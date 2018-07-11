6
50
25
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888       888  8888888888P   .d8888b.   888    888         d8888    888888  888      
 888   o   888        d88P   d88P  Y88b  888    888        d88888      "88b  888      
 888  d8b  888       d88P    888    888  888    888       d88P888       888  888      
 888 d888b 888      d88P     888         8888888888      d88P 888       888  88888b.  
 888d88888b888     d88P      888  88888  888    888     d88P  888       888  888 "88b 
 88888P Y88888    d88P       888    888  888    888    d88P   888       888  888  888 
 8888P   Y8888   d88P        Y88b  d88P  888    888   d8888888888       88P  888 d88P 
 888P     Y888  d8888888888   "Y8888P88  888    888  d88P     888       888  88888P"  
                                                                      .d88P           
                                                                    .d88P"            
                                                                   888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

В блогах: Сбербанк блокирует карты клиентов

В блогах: Сбербанк блокирует карты клиентов

Самарец Хорен Григорьян пожаловался в "Фейсбуке", что Сбербанк блокирует карты клиентов.

"Мне на сегодня известно 4 случая, - утверждает автор. - У всех большие переводы за день: от 70 тысяч рублей. Причём не важно - входящие переводы или исходящие. Наш арендодатель 

10 июля 2018, 11:21
17-летний английский блогер рассказал, что случилось с ним на ЧМ-2018 в Самаре

17-летний английский блогер рассказал, что случилось с ним на ЧМ-2018 в Самаре

17-летний блогер Тео Огден и его отец Стивен сняли видео, в котором поделились с подписчиками впечатлениями от России. Лондонцы побывали на матчах чемпионата мира по футболу-2018 в нескольких городах-организаторах, и это позволило им развенчать десять популярных мифов о нашей стране 
10 июля 2018, 12:54
В блогах: Сбербанк заблокировал карту после оплаты поездки в метро

В блогах: Сбербанк заблокировал карту после оплаты поездки в метро

Михаил Тихомиров предупредил в "Фейсбуке" о самых неожиданных неприятностях, которые могут ожидать путешественников с картой Сбербанка.

"Оплатил в Москве поездку в метро сберовской картой - и ее тут же заблокировал банк. Платеж в 55 рублей Сбер посчитал подозрительным. 
10 июля 2018, 10:03
В блогах: Дегтярев и Жириновский помогли Грудинину собрать клубнику

В блогах: Дегтярев и Жириновский помогли Грудинину собрать клубнику

О необычном случае поведал в "Инстаграме" депутат Госдумы от Самарской области Михаил Дегтярев.

"Сегодня мы с Владимиром Вольфовичем Жириновским наведались на плантации нашего дорогого Павла Николаевича Грудинина. Помогли экс-кандидату в президенты России с уборкой земляники. Поля земляники до 
10 июля 2018, 09:57
В блогах: единственную в России сельскую футбольную фан-зону устроили под Самарой

В блогах: единственную в России сельскую футбольную фан-зону устроили под Самарой

В паблике "Ставропольский район" соцсети "ВКонтакте" поведали, что жители села Верхнее Санчелеево Самарской области организовали в дни чемпионата мира единственную на всю Россию сельскую футбольную фан-зону. Драматический матч Россия-Хорватия здесь переживали все вместе 110 сельчан. Перед игрой даже была 
9 июля 2018, 10:21

"Сбербанку" не удалось обвинить конкурсного управляющего в бездействии

"Сбербанку России" не удалось признать незаконным бездействие конкурсного управляющего одного из обанкротившихся контрагентов кредитного учреждения. Речь идет о тольяттинской компании "Промышленное строительство", которая была признана банкротом и должна банку более 312 миллионов рублей.
В качестве залога Сберу, в частности, были 

19 мая 2017, 02:44
Сбербанк помогает приобрести авто для бизнеса

Сбербанк помогает приобрести авто для бизнеса

Предприниматели Поволжья – представители крупного и среднего бизнеса - могут приобрести легковые и грузовые автомобили по специальным условиям. Сбербанк и «Сбербанк Лизинг» проводят акцию «Соберите свой автопарк». 

Специальные условия действуют в категориях «Авто для руководителя» — на модели марок Audi, BMW, Mercedes, 

6 мая 2016, 03:23
Сбербанк информирует о режиме работы офисов в майские праздники

Сбербанк информирует о режиме работы офисов в майские праздники

Самарское отделение ПАО Сбербанк сообщает, что в праздничные дни в Самарской области будут работать дежурные офисы банка. 30 апреля и 8 мая филиалы Сбербанка будут обслуживать клиентов по сокращенному на час режиму.

С 1 по 3 мая и 9 мая в 

29 апреля 2016, 05:56
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх