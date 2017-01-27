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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 января 2017г 
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Материалы по теме:

В блогах: помощь для самарских бабушек и дедушек

В блогах: помощь для самарских бабушек и дедушек

Блогер dolceitali обращается ко всем неравнодушным самарцам, которые помогают бабушкам и дедушкам. "Нужно помочь с подпиской газет для 6 пансионатов области из Дубового Умета, Максимовки, Борского, Отрадного, Жигулевска и Кабановки. Учреждения не могут себе этого позволить в связи тяжелой 
27 января 2017, 10:30
В блогах: о тротуаре для самарских студентов

В блогах: о тротуаре для самарских студентов

Блогер Денис Зацепин обращает внимание властей на опасный пешеходный маршрут для студентов самарского университета. "После объединения бывших "госа" и "аэрокоса" резко увеличился поток учащихся, перемещающихся между учебными корпусами на Ново-Садовой и Московском шоссе. Студенты не самый богатый народ. Покупать 
26 января 2017, 05:36
В блогах: самарский водитель привез в больницу мертвого пассажира

В блогах: самарский водитель привез в больницу мертвого пассажира

В соцсетях обсуждают смерть пассажира самарского автобуса. По словам очевидцев, молодой мужчина потерял сознание прямо в салоне. Водитель решил сойти с маршрута и довез его до ближайшей больницы. Однако там сказали: «Вызывайте скорую», пишет автор поста. По его словам, в 

26 января 2017, 05:13
В блогах: как оформляют компенсацию за детский сад в Самаре

В блогах: как оформляют компенсацию за детский сад в Самаре

Самарчанка Татьяна Турчан рассказала в "Фейсбуке", что с 1 января 2017 года оформить компенсацию части родительской платы за детсад - гиблое дело.

"Я подавала документы в МФЦ. Не верьте, что справку о составе семьи там запросят сами - 
26 января 2017, 02:30
В блогах: в Самаре появились трамваи бизнес- и эконом-класса

В блогах: в Самаре появились трамваи бизнес- и эконом-класса

Одной из главных новостей для самарцев стало фейковое сообщение в группе "Таинственная Самара" соцсети "ВКонтакте". Оказывается, в нашем городе после новогодних каникул появились трамваи бизнес- и экономкласса. Владельцы норковых шуб и другой дорогой верхней одежды, собрав нужное число подписей, 
12 января 2017, 09:37
Проезд в Крутые Ключи подорожает в полтора раза

Проезд в Крутые Ключи подорожает в полтора раза

С 1 января почти на 30 рублей вырастет стоимость проезда в вагонах третьего класса в электропоезде Самара - аэропорт Курумоч, сообщает Самарская пригородная пассажирская компания. Теперь вместо 86 рублей билет будет стоить 115 рублей. Сразу в 1,5 раза - с 

26 декабря 2016, 02:03
В блогах: когда водители будут озвучивать названия остановок?

В блогах: когда водители будут озвучивать названия остановок?

В группе "Услышано Самара" соцсети "ВКонтакте" обращаются к властям города с вопросом, "когда же наконец водителей муниципального транспорта заставят озвучивать названия остановок"? "Или, может, они стесняются или сами не знают маршрута? К чему всё это? Гости нашего города, да 
23 декабря 2016, 11:12
В Сызрани студенты-иностранцы из «вертолётки» сняли флешмоб про жизнь в общежитии, есть фото

В Сызрани студенты-иностранцы из «вертолётки» сняли флешмоб про жизнь в общежитии, есть фото

Несколько юношей из Казахстана приняли участие в популярном на сегодняшний день флешмобе под названием «Манекен-челленж». Парни, находясь в разных комнатах общежития вертолетного училища, внезапно замерли в разных позах.

Оригинальное видео опубликовано в группе «СВВАУЛ. Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» г. 
18 декабря 2016, 08:45
В самарском ТТУ хотят закрыть маршруты 15-го трамвая и 16-го троллейбуса

В самарском ТТУ хотят закрыть маршруты 15-го трамвая и 16-го троллейбуса

В Самаре могут закрыть два маршрута общественного транспорта. Специалисты ТТУ провели исследование и пришли к выводу, что трамваи №15 и троллейбусы №16 сейчас востребованы меньше всего и для оптимизации сети, которая не проводилась уже более 4-х лет, их стоит отменить.

16 декабря 2016, 03:30
Посетивший 140 стран путешественник побывал в Самаре

Посетивший 140 стран путешественник побывал в Самаре

Блогер samregotdrgc рассказал, что в Самаре побывал путешественник, посетивший почти 140 стран мира. "Его зовут Снатенков Владимир. В нашем городе он прочитал студентам одного из вузов лекцию по профилю "туристический бизнес". Сейчас Владимир Александрович с семьей живет преимущественно в 
14 декабря 2016, 09:47
Трудоустраивать студентов уже на втором и третьем курсах предложили ректоры ведущих вузов страны

Трудоустраивать студентов уже на втором и третьем курсах предложили ректоры ведущих вузов страны

По мнению экспертов, практически все выпускники высших учебных заведений сталкиваются с проблемой отрыва от реального производства, а той практики, что сейчас предусмотрена во время обучения, недостаточно. Между тем, крупные предприятия Самарской области активно взаимодействуют с вузами региона по набору молодых 

13 декабря 2016, 05:31
В Самаре цена проезда для студентов с 1 декабря составит 13 рублей

В Самаре цена проезда для студентов с 1 декабря составит 13 рублей

В мэрии приняли новое постановление о стоимости проезда для студентов и школьников. Документ подписали 18 ноября. Поездка в общественном транспорте для них с 1 декабря будет стоить 13 рублей. Безлимитная транспортная карта школьника будет стоить 500 рублей, на студенческую карту 

18 ноября 2016, 07:37
Мэрия Самары заплатит за проезд чиновников 5 млн рублей

Мэрия Самары заплатит за проезд чиновников 5 млн рублей

В Самаре потратят 5 млн рублей на доставку сотрудников мэрии до места работы и обратно. Торги на оказание услуг по перевозке объявил муниципальный «Центр информационно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения». Согласно техзаданию, с 9 января по 29 декабря 2017 года специалистов по 

14 ноября 2016, 02:42
В Самаре студенты смогут ездить в общественном транспорте за 15 рублей

В Самаре студенты смогут ездить в общественном транспорте за 15 рублей

С 1 ноября самарские студенты смогут ездить на общественном транспорте за 15 рублей. Информация об этом 25 октября опубликована на сайте мэрии Самары.

В продаже появятся транспортные карты на 20 и 40 поездок, которые будут стоить 300 и 600 рублей соответственно. 

25 октября 2016, 01:22
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