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В Самарской области ветер усилится до 15-18 м/с
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20 февраля 2019, 03:16
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На маленького ребенка рухнул снег с крыши на Мехзаводе
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20 февраля 2019, 02:49
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Движение на подъездной дороге к Оренбургу от М-5 восстановлено
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20 февраля 2019, 11:58
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Мокрый снег и метели: Синоптики рассказали, какая погода будет до конца рабочей недели
В среду, 20 февраля, в Самарской области погоду вместо уходящего циклона будет формировать гребень Азорского антициклона. Ветер ослабеет, небольшой снег ожидается только местами. Во второй половине недели на север Европейской части России выйдет новый атлантический циклон, который будет формировать погоду …
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20 февраля 2019, 08:55
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1000 жалоб на УК поступило в самарскую Государственную жилищную инспекцию
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19 февраля 2019, 12:09
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В Ставропольском районе из снежного заноса вызволяли маршрутный автобус
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19 февраля 2019, 08:50
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«Оранжевый уровень опасности»: ограничено движение на трассах М-5 и «Самара-Волгоград»
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19 февраля 2019, 08:01
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Приплыли: талые воды затопили улицу Транзитную в Самаре
Капризы погоды продолжают доставлять неприятности жителям города. Теперь переполох вызвало резкое потепление. Улица Транзитная превратилась в речку из-за потоков воды, образовавшихся из растаявшего снега. Фото с места событий сделал Дмитрий Кувшинников. Их он отправил главе Кировского района Игорю Рудакову.
«Как я …
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18 февраля 2019, 05:49
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Движение парализовано: на трассе М-5 в Самарской области возникла большая пробка
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23 ноября 2018, 12:07
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Сотни авто стоят в десятикилометровой пробке из-за ДТП у Сызрани
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15 июня 2018, 03:55
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Дорожные работы и ДТП парализовали Московское шоссе в Самаре
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25 мая 2018, 09:51
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ДТП с автобусом создало пробку на Ново-Вокзальной в Самаре
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8 мая 2018, 01:32
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