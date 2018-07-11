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В блогах: Сбербанк блокирует карты клиентов
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10 июля 2018, 11:21
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17-летний английский блогер рассказал, что случилось с ним на ЧМ-2018 в Самаре
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10 июля 2018, 12:54
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В блогах: Сбербанк заблокировал карту после оплаты поездки в метро
Михаил Тихомиров предупредил в "Фейсбуке" о самых неожиданных неприятностях, которые могут ожидать путешественников с картой Сбербанка.
"Оплатил в Москве поездку в метро сберовской картой - и ее тут же заблокировал банк. Платеж в 55 рублей Сбер посчитал подозрительным. …
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10 июля 2018, 10:03
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В блогах: Дегтярев и Жириновский помогли Грудинину собрать клубнику
О необычном случае поведал в "Инстаграме" депутат Госдумы от Самарской области Михаил Дегтярев.
"Сегодня мы с Владимиром Вольфовичем Жириновским наведались на плантации нашего дорогого Павла Николаевича Грудинина. Помогли экс-кандидату в президенты России с уборкой земляники. Поля земляники до …
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10 июля 2018, 09:57
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В блогах: единственную в России сельскую футбольную фан-зону устроили под Самарой
В паблике "Ставропольский район" соцсети "ВКонтакте" поведали, что жители села Верхнее Санчелеево Самарской области организовали в дни чемпионата мира единственную на всю Россию сельскую футбольную фан-зону. Драматический матч Россия-Хорватия здесь переживали все вместе 110 сельчан. Перед игрой даже была …
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9 июля 2018, 10:21
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"Сбербанку" не удалось обвинить конкурсного управляющего в бездействии
"Сбербанку России" не удалось признать незаконным бездействие конкурсного управляющего одного из обанкротившихся контрагентов кредитного учреждения. Речь идет о тольяттинской компании "Промышленное строительство", которая была признана банкротом и должна банку более 312 миллионов рублей.
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19 мая 2017, 02:44
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Сбербанк помогает приобрести авто для бизнеса
Предприниматели Поволжья – представители крупного и среднего бизнеса - могут приобрести легковые и грузовые автомобили по специальным условиям. Сбербанк и «Сбербанк Лизинг» проводят акцию «Соберите свой автопарк».
Специальные условия действуют в категориях «Авто для руководителя» — на модели марок Audi, BMW, Mercedes, …
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6 мая 2016, 03:23
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Сбербанк информирует о режиме работы офисов в майские праздники
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29 апреля 2016, 05:56