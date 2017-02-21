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В Самаре при пожаре в зоогостинице сгорели 40 зверей
В группе "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Самаре случился пожар в зоогостинице для животных, сгорели заживо 7 собак и 33 кошки. Частная передержка животных была устроена в доме на улице Омской. По словам клиентов, …
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21 февраля 2017, 09:58
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В блогах: самарская молодежь противодействует экстремизму
Блогер kasandrablack утверждает, что "самарская молодежь противодействует экстремизму и не болтается по всяким митингам". "В прошедшую субботу на базе Самарской областной научной библиотеки прошел круглый стол «Противодействие экстремизму и вызовам стремительно меняющегося мира». Участниками мероприятия стали представители государственных и …
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21 февраля 2017, 09:54
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В блогах: в Тольятти горожан при поиске работы обманывают мошенники
В другой группе "ВК" - "Происшествия Тольятти" - предупреждают, что в Автограде в последнее время активизировались мошенники, обманывающие горожан при поиске работы. Преступники предлагают трудоустроиться якобы диспетчером на телефоне или комплектовщиком. Приехавших на собеседование граждан сначала просят заполнить анкету, …
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17 февраля 2017, 08:15
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Россия одобрила проект протокола с Египтом о безопасности полетов
Кабинет министров одобрил протокол между Египтом и Россией по авиационной безопасности. Соответствующая информация появилась на правительственном портале. Как отмечается, конкретные сроки возобновления авиасообщения зависят от выполнения египетской стороной замечаний по безопасности. За выполнением данных требований в египетских аэропортах станут следить …
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17 февраля 2017, 04:39
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В блогах: что станет с Красноглинским холодильником?
Блогер Наталья Ширяева задается вопросом, что станет с Красноглинским холодильником? "Многие знают, что в Самаре есть уникальный объект, который в народе прозвали "холодильником". Он расположен недалеко от Красноглинского шоссе и представляет собой огромный бункер, в котором в советское время хранили стратегический …
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17 февраля 2017, 10:38
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В блогах: велотольяттинцы вынесли из Сокских штолен 20 мешков мусора
Блогер Наталья Козловская рассказала, что велотольяттинцы вынесли из Сокских штолен 20 мешков мусора. "Не секрет, что в Самарской области есть множество достопримечательностей, которые посещают тысячи туристов. Туризм - это активный отдых, спорт, это способ познания мира. Жаль только, что некоторые …
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14 февраля 2017, 09:27
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Туристы из Уфы смогут бесплатно доехать до Самары
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12 февраля 2017, 04:24
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Российские туристы смогут в Турции расплачиваться рублями
Российский Сбербанк и турецкий Denizbank собираются запустить систему рублевой оплаты в туристической сфере и сельском хозяйстве. Об этом сообщают отечественные информагентства со ссылкой на гендиректора Denizbank Хакана Атеша.
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30 января 2017, 09:26