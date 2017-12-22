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В блогах: в Самаре на набережной залили каток
Блогер Евгений Синюков рассказал, что на второй очереди самарской набережной в районе бассейна ЦСК ВВС после почти четырехлетнего перерыва снова залили каток. Последний раз он радовал самарцев в 2014 году. Потом в городе поменялся мэр, и катка на набережной …
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22 декабря 2017, 07:07
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В блогах: про новые светофоры и «адовую пробку» в Самаре
Блогер Анна Носова поведала про «адовую пробку и разъяренных водителей на 18-м километре». 20 декабря на кольце Волжского и Московское шоссе включили аж 8 светофоров. «Утро самарцев в очередной раз началось с матюков и ярости в адрес чиновников из …
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22 декабря 2017, 03:24
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В блогах: «Почему Дед Мороз принесет в подарке немного самарских конфет?»
Блогер Игорь Кондратьев разбирался в вопросе, почему Дед Мороз принесет в подарке очень мало самарских конфет?
«Выяснилось, что глобальная «катастрофа» произошла и с самарской кондитерской, - сообщил автор.
«То, что выпускает фабрика «Россия», к сожалению, знают все. …
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21 декабря 2017, 09:23
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В блогах: В Сызрани появились "противогазеры"
В Сызрани появились "противогазеры" - люди, которые готовятся к ядерной войне, об этом поведали в паблике "ВПЛ Сызрань" соцсети "ВКонтакте". Первые 30 сызранцев, готовых выжить в случае атомного апокалипсиса, присоединились к движению «Вместо лиц противогазы». Оно зародилось в России прошедшим летом …
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19 декабря 2017, 07:44
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Самара: памятник гусару начнут устанавливать у пл. Куйбышева
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28 ноября 2017, 12:00
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Пропитан чувством радости: В Самаре продают памятник Ленину за 50000 рублей
Сегодня, 27 ноября, на Авито появился необычный товар. Неизвестный продавец из самарской Безымянки пытается пристроить в новое место памятник Владимиру Ленину, который располагался на территории детского лагеря. Скульптуру он оценивает в 50 тысяч рублей.
«Цементный, требует реставрационных работ. …
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27 ноября 2017, 11:14
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Самара: вопрос о памятнике Масленникову обсудят с общественностью
В Самаре вынесут на общественное обсуждение вопрос о переносе памятника Александру Масленникову, который сейчас находится на территории бывшего завода ЗИМ, сообщает мэрия. Единственный в России монумент, посвященный русскому революционеру, принимавшему участие в установлении советской власти в Самаре, сегодня находится в …
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24 ноября 2017, 06:55
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В блогах: "Подхода к памятнику «Ил-2» в Самаре не предусмотрено"
К самолету-памятнику "Ил-2", установленному в Самаре на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, делать пешеходный переход не планируется. Об этом заявило в "Твиттере" областное министерство транспорта и автомобильных дорог региона. На вопрос одного из пользователей, почему к обновленному самолету …
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24 ноября 2017, 10:33
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В Самаре собирают подписи за возвращение кинотеатра «Шипка» в госсобственность
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13 марта 2014, 03:39