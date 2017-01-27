С 1 ноября самарские студенты смогут ездить на общественном транспорте за 15 рублей. Информация об этом 25 октября опубликована на сайте мэрии Самары.

В продаже появятся транспортные карты на 20 и 40 поездок, которые будут стоить 300 и 600 рублей соответственно. …