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В блогах: почему тольяттинские студенты больше самарских платят за проезд
Блогер Алексей Сиверкин задается вопросом, "чем тольяттинские студенты хуже самарских и почему они платят за проезд больше"? "Вспомнились недавние пикеты из-за повышения стоимости проезда. Под напором умело организованных активистов безлимитка для студентов в Самаре стала стоить 650 рублей, в …
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27 января 2017, 10:22
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В блогах: о тротуаре для самарских студентов
Блогер Денис Зацепин обращает внимание властей на опасный пешеходный маршрут для студентов самарского университета. "После объединения бывших "госа" и "аэрокоса" резко увеличился поток учащихся, перемещающихся между учебными корпусами на Ново-Садовой и Московском шоссе. Студенты не самый богатый народ. Покупать …
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26 января 2017, 05:36
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В блогах: самарский водитель привез в больницу мертвого пассажира
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26 января 2017, 05:13
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В блогах: как оформляют компенсацию за детский сад в Самаре
Самарчанка Татьяна Турчан рассказала в "Фейсбуке", что с 1 января 2017 года оформить компенсацию части родительской платы за детсад - гиблое дело.
"Я подавала документы в МФЦ. Не верьте, что справку о составе семьи там запросят сами - …
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26 января 2017, 02:30
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Самарская область получит 587 млн рублей для многодетных семей
Самарская область получит 587 млн рублей на поддержку многодетных семей. Об этом говорится в соответствующем постановлении кабинета министров. Документ за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликован на официальном портале правительства.
Помощь будет предоставляться в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей. …
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14 декабря 2016, 12:21
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Семья молодой женщины из Сызрани просит помочь собрать деньги не её лечение
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21 октября 2016, 12:18
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В блогах: помощь детям с врождёнными заболеваниями печени
Благотворительный фонд "Жизнь как чудо" опубликовал в соцсети "ВКонтакте" просьбу о помощи детям, которые появляются на свет с врождёнными заболеваниями печени. "В большинстве случаев единственным способом решения проблемы является трансплантация органа. Как правило, донором является родственник ребёнка. Операции проводятся …
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1 сентября 2016, 06:00
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В Тольятти на пожаре сотрудники МЧС проломили стену в квартиру: людям нужна помощь
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29 мая 2016, 05:08