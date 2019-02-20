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Материалы по теме:

В Самарской области ветер усилится до 15-18 м/с

В Самарской области ветер усилится до 15-18 м/с

Жителей Самарской области предупреждают об усилении ветра. По данным Приволжского УГМС, с вечера среды, 20 февраля, до 19:00 21 февраля местами прогнозируются порывы ветра до 15-18 м/с. Ночью температура воздуха по области упадет до -5, -10 градусов, днем столбик термометра 
20 февраля 2019, 03:16
На маленького ребенка рухнул снег с крыши на Мехзаводе

На маленького ребенка рухнул снег с крыши на Мехзаводе

Во вторник, 19 февраля, в поселке Мехзавод в областной столице снег с крыши сошел на ребенка. Это случилось около дома № 2 в 4 квартале. Маленький мальчик получил ушиб головы, и ему потребовалась помощь врачей. Администрация Красноглинского района Самары подтвердила, 
20 февраля 2019, 02:49
Движение на подъездной дороге к Оренбургу от М-5 восстановлено

Движение на подъездной дороге к Оренбургу от М-5 восстановлено

Хорошие новости для водителей: движение всех транспортных средств на подъездной дороге к Оренбургу от федеральной трассы М-5 «Урал» восстановлено в полном объеме. Временное ограничение на участке от 97 до 129 километра автомобильной дороги отменили с 09:00 среды, 20 февраля, сообщили 
20 февраля 2019, 11:58
Мокрый снег и метели: Синоптики рассказали, какая погода будет до конца рабочей недели

Мокрый снег и метели: Синоптики рассказали, какая погода будет до конца рабочей недели

В среду, 20 февраля, в Самарской области погоду вместо уходящего циклона будет формировать гребень Азорского антициклона. Ветер ослабеет, небольшой снег ожидается только местами. Во второй половине недели на север Европейской части России выйдет новый атлантический циклон, который будет формировать погоду 
20 февраля 2019, 08:55
1000 жалоб на УК поступило в самарскую Государственную жилищную инспекцию

1000 жалоб на УК поступило в самарскую Государственную жилищную инспекцию

Этой зимой в Государственную жилищную инспекцию по Самарской области поступило свыше 1000 жалоб от жителей на действия или бездействие управляющих компаний. В связи с рекордным количеством осадков, возросло число проблем с протекающими кровлями в многоквартирном жилом фонде. По закону УК 
19 февраля 2019, 12:09
В Ставропольском районе из снежного заноса вызволяли маршрутный автобус

В Ставропольском районе из снежного заноса вызволяли маршрутный автобус

В понедельник, 18 февраля, в Ставропольском районе на дороге местного значения в снежный занос между населенными пунктами Севрюкаево и Сосновый Солонец попал микроавтобус «Богдан». Он перевозил пассажиров по маршруту № 323 «Севрюкаево - Тольятти». В этот момент в нем находились 
19 февраля 2019, 08:50
«Оранжевый уровень опасности»: ограничено движение на трассах М-5 и «Самара-Волгоград»

«Оранжевый уровень опасности»: ограничено движение на трассах М-5 и «Самара-Волгоград»

В Самарской области объявлен «Оранжевый уровень опасности» из-за усиления ветра до 20 м/c и снега. В связи с введением «Оранжевого уровня опасности» ГУ МЧС России по Самарской области и подчиненные подразделения переведены в режим «Повышенной готовности». В целях безопасности было 
19 февраля 2019, 08:01
Приплыли: талые воды затопили улицу Транзитную в Самаре

Приплыли: талые воды затопили улицу Транзитную в Самаре

Капризы погоды продолжают доставлять неприятности жителям города. Теперь переполох вызвало резкое потепление. Улица Транзитная превратилась в речку из-за потоков воды, образовавшихся из растаявшего снега. Фото с места событий сделал Дмитрий Кувшинников. Их он отправил главе Кировского района Игорю Рудакову.

«Как я 

18 февраля 2019, 05:49
Движение парализовано: на трассе М-5 в Самарской области возникла большая пробка

Движение парализовано: на трассе М-5 в Самарской области возникла большая пробка

В пятницу утром, 23 ноября, на федеральной трассе М-5 «Урал» образовалась большая пробка. По всей видимости, затор возник в том числе из-за непогоды.
 
- Пробка на М5 в сторону Тольятти начинается с Большой Рязани, стоим уже час, - пишет один 
23 ноября 2018, 12:07
Сотни авто стоят в десятикилометровой пробке из-за ДТП у Сызрани

Сотни авто стоят в десятикилометровой пробке из-за ДТП у Сызрани

В Самарской области в районе Сызрани образовалась десятикилометровая пробка. В пятницу, 15 июня, в районе Новой Крымзы перевернулся «КамАЗ». По словам очевидцев, самосвал, ехавший со стороны Москвы к Сызрани, занесло на  участке трассы, где велись дорожные работы, задел бетонный блок 
15 июня 2018, 03:55
Дорожные работы и ДТП парализовали Московское шоссе в Самаре

Дорожные работы и ДТП парализовали Московское шоссе в Самаре

В Самаре в пятницу, 25 мая, на Московском шоссе образовалась пробка. Около 9 часов утра сервис «Яндекс. Пробки» оценивал заторы в Самаре на 6 баллов. Дорожные работы, по данным ресурса, ведутся в двух местах – в районе улиц Революционной и 

25 мая 2018, 09:51
ДТП с автобусом создало пробку на Ново-Вокзальной в Самаре

ДТП с автобусом создало пробку на Ново-Вокзальной в Самаре

В Самаре во вторник, 8 мая, на улице Ново-Возкальной образовалась пробка из-за ДТП. По словам очевидцев, столкнулись автобус и иномарка Datsun. Фото появилось в соцсети. Столкнувшиеся машины перекрыли полосу в сторону 
8 мая 2018, 01:32
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