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АвтоВАЗ продаст Lada Vesta в Европу
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25 апреля 2018, 09:02
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В блогах: «Удивительная кондукторша Юля из Самары»
Самарчанка Александра Оливер поведала в «Фейсбуке» про удивительную кондукторшу Юлю, которая работает на 22-м муниципальном автобусном маршруте. «Она прекрасна и всегда светится. Встречает пассажиров: «Присядем на дорожку, примета хорошая». И для каждого - разные прибаутки и всякие «пожалуйста». Меня …
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25 апреля 2018, 07:00
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Квартирант обчистил съемное жилье в Тольятти
На днях за помощью в полицию обратилась 37-летняя жительница Тольятти. Женщина рассказала, что из ее квартиры пропала бытовая техника стоимостью 15 тысяч рублей. В преступлении потерпевшая заподозрила молодого человека, который снимал у нее жилье.
На предполагаемого злоумышленника составили ориентировку и разослали …
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25 апреля 2018, 12:28
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Торговец нелегальным спиртным попался на даче взятки в Тольятти
Полиция задержала за попытку дачи взятки 38-летнего жителя Тольятти. Мужчина хотел подкупить правоохранителя после того, как его уличили в торговле контрафактным спиртным. За несоставление протокола мужчина предложил офицеру 19 тысяч рублей.
Подозреваемого на месте происшествия задержали сотрудники подразделения экономической безопасности и …
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25 апреля 2018, 11:19
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За размещение запрещенной музыки в интернете оштрафовали жителя Тольятти
В Тольятти завершился суд над местным жителем. Он обвинялся в распространении запрещенных материалов в интернете.
Житель города разместил на своей странице в соцсети песни групп, которые входят в официальный Федеральный список экстремистских материалов. Доступ к странице был ничем не ограничен. Каждый …
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25 апреля 2018, 10:50
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Названа десятка самых импортируемых автомобилей в России
Аналитическое агентство «Автостат» подготовило рейтинг наиболее импортируемых автомобилей на российском рынке в 2017 году. Оказалось, что чаще других в страну ввозились Toyota Land Cruiser Prado. Их завезли в количестве 12 351 штуки. Lexus RX находится на втором месте. «Тираж» …
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24 апреля 2018, 05:57
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В блогах: Велосезон открыт!
Тольяттинка Наталья Козловская поведала в "Фейсбуке", что в воскресенье в Автограде состоялось открытие летнего велосезона - 2018. "Около сотни велосипедистов вышли на прогулку вокруг парка Победы. А затем поехали по городу традиционным маршрутом. Несмотря на совсем не летнюю погоду, …
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24 апреля 2018, 05:36
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В блогах: самарцы требуют устранить «бардак» на Луначарского
Жители Самары остались недовольны недавно открытой улицей Луначарского. Свои претензии они направили через «Твиттер» в мобильную приемную губернатора, мэру города, в департамент градостроительства, минтранс... всего 8 адресатов. "Это настоящий лабиринт, как для водителей, так и для пешеходов! Людям приходится …
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24 апреля 2018, 05:25
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Тольятти займет 5 миллиардов рублей
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24 апреля 2018, 09:01
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Фото в блогах: что появилось вместо снесенного рынка на Московском шоссе?
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23 апреля 2018, 08:01
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На АвтоВАЗе отметили День первого автомобиля
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19 апреля 2018, 08:12
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В Швеции появилась дорога, которая заряжает электрокары
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13 апреля 2018, 09:10