе работал в Москве, где провел целый ряд встреч в федеральных ведомствах
С первым заместителем министра здравоохранения Татьяной Яковлевой говорили о реализации нацпроекта "Здравоохранение". Одна из ключевых задач — снижение смертности трудоспособного …
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10 октября 2018, 11:35
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Мазут разлился в Гранном из-за «черных копателей»
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4 октября 2018, 10:52
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В Самарской области нашли 288 несанкционированных свалок
В Самарской области насчитали 288 несанкционированных свалок, ранее их было около 700.
- Динамика заметная, но сказать, что нас это устраивает, невозможно, - прокомментировал ситуацию губернатор Дмитрий Азаров.
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3 октября 2018, 09:42
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Выяснилось, почему лес и землю в Гранном залило мазутом
Жители поселка Гранный под Новокуйбышевском бьют тревогу: в районе назрела локальная экологическая катастрофа - лес и приусадебные участки залило мазутом. Глава города Сергей Марков обсудил проблему с генеральным директором Новокуйбышевского НПЗ Робертом Хусаиновым. Они договорились, что завод поможет городским службам …
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27 сентября 2018, 09:42