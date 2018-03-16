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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Неуправляемый «ВАЗ-2110» сбил своего водителя и устроил «домино» в Самаре

Неуправляемый «ВАЗ-2110» сбил своего водителя и устроил «домино» в Самаре

В Самаре на Металлурге вазовская «десятка» сбила собственного водителя. После наезда на человека неуправляемая машина устроила «ДТП-домино». ДТП произошло в четверг, 15 марта, на улице Строителей около 93-го дома. 

По данным полицейских, 48-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» вышел из салона на улицу 

16 марта 2018, 02:32
С 25 марта увеличится количество авиарейсов в Екатеринбург из Самары

С 25 марта увеличится количество авиарейсов в Екатеринбург из Самары

Авиарейсов из Самары в Екатеринбург станет больше. Расписание изменится с 25 марта 2018 года. Количество полетов по этому маршруту будет увеличено до 11 в неделю. Пассажиров будут перевозить на самолетах Sukhoi Superjet 100. Новые вылеты из Самары по графику намечены 

16 марта 2018, 01:50
Коммунальщиков уличили в плохой уборке снега на улицах Самары

Коммунальщиков уличили в плохой уборке снега на улицах Самары

Прокуратура Промышленного района Самары уличила МП «Благоустройство» в нарушении требований законодательства о безопасности дорожного движения. Сотрудники надзорного ведомства выявили снежные валы на дорогах и плохо очищенные остановки. Неудовлетворительный уход привел к сужению проезжей части, а также к формированию снежных куч 

16 марта 2018, 01:04
Грузовые поезда к ЧМ-2018 могут пустить в обход Самары

Грузовые поезда к ЧМ-2018 могут пустить в обход Самары

В Самаре предложено пустить грузовые поезда в обход, в направлении Кинель – Безенчук. Этот вопрос в четверг, 15 марта, обсуждался в Самарской губдуме на комитете по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции.

Новую схему движения грузовых поездов могут апробировать во время 

16 марта 2018, 10:29
В блогах: в Самаре исчезли секундомеры на Московском шоссе

В блогах: в Самаре исчезли секундомеры на Московском шоссе

Блогер Ольга Потапова поведала, что вчера в Самаре на многих перекрестках Московского шоссе загадочным образом исчезли секундомеры рядом со светофорами.

«А те, которые остались, не работают. Существует, конечно, версия, что на новом Московском шоссе секундомеров не будет, так 
15 марта 2018, 08:00
В блогах: и мимы есть в Самаре, и свой Джексон...

В блогах: и мимы есть в Самаре, и свой Джексон...

Блогер s7005 поведал про самарский свадебный кризис: "Некоторое время назад здание, где находится арт-гостиная "Вернисаж", позиционировало себя как самый большой магазин свадебного платья... разумеется, в Самаре. Но пришлось свернуться. Не берет народ платья. Все-таки в Самаре и области стали действительно 

13 марта 2018, 08:02
В блогах:

В блогах: "Почему в Самаре ненавидят пешеходов и желают им смерти?"

Блогер Виталий Политов задается вопросом, "почему в Самаре ненавидят пешеходов и желают им смерти"? Автор поведал про опасный перекресток на пересечении Мичурина и Московского шоссе. "Из-за чьего-то непродуманного решения здесь ежедневно сотни (если не тысячи) людей подвергаются опасности быть сбитыми. Из-за 

13 марта 2018, 07:00
В блогах: «Как ВТО самарскую табачную фабрику уничтожила»

В блогах: «Как ВТО самарскую табачную фабрику уничтожила»

Блогер Игорь Кондратьев пишет, «как ВТО уничтожила самарскую табачную фабрику». В марте 2004 года в прессе появилось сообщение: новые собственники 
13 марта 2018, 08:01
Маршрутки с Металлурга до железнодорожного вокзала отменят в Самаре

Маршрутки с Металлурга до железнодорожного вокзала отменят в Самаре

В Самаре ликвидируют маршрут общественного транспорта №264. По нему маршрутки перевозили пассажиров с Металлурга (от улицы Олимпийской) через автостанцию Аврора до железнодорожного вокзала. Мэрия Самары приняла решение об исключении 264-го из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок. Постановление опубликовано на сайте 

5 марта 2018, 03:09
Держится на честном слове: В Сызрани у пассажирской «Газели» отвалилась дверь

Держится на честном слове: В Сызрани у пассажирской «Газели» отвалилась дверь

Свидетелями необычного инцидента стали жители Сызрани сегодня в субботу, 16 декабря. На улице Ульяновской они сняли на фото, как у маршрутки №116 во время посадки пассажиров слетела дверь. К счастью, люди не пострадали. «Газелька» № 116 курсирует между Сызранью и 
16 декабря 2017, 06:15
В Сызрани водитель извинился перед бабушкой, которую грубо вышвырнул из маршрутки

В Сызрани водитель извинился перед бабушкой, которую грубо вышвырнул из маршрутки

Водитель из Сызрани, чей проступок недавно вызвал общественный резонанс, принёс личное извинение Галине Морозовой, передает КТВ-Луч. По словам пенсионерки, автомобилист приезжал и пытался разыскать её, но поскольку женщина теперь проживает по другому адресу, водитель извинился по телефону.
 
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17 сентября 2017, 05:52
Цельнометаллическая эпидемия: Рекорд «Нивы» из Тольятти побила ульяновская «маршрутка»

Цельнометаллическая эпидемия: Рекорд «Нивы» из Тольятти побила ульяновская «маршрутка»

Очередной курьезный случай с ошибками камер фиксации нарушений Правил дорожного движения произошел в Ульяновске. Здесь камера «оштрафовала» водителя «ГАЗели» за скорость… 233 км/ч!. Пишет "За рулем".

Камеры фиксации нарушений ПДД все чаще дают сбои, приписывая фантастические скорости автомобилям, 
29 июля 2017, 02:28
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