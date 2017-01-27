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В блогах: помощь для самарских бабушек и дедушек
Блогер dolceitali обращается ко всем неравнодушным самарцам, которые помогают бабушкам и дедушкам. "Нужно помочь с подпиской газет для 6 пансионатов области из Дубового Умета, Максимовки, Борского, Отрадного, Жигулевска и Кабановки. Учреждения не могут себе этого позволить в связи тяжелой …
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27 января 2017, 10:30
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В блогах: о тротуаре для самарских студентов
Блогер Денис Зацепин обращает внимание властей на опасный пешеходный маршрут для студентов самарского университета. "После объединения бывших "госа" и "аэрокоса" резко увеличился поток учащихся, перемещающихся между учебными корпусами на Ново-Садовой и Московском шоссе. Студенты не самый богатый народ. Покупать …
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26 января 2017, 05:36
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В блогах: самарский водитель привез в больницу мертвого пассажира
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26 января 2017, 05:13
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В блогах: как оформляют компенсацию за детский сад в Самаре
Самарчанка Татьяна Турчан рассказала в "Фейсбуке", что с 1 января 2017 года оформить компенсацию части родительской платы за детсад - гиблое дело.
"Я подавала документы в МФЦ. Не верьте, что справку о составе семьи там запросят сами - …
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26 января 2017, 02:30
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В блогах: в Самаре появились трамваи бизнес- и эконом-класса
Одной из главных новостей для самарцев стало фейковое сообщение в группе "Таинственная Самара" соцсети "ВКонтакте". Оказывается, в нашем городе после новогодних каникул появились трамваи бизнес- и экономкласса. Владельцы норковых шуб и другой дорогой верхней одежды, собрав нужное число подписей, …
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12 января 2017, 09:37
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Проезд в Крутые Ключи подорожает в полтора раза
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26 декабря 2016, 02:03
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В блогах: когда водители будут озвучивать названия остановок?
В группе "Услышано Самара" соцсети "ВКонтакте" обращаются к властям города с вопросом, "когда же наконец водителей муниципального транспорта заставят озвучивать названия остановок"? "Или, может, они стесняются или сами не знают маршрута? К чему всё это? Гости нашего города, да …
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23 декабря 2016, 11:12
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В Сызрани студенты-иностранцы из «вертолётки» сняли флешмоб про жизнь в общежитии, есть фото
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18 декабря 2016, 08:45
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В самарском ТТУ хотят закрыть маршруты 15-го трамвая и 16-го троллейбуса
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16 декабря 2016, 03:30
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Посетивший 140 стран путешественник побывал в Самаре
Блогер samregotdrgc рассказал, что в Самаре побывал путешественник, посетивший почти 140 стран мира. "Его зовут Снатенков Владимир. В нашем городе он прочитал студентам одного из вузов лекцию по профилю "туристический бизнес". Сейчас Владимир Александрович с семьей живет преимущественно в …
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14 декабря 2016, 09:47
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Трудоустраивать студентов уже на втором и третьем курсах предложили ректоры ведущих вузов страны
По мнению экспертов, практически все выпускники высших учебных заведений сталкиваются с проблемой отрыва от реального производства, а той практики, что сейчас предусмотрена во время обучения, недостаточно. Между тем, крупные предприятия Самарской области активно взаимодействуют с вузами региона по набору молодых …
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13 декабря 2016, 05:31
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В Самаре цена проезда для студентов с 1 декабря составит 13 рублей
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18 ноября 2016, 07:37
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Мэрия Самары заплатит за проезд чиновников 5 млн рублей
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14 ноября 2016, 02:42
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В Самаре студенты смогут ездить в общественном транспорте за 15 рублей
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25 октября 2016, 01:22