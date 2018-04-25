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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 апреля 2018г 
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АвтоВАЗ продаст Lada Vesta в Европу

АвтоВАЗ продаст Lada Vesta в Европу

Российские универсалы Lada Vesta начали продавать в Европе. Уже до конца апреля АвтоВАЗ поставит автомобили Vesta SW и Vesta SW Cross в Словакию, Болгарию и Сербию, говорится в пресс-релизе тольяттинского завода. Эти модели уже реализуются в Венгрии, Австрии и Германии. 

25 апреля 2018, 09:02
В блогах: «Удивительная кондукторша Юля из Самары»

В блогах: «Удивительная кондукторша Юля из Самары»

Самарчанка Александра Оливер поведала в «Фейсбуке» про удивительную кондукторшу Юлю, которая работает на 22-м муниципальном автобусном маршруте. «Она прекрасна и всегда светится. Встречает пассажиров: «Присядем на дорожку, примета хорошая». И для каждого - разные прибаутки и всякие «пожалуйста». Меня 
25 апреля 2018, 07:00
Квартирант обчистил съемное жилье в Тольятти

Квартирант обчистил съемное жилье в Тольятти

На днях за помощью в полицию обратилась 37-летняя жительница Тольятти. Женщина рассказала, что из ее квартиры пропала бытовая техника стоимостью 15 тысяч рублей. В преступлении потерпевшая заподозрила молодого человека, который снимал у нее жилье.

На предполагаемого злоумышленника составили ориентировку и разослали 

25 апреля 2018, 12:28
Торговец нелегальным спиртным попался на даче взятки в Тольятти

Торговец нелегальным спиртным попался на даче взятки в Тольятти

Полиция задержала за попытку дачи взятки 38-летнего жителя Тольятти. Мужчина хотел подкупить правоохранителя после того, как его уличили в торговле контрафактным спиртным. За несоставление протокола мужчина предложил офицеру 19 тысяч рублей.

Подозреваемого на месте происшествия задержали сотрудники подразделения экономической безопасности и 

25 апреля 2018, 11:19
За размещение запрещенной музыки в интернете оштрафовали жителя Тольятти

За размещение запрещенной музыки в интернете оштрафовали жителя Тольятти

В Тольятти завершился суд над местным жителем. Он обвинялся в распространении запрещенных материалов в интернете.

Житель города разместил на своей странице в соцсети песни групп, которые входят в официальный Федеральный список экстремистских материалов. Доступ к странице был ничем не ограничен. Каждый 

25 апреля 2018, 10:50
Названа десятка самых импортируемых автомобилей в России

Названа десятка самых импортируемых автомобилей в России

Аналитическое агентство «Автостат» подготовило рейтинг наиболее импортируемых автомобилей на российском рынке в 2017 году. Оказалось, что чаще других в страну ввозились Toyota Land Cruiser Prado. Их завезли в количестве 12 351 штуки. Lexus RX находится на втором месте. «Тираж» 
24 апреля 2018, 05:57
В блогах: Велосезон открыт!

В блогах: Велосезон открыт!

Тольяттинка Наталья Козловская поведала в "Фейсбуке", что в воскресенье в Автограде состоялось открытие летнего велосезона - 2018. "Около сотни велосипедистов вышли на прогулку вокруг парка Победы. А затем поехали по городу традиционным маршрутом. Несмотря на совсем не летнюю погоду, 
24 апреля 2018, 05:36
В блогах: самарцы требуют устранить «бардак» на Луначарского

В блогах: самарцы требуют устранить «бардак» на Луначарского

Жители Самары остались недовольны недавно открытой улицей Луначарского. Свои претензии они направили через «Твиттер» в мобильную приемную губернатора, мэру города, в департамент градостроительства, минтранс... всего 8 адресатов. "Это настоящий лабиринт, как для водителей, так и для пешеходов! Людям приходится 
24 апреля 2018, 05:25
Тольятти займет 5 миллиардов рублей

Тольятти займет 5 миллиардов рублей

Мэрия Тольятти наберет кредитов более, чем на 5 миллиардов рублей, говорится на портале госзакупок. Администрация Автограда объявила сразу 24 конкурса на предоставление кредитных ресурсов. Итоги по всем аукционам планируется подвести в период с 26 по 28 апреля. Средства, как указано 

24 апреля 2018, 09:01
Фото в блогах: что появилось вместо снесенного рынка на Московском шоссе?

Фото в блогах: что появилось вместо снесенного рынка на Московском шоссе?

Жительница Самары Татьяна Наумова обратила внимание на заброшенный пустырь на месте многострадального рынка на пересечении Революционной и Московского шоссе. «Сам не ам и другому не дам. Чиновники базар разогнали, но вместо него ничего так и не появилось. Бурьян, помойки и 
23 апреля 2018, 08:01
На АвтоВАЗе отметили День первого автомобиля

На АвтоВАЗе отметили День первого автомобиля

19 апреля на АвтоВАЗе отмечается День первого автомобиля. Ровно 48 лет назад с конвейера завода сошел первый ВАЗ-2101. Именно эта легковушка, получившая в народе название «копейка», положила началу по-настоящему массовой автомобилизации СССР.

Примечательно, что в эти дни в Тольятти 
19 апреля 2018, 08:12
В Швеции появилась дорога, которая заряжает электрокары

В Швеции появилась дорога, которая заряжает электрокары

Необычный участок дороги появился в Швеции. Он позволяет электрокарам подзаряжать аккумуляторы прямо на ходу. Для этого прямо в асфальте был уложен контактный рельс, по которому идет ток. Правда для того, чтобы воспользоваться такой зарядкой, машина должна быть оборудована токоприемником.
13 апреля 2018, 09:10
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