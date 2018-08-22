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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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Самарец забил бразильского боксера в Риге, появилось видео

Самарский боксер Максим Власов в Риге победил на ринге бразильца Карлоса Насименто. Бой сняли на видео. Запись появилась в сети.  
Поединок за титул интерконтинентального чемпиона по версии IBO в первом тяжёлом весе состоялся в понедельник, 14 ноября. В третьем 

15 ноября 2016, 02:24
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