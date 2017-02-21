РЖД и Туристский информационный центр Самарской области решили преподнести туристам из Башкирии подарок – теперь все желающие могут бесплатно добраться из Уфы до Самары.

Все, что нужно сделать – забронировать путевку на речной круиз из Самары продолжительностью более 5 дней. Акция …