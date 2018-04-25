За размещение запрещенной музыки в интернете оштрафовали жителя Тольятти В Тольятти завершился суд над местным жителем. Он обвинялся в распространении запрещенных материалов в интернете. Житель города разместил на своей странице в соцсети песни групп, которые входят в официальный Федеральный список экстремистских материалов. Доступ к странице был ничем не ограничен. Каждый …