В Ставропольском районе из снежного заноса вызволяли маршрутный автобус … В понедельник, 18 февраля, в Ставропольском районе на дороге местного значения в снежный занос между населенными пунктами Севрюкаево и Сосновый Солонец попал микроавтобус «Богдан». Он перевозил пассажиров по маршруту № 323 «Севрюкаево - Тольятти». В этот момент в нем находились