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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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В Тольятти столкнулись «Гранта» и «четверка»: травмированы водители

В Тольятти столкнулись «Гранта» и «четверка»: травмированы водители

Двое автомобилистов получили травмы в ДТП в Тольятти. В понедельник, 4 марта, 25-летний водитель ехал на автомобиле «Лада Гранта» по улице Кирова в направлении Ломоносова. В какой-то момент его машина оказалась на встречной полосе и столкнулась с ВАЗ-2104 с 33-летним 
5 марта 2019, 04:53
В Новокуйбышевске внедрят раздельный сбор мусора и отремонтируют улицу Чернышевского

В Новокуйбышевске внедрят раздельный сбор мусора и отремонтируют улицу Чернышевского

В понедельник, 4 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел в Новокуйбышевске совещание, посвященное развитию и перспективам города. Центральными темами стали модернизация очистных сооружений, снижение негативного воздействия промышленных предприятий на экологию, переход на раздельный сбор мусора. В частности, решено, что 
5 марта 2019, 04:36
В Самарской области 19-летний парень может отправиться за решетку на 2 года из-за шампуня

В Самарской области 19-летний парень может отправиться за решетку на 2 года из-за шампуня

В Самарской области 19-летний парень может сесть на два года за украденный шампунь. В полицию Безенчукского района обратились сотрудники одного из местных магазинов. Сумма ущерба составила 1900 рублей. Правоохранители опросили работников торговой точки, изъяли записи с камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что 
5 марта 2019, 03:56
В Самарской области уничтожили более 100 кг запрещенных мяса, меда и молочной продукции

В Самарской области уничтожили более 100 кг запрещенных мяса, меда и молочной продукции

В феврале в Самарскую область пытались нелегально ввезти более 103,8 кг продукции животного происхождения. Она была найдена в ручной клади пассажиров в аэропорту Курумоч, сообщили представители Управления Россельхознадзора по Самарской области. В частности, продукцию изъяли у прилетевших из Армении, Таджикистана, Узбекистана. Все 
5 марта 2019, 02:51
Снова прорыв в Самаре: без отопления остались 13 многоквартирных домов

Снова прорыв в Самаре: без отопления остались 13 многоквартирных домов

Во вторник, 5 марта, в областной столице снова произошла коммунальная авария. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, из-за проведения ремонта на трубопроводе диаметром 900 мм ограничено теплоснабжение в 13 многоквартирных домах, двух детских садах, двух учебных заведениях и 
5 марта 2019, 12:04
Жильцы сутки сидят без воды: в Самаре устраняют утечку на Аэродромной

Жильцы сутки сидят без воды: в Самаре устраняют утечку на Аэродромной

Коммунальщики устраняют аварию на улице Аэродромной — там прорвало водопроводную трубу неподалеку от торгового центра «Аврора-молл». Как сообщили в «РКС-Самара», скрытую утечку нашли в воскресенье, 3 марта, около дома № 36 по улице Аэродромной. Сначала вода не выходила на поверхность 
5 марта 2019, 11:20
С улиц Самары за эту зиму вывезли 765 000 тонн снега

С улиц Самары за эту зиму вывезли 765 000 тонн снега

С улиц, дорог, парков, скверов и набережной Самары за эту зиму коммунальщики вывезли 765 000 тонн снега. В прошлом году за этот же период убрали только 500 000 тонн. В понедельник, 4 марта, такие цифры озвучили на еженедельном совещании в 
4 марта 2019, 04:55
«Только ведра подставляй»: в самарском театре «Камерная сцена» протекла отремонтированная крыша

«Только ведра подставляй»: в самарском театре «Камерная сцена» протекла отремонтированная крыша

Второй раз за этот год у самарского театра драмы «Камерная сцена» протекла крыша. В здании на улице Некрасовской повсюду течет вода, сотрудникам только и остается, что подставлять ведра для воды, капающей с потолка и стен. На видео, снятом в театре, 
4 марта 2019, 04:35
В блогах. Курмыши, Пиня, Заволга: все мемы про Самару

В блогах. Курмыши, Пиня, Заволга: все мемы про Самару

Самарец Вадим Назаров решил собрать в "Фейсбуке" все мемы про жителей Самары. "Итак, самарец думает, что Жигулёвские горы - это горы. Самарец говорит обвешанному сумками, что тот как Пиня. Если самарец заблудится, то в курмышах. Самарец не знает точно, 
27 февраля 2019, 06:06
В Самарской области пациента вывезли на лошади из села, куда не смогла проехать

В Самарской области пациента вывезли на лошади из села, куда не смогла проехать "скорая"

Гужевой транспорт до сих пор, и в XXI веке, помогает спасать жизни людям в Самарской области. 23 февраля карета «скорой помощи» не смогла проехать к месту вызова в селе Благодаровка Борского района и пациента вывезли из населенного пункта на санях, 
27 февраля 2019, 04:47
В блогах: ЖКС! Вы работать будете или как?

В блогах: ЖКС! Вы работать будете или как?

Блогер verqiz обращается к самарской управляющей компании ЖКС с вопросом, когда она начнет работать? "Зима подходит к своему завершению! А вот ЖКС как-то не очень справляется с уборкой снега во дворах, а может, даже и не пытается это делать 
25 февраля 2019, 08:53
В блогах: фермерство как хобби, бизнес и образ жизни

В блогах: фермерство как хобби, бизнес и образ жизни

Самарский блогер Наталья Ширяева решила развенчать миф о том, что в России "деревня умирает, там нет молодежи, кто смог - тот свалил". "На мой взгляд, если это применимо к русской деревни, то только локально, - пишет автор. - Жизнь 
25 февраля 2019, 08:48
Коммунальщики усиленно чистят кровли в Самаре

Коммунальщики усиленно чистят кровли в Самаре

За последние три дня в Самаре выпало рекордное количество осадков, и коммунальщики уже приступили к очистке кровель. Неустойчивая погода со снегопадами и потеплениями привела к тому, что на крышах домов Самары появились первые сосульки. Жители домов с покатыми кровлями 
12 декабря 2018, 08:21
120 домов остались без света в Кошкинском районе из-за сильного ветра

120 домов остались без света в Кошкинском районе из-за сильного ветра

Вчера, 5 августа, около 16:30 в селе Малое Максимкино Кошкинского района зафиксировали сильные порывы ветра, передает ГУ МЧС Самарской области.
 
По данным ведомства, в результате были частично повреждены кровли трех частных домов, нарушилось электроснабжение 120 домов. В них живет 
6 августа 2017, 01:46
После зимы минимум 10% крыш самарских жилых домов пришло в негодность

После зимы минимум 10% крыш самарских жилых домов пришло в негодность

Протечки неизбежны. Самарские коммунальщики рапортуют: резкие температурные перепады минувшей зимы привели в негодность как минимум каждую десятую крышу жилых домов. Инженеры зафиксировали в несколько раз больше повреждений, чем обычно. При этом в некоторых городских районах остаются нечищеными кровли более половины 

4 марта 2014, 05:06
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