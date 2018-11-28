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В Самаре МП, которое поставляло продукты в школу №81, может стать недобросовестным поставщиком
Самарское муниципальное предприятие "Хлебосол" могут включить в реестр недобросовестных поставщиков, заявили в областном управлении ФАС. Речь идет о компании, которая поставляла продукты в 81-ю городскую школу, где отравились 15 человек. В том числе 14 детей. Теперь питанием школьников займется ООО …
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28 ноября 2018, 08:48
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В Самаре прошли заседания конкурсных комиссий по выбору глав администраций Октябрьского и Красноглинского районов
Конкурсными комиссиями были проведены индивидуальные собеседования и рекомендованы для рассмотрения районными советами депутатов по 2 кандидата. В Октябрьском районе ими стали заместитель прокурора Самары Александр Кузнецов и заместитель главы администрации Октябрьского района Сергей Жданов. В Красноглинском - заместитель руководителя городского …
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28 ноября 2018, 07:09
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В блогах: скоро в России могут начаться "мусорные бунты"
Самарчанка Ольга Осокина прогнозирует, что скоро в России могут начаться "мусорные бунты".
"Ничего в вывозе мусора не продумано, не отрегулировано, - негодует автор. - Оплата будет взиматься с прописанных людей. Но, когда вывозиться, как это будет, не проработано. …
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28 ноября 2018, 05:27
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В Самарской области эвакуировали людей из Отрадненского суда
В среду, 28 ноября, эвакуировали сотрудников и посетителей Отрадненского городского суда. Здание на улице Советской оцепили полицейские. По предварительным данным, в одном из залов суда обнаружили подозрительную коробку. Когда саперы приехали на место событий и обследовали злополучную коробку, то ничего …
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28 ноября 2018, 05:15
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В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен
Самарец Сидор Молотов пишет, что, похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен. "Дмитрий Азаров рекомендовал и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе. Вакансия образовалась еще в конце октября, когда по собственному желанию пост главы Жигулевска покинул …
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27 ноября 2018, 06:53
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В блогах: открытые турниры по всем видам спорта теперь вне закона
Блогер Илья Круговой рассказал, что открытые турниры по всем видам спорта теперь вне закона.
"Своеобразный "кидок через бедро" устроил целой куче спортсменов Минспорт России, - пишет автор. - Суть такая. Многие регионы (и Самарская область не исключение) любят …
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26 ноября 2018, 08:57
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В блогах: от здания самарской филармонии продолжают эвакуировать автомобили
Жители Самары пожаловались в "Твиттере", что от здания самарской филармонии продолжают эвакуировать автомобили. Несмотря на широкий общественный резонанс, участие в разрешении проблемы лично губернатора, а затем озвученное властями изменение правил парковки, машины зрителей продолжают увозить эвакуаторы. Так, около 10 …
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26 ноября 2018, 05:29
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В блогах: на "АВТОВАЗе" собираются поменять ботинки Panda
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что на "АВТОВАЗе" собираются заменить обувь для рабочих. Они сейчас ходят в ботинках Panda. Сотрудники давно жалуются на их неудобство. Они тяжелые, натирают, металлический подносок давит на пальцы. В итоге завод все-таки решил …
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23 ноября 2018, 11:15