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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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В Самаре при пожаре в зоогостинице сгорели 40 зверей

В Самаре при пожаре в зоогостинице сгорели 40 зверей

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21 февраля 2017, 09:58
В блогах: самарская молодежь противодействует экстремизму

В блогах: самарская молодежь противодействует экстремизму

Блогер kasandrablack утверждает, что "самарская молодежь противодействует экстремизму и не болтается по всяким митингам". "В прошедшую субботу на базе Самарской областной научной библиотеки прошел круглый стол «Противодействие экстремизму и вызовам стремительно меняющегося мира». Участниками мероприятия стали представители государственных и 
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В блогах: в Тольятти горожан при поиске работы обманывают мошенники

В блогах: в Тольятти горожан при поиске работы обманывают мошенники

В другой группе "ВК" - "Происшествия Тольятти" - предупреждают, что в Автограде в последнее время активизировались мошенники, обманывающие горожан при поиске работы. Преступники предлагают трудоустроиться якобы диспетчером на телефоне или комплектовщиком. Приехавших на собеседование граждан сначала просят заполнить анкету, 
17 февраля 2017, 08:15
Россия одобрила проект протокола с Египтом о безопасности полетов

Россия одобрила проект протокола с Египтом о безопасности полетов

Кабинет министров одобрил протокол между Египтом и Россией по авиационной безопасности. Соответствующая информация появилась на правительственном портале. Как отмечается, конкретные сроки возобновления авиасообщения зависят от выполнения египетской стороной замечаний по безопасности. За выполнением данных требований в египетских аэропортах станут следить 

17 февраля 2017, 04:39
В блогах: что станет с Красноглинским холодильником?

В блогах: что станет с Красноглинским холодильником?

Блогер Наталья Ширяева задается вопросом, что станет с Красноглинским холодильником? "Многие знают, что в Самаре есть уникальный объект, который в народе прозвали "холодильником". Он расположен недалеко от Красноглинского шоссе и представляет собой огромный бункер, в котором в советское время хранили стратегический 

17 февраля 2017, 10:38
В блогах: велотольяттинцы вынесли из Сокских штолен 20 мешков мусора

В блогах: велотольяттинцы вынесли из Сокских штолен 20 мешков мусора

Блогер Наталья Козловская рассказала, что велотольяттинцы вынесли из Сокских штолен 20 мешков мусора. "Не секрет, что в Самарской области есть множество достопримечательностей, которые посещают тысячи туристов. Туризм - это активный отдых, спорт, это способ познания мира. Жаль только, что некоторые 

14 февраля 2017, 09:27
Туристы из Уфы смогут бесплатно доехать до Самары

Туристы из Уфы смогут бесплатно доехать до Самары

РЖД и Туристский информационный центр Самарской области решили преподнести туристам из Башкирии подарок – теперь все желающие могут бесплатно добраться из Уфы до Самары.

Все, что нужно сделать – забронировать путевку на речной круиз из Самары продолжительностью более 5 дней. Акция 

12 февраля 2017, 04:24
Российские туристы смогут в Турции расплачиваться рублями

Российские туристы смогут в Турции расплачиваться рублями

Российский Сбербанк и турецкий Denizbank собираются запустить систему рублевой оплаты в туристической сфере и сельском хозяйстве. Об этом сообщают отечественные информагентства со ссылкой на гендиректора Denizbank Хакана Атеша.
По его словам, отныне «российские туристы в Турции смогут проводить все нужные 

30 января 2017, 09:26
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