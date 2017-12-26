Блогер Владислав Харчев задается вопросом, "почему в Самаре на площади Куйбышева всегда такие убогие горки для детей"? "Вы посмотрите, например, какие горки строят около Красной площади. Высотой минимум с 3-этажный дом. Ни в какое сравнение не идет с тем убожеством, что варганят в Самаре. А у нас есть все условия для нормальной большой горки: очень много места на площади; намного больше снега, чем в Москве; более холодный климат зимой. Помнится, во времена СССР на площади Куйбышева каждый год ставили огромнейшую горку. Она была сварена из металла. Склон был железным (а не как сейчас в Москве - из ледяных блоков). После скатывания с него ребенок ехал по специально замороженной ледяной дорожке метров 40. Себестоимость такой горки невелика. Думаю, сейчас в пару миллионов легко уложимся. Учитывая, что конструкция разборная, горки хватит на много лет (в отличие от однолетней в Москве). Ну почему власти Самары не могут сделать нормальную горку?" - вопрошает автор.
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