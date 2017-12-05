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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В блогах: Трамвайный ад, или Почему в Самаре всегда будут пробки

В блогах: Трамвайный ад, или Почему в Самаре всегда будут пробки

На работу самарских трамваев пожаловалась блогер 63ru. "Решила я сдуру сегодня принять к сведению настойчивые рекомендации МЧС и ГИБДД (помня, как вчера простояла полтора часа в пробках) добраться до работы на трамвае. - пишет автор. - Сделать, так сказать, ход конем 

5 декабря 2017, 07:04
Не упустите шанс попасть на легендарное шоу «ДДТ» в Самаре!

Не упустите шанс попасть на легендарное шоу «ДДТ» в Самаре!

Уже завтра, 6 декабря, группа «ДДТ» выступит в «МТЛ Арена» с грандиозным шоу «История звука».

В новую концертную программу входят избранные песни с разных альбомов группы — с момента её основания и до наших дней. Выступление будет сопровождаться визуальными 
5 декабря 2017, 02:03
В Самаре пошел снег: встали трамваи и перевернулся «КамАЗ»

В Самаре пошел снег: встали трамваи и перевернулся «КамАЗ»

В Самаре пошел снег. Во вторник, 5 декабря, в социальных сетях появились сообщения о ДТП и пробках на дорогах. Так, на проспекте Масленникова перевернулся «КамАЗ». На проспекте Ленина произошло массовое ДТП – столкнулись четыре автомобиля. Утром трамваи встали на Ново-Садовой 
5 декабря 2017, 01:58
В блогах: «Доктор Дно» выпустил видео про самарский дом-рашпиль

В блогах: «Доктор Дно» выпустил видео про самарский дом-рашпиль

Блогер Антон Черепок поведал, что проект «Доктор Дно» продолжает «рубить рифмованную правду-матку о самарских событиях».

«В этот раз безумная история про покраску дома-рашпиля на проспекте Ленина. Который для нас памятник брутализма, а для кого-то - поверхность для рисунков. 
5 декабря 2017, 12:19
В блогах: «Кто выбирает породы деревьев для озеленения Самары?»

В блогах: «Кто выбирает породы деревьев для озеленения Самары?»

Блогер samara_2070 обращается к тем чиновникам, которые выбирают породы деревьев для озеленения города. "Мне и боярышник, и рябина, которых много в Самаре высадили в последнее время, нравятся. Но почему хвойных так мало? - спрашивает блогер. - Да, для ели 
5 декабря 2017, 12:01
В блогах: про уборку мусора в Сокских штольнях

В блогах: про уборку мусора в Сокских штольнях

Блогер Наталья Козловская рассказала про уборку мусора в Сокских штольнях. В выходные активисты из клуба "ВелоТольятти" во 2-й раз навели чистоту в историческом и природном памятнике - рукотворных штольнях под горой Тип-Тяв.

"К сожалению, штольни пользуются повышенным интересом у 
5 декабря 2017, 11:32
Паром Самара – Рождествено с 5 декабря ходит только дважды в день

Паром Самара – Рождествено с 5 декабря ходит только дважды в день

В Самаре с 5 декабря изменилось расписание грузопассажирской переправы Октябрьский спуск – Рождествено. Теперь паром ходит только дважды в день в каждом направлении.

«Отправление с пристани Рождествено в 6 часов утра и в 14:30, из Самары – в восемь утра и 

5 декабря 2017, 10:00
Трамвай из ТТУ Самары украсят гербом Штутгарта

Трамвай из ТТУ Самары украсят гербом Штутгарта

Самарское ТТУ обратилось через "Живой Журнал" к жителям города. "Уважаемые самарцы, в городе Штутгарте есть трамвай с гербом Самары. - пишут транспортники. - В рамках продолжения сотрудничества с нашим городом-побратимом, на какой маршрут и марку трамвая можно было бы нанести герб 

28 ноября 2017, 09:30
В блогах: Тольятти - столица Быдлостана?

В блогах: Тольятти - столица Быдлостана?

Тольяттинец Михаил Михайлов заявил в "Фейсбуке", что "если бы существовала такая страна, как Быдлостан, то Тольятти вполне заслуженно стал бы столицей этого государства". "Вчера были на концерте в местной филармонии. Больше половины зрителей - это пожилые люди за 60 лет. Они 

28 ноября 2017, 08:10
В блогах: Местные жители недовольны тем, как построено кольцо на Луначарского

В блогах: Местные жители недовольны тем, как построено кольцо на Луначарского

В паблике "Самарские водители" соцсети "ВКонтакте" поведали, что жильцы дома № 2 по Московскому шоссе недовольны тем, как построили кольцо по улице Луначарского. Теперь этот дом находится так близко к кольцу, что в некоторых квартирах стало «невозможно жить». В комнатах 

28 ноября 2017, 06:36
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