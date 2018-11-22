В Самаре взяли под стражу депутата Минахмета Халиуллова Сегодня Самарский районный суд принял решение об аресте на два месяца - до 20 января 2019 года председателя Совета депутатов Промышленного внутригородского района Самары Минахмета Халиуллова. Его задержали накануне. … Ранее он был вовлечен в скандал, связанный с «Фондом капитального ремонта». По