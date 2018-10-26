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В блогах: жительница Тольятти живет по нормам саратовского экс-министра труда
Тольяттинка Наталья Козловская на волне, как она пишет, общероссийского кипежа по поводу "трех с половиной тысяч на еду и макарошек" заинтересовалась, сколько проедает ее семья. "За наличку я ничего не покупаю, так что анализ банковской карты весьма точно отображает …
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26 октября 2018, 05:30
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В Самарской области в выходные обещают дожди и мокрый снег
В ближайший уик-энд в Самарской области погода станет по-настоящему осенней, температура воздуха будет опускаться ниже нулевой отметки. В ближайшие сутки с ростом атмосферного давления прекратятся осадки, и заметно похолодает. В воскресенье погода снова изменится: атмосферные фронты атлантического циклона принесут на …
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26 октября 2018, 04:48
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В самарской шаурме оказался золотистый стафилококк
Сотрудники самарского Роспотребнадзора проверили по просьбам горожан 10 точек продажи шаурмы. Причем, один из клиентов полакомился местной продукцией и получил острую кишечную инфекцию. Специалисты исследовали сырье и готовую шаурму. Оказалось, что во всех заведениях были нарушения и недочеты.
Например, …
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26 октября 2018, 03:25
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В Самарской области сожгли поле конопли
В Самарской области полицейские нашли поле дикорастущей конопли неподалеку от села Большая Лозовка. Площадь, которую занимали растения, составила 10 000 квадратных метров. Сотрудники угрозыска ОМВД России по Сергиевскому району и представители администрации Кандабулакского сельского поселения скосили траву и затем подожгли …
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26 октября 2018, 02:35
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Жители и предприятия Самарской области должны за электричество 5 млрд рублей
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4 октября 2018, 03:12
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К чему приведет введение социальных норм на электричество?
Уже летом следующего года в России может быть введена новая система оплаты электроэнергии для населения. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Козак. По более дорогим тарифам счета начнут выставлять тем, у кого потребление превышает определенную норму.
К вопросу дифференцированных тарифов для населения, …
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3 октября 2018, 08:40
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3 сентября село в Самарской области останется без света
В понедельник, 3 сентября, жители села Образцовое в Сызрани проведут три часа без света. С 09:00 до 12:00 отключат электроэнергию на улице Парижской Коммуны в домах № 62-109. Как пояснили в ЕДДС городского округа Сызрань, отключение связано с плановыми …
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3 сентября 2018, 09:16
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Подача электричества на «Самара Арену» возобновлена
Подача электричества на стадион «Самара Арена» возобновлена. Об этом «ТЕРРЕ» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Решение о восстановлении электроснабжения принято в связи с высокой социальной значимостью объекта и необходимостью проведения там футбольного матча между «Крыльями Советов» и махачкалинским «Анжи».
Напомним, об …
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28 августа 2018, 02:33