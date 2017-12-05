Блогер Илья Круговой рассказал, что сын известного самарского бизнесмена Ивана Мотынги, которого тоже зовут Иван, пошел по стопам отца. Молодой 25-летний парень возглавил городскую федерацию дзюдо, место президента которой стало вакантным после того, как прежний руководитель Рустам Хасаев пошел на повышение и возглавил областную федерацию дзюдо. На общем собрании проголосовали единогласно за молодого и перспективного руководителя. "Я верю в свою команду. Есть огромное желание и готовность развивать и популяризировать спорт в Самаре, а это главное", - сказал Мотынга-младший.
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