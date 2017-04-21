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В блогах: почему самарцы на субботнике выполняют чужую работу?
Блогеру Ирине Фроловой не нравится ежегодная инициатива мэрии Самары призывать горожан выходить на субботник. "Это просто способ не тратить уже выделенные деньги, не делать свою работу", - считает автор. "Только вдумайтесь, мы уже оплатили управляющим компаниям, чтобы благоустройство происходило …
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21 апреля 2017, 09:16
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В блогах: «АвтоВАЗ продолжает политику скрытых сокращений»
В группе "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" сообщают, что на тольяттинском автозаводе продолжается политика скрытых сокращений. Об этом говорится в информационном письме, которое на днях сотрудники компании получили по местной "локалке". В документе указывается, что на заводе сейчас создана служба, …
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21 апреля 2017, 07:22
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В Самаре ограбили районную администрацию?
Блогер Игорь Ермоленко обратил внимание на стелу Октябрьского района Самары. "Уже пару лет она пребывает вот в таком состоянии: неизвестные злоумышленники, возможно, стырили букву "О". Теперь один из самых престижных районов города значится как "Ктябрьский". Даю администрациям города и …
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20 апреля 2017, 06:16
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Самарцев кормят булочками из бетона
Блогер Анна Носова поведала про "булочки с бетонной посыпкой". "По улице Кабельной, дом 7, расположилось некое заведение, которое занимается производством булочек. У владельца пекарни, видимо, своя технология выпечки, потому как хлебные изделия сохнут на улице под жаркими лучами солнца …
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20 апреля 2017, 05:51
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Данные о нарушениях ПДД будет поступать в «Жигулевскую долину»
В технопарке «Жигулевская долина» появится Центр обработки данных системы автофиксации нарушений Правил дорожного движения, такое сообщение появилось на портале госзакупок. Тендер на создание объекта объявил "Региональный центр телекоммуникаций". Цена контракта - 27,5 млн рублей. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит установить необходимое …
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18 октября 2016, 04:08
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Наложены штрафы за нарушения сроков строительства Жигулевской долины
Сегодня, 18 декабря, об этом сообщила прокуратура Самарской области. Согласно материалам проверки надзорного ведомства, государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" по результатам торгов в ноябре прошлого года заключило контракт с ЗАО "Волгатрансстрой-9" на сумму 646 миллионов рублей. По условиям договора …
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18 декабря 2015, 05:32
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СК: В технопарке "Жигулевская долина" 105 миллионов рублей израсходованы не по назначению
Сегодня, 15 декабря, следственный комитет области заявил о возбуждении уголовного дела по статье "нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере". Фигурант - экс-директор ГКУ «Управление капитального строительства» Владимир Рылкин. Согласно материалам дела, в 2013 году он допустил расходование более …
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15 декабря 2015, 04:09
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В Самарском регионе денег на программу развития инновационной деятельности не хватает
Об этом на заседании комиссии при комитете по промышленности Самарской губернской думы рассказал представитель министерства экономического развития Сергей Ветров. На этот год на программу заложено почти 126 миллионов рублей, из них освоено 60%. Тем временем с финансированием возникли проблемы из-за …
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19 октября 2015, 09:05