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В Самарской области задержан за взятку начальник исправительной колонии №3 Андрей Гурьянов
22 августа стало известно об очередной антикоррупционной операции, проведенной сотрудниками регионального управления ФСБ. В шестом часу вечера при получении взятки был задержан руководитель исправительной колонии №3 в городе Новокуйбышевск Андрей Гурьянов. Об этом в своем твиттере написал советник директора Росгвардии …
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22 августа 2018, 07:10
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20 новых спортплощадок появятся в Самарской области
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22 августа 2018, 05:34
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Синоптики рассказали, когда прекратятся дожди в Самарской области
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22 августа 2018, 05:02
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Британские археологи нашли древнеримские перчатки
Британские ученые подготовили выставку артефактов, которые были обнаружены при раскопках на территории древнеримской крепости Виндоланд. Главным экспонатом стали древние перчатки, которые использовались атлетами на турнирах по единоборствам.
Ученые отмечают, что ранее такие спортивные приспособления можно было увидеть только на …
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21 февраля 2018, 03:47
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Самарский боксер Максим Власов хочет отнять пояс Дениса Лебедева
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8 сентября 2017, 10:36
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Детям показали бокс!
В тольяттинском сообществе "ВК" - "Автомобильная столица" - сообщили, что в Автограде в рамках проекта "Шаг вперёд" была проведена тренировка по боксу в детском оздоровительном лагере "Электроник - Дубрава". Тренировку проводила чемпионка СНГ и Славянских стран по боксу Юлия …
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9 августа 2017, 08:06
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Самарец забил бразильского боксера в Риге, появилось видео
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15 ноября 2016, 02:24