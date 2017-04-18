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В Самаре начали разбирать набережную
Блогер Алексей Перезнатнов рассказал про реконструкцию четвёртой очереди самарской набережной. "Работы начались весной этого года и уже идут полным ходом. Недавно там огородили металлическим забором часть ремонтируемого участка от "КИНАПа" до строящегося храма в конце улицы Лесной. Уже "отбили" …
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18 апреля 2017, 06:36
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В Самаре появилось бесплатное жилье для бродяг
Самарец Анатолий Пальто с сарказмом поведал в «Фейсбуке», что Самара стала первым городом, где бомжей стали обеспечивать бесплатным жильём. «Запущена уникальная программа по обеспечению бродяг крышей над головой. Старые дома, подлежащие расселению, перепрофилируют в гостиницы для бомжей. Уровень - 5 …
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17 апреля 2017, 05:43
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В Тольятти обнаружен подпольный НПЗ
Оперативниками ФСБ закрыт подпольный нефтезавод. Он действовал на территории промышленной площадки бывшего завода «Фосфор» в Тольятти.
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17 апреля 2017, 04:51
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«Шевроле» разорвало в ДТП с фурой на трассе М-5
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17 апреля 2017, 10:44
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В Тольятти безработный избил пенсионерку из-за долга в 5 тысяч рублей
В полицию Тольятти обратились жильцы общежития, расположенного на улице Мира. Они рассказали, что из одной комнаты раздаются крики и шум. Прибывшие оперативники обнаружили на месте происшествия 61-летнюю женщину с множественными травмами головы. Пенсионерке оказали первую помощь и вызвали медиков.
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16 апреля 2017, 02:14
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Самарскую ракету собрали из японских машин
В группе "ВК" "Самарские водители" рассказали, что 12 апреля в Хабаровске местные автолюбители выстроили ракету из 50 машин в честь Дня космонавтики. К сожалению, на Дальнем Востоке редко встречаются автомобили российского производства. Поэтому самарскую ракету "Союз" пришлось собирать из праворульных …
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14 апреля 2017, 09:31
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В Тольятти найден пропавший пятиклассник
Полиция Тольятти сообщила, что пропавший 10 апреля мальчик найден. Его местонахождение было установлено накануне. Выяснилось, что пятиклассник в течение четырех дней находился в гостях у своего друга в селе Федоровка.
Противоправных деяний в отношении ребенка совершено не было. Его передали матери. …
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14 апреля 2017, 05:32
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Зачем мордва поселилась на Волге
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14 апреля 2017, 09:35
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В Самаре на Ново-Садовой появится велодорожка длиной 2 километра
Представители компании «Самаратрансстрой», которая занимается реконструкцией улицы Ново-Садовой, рассказали о том, как изменится дорога и пешеходная зона.
Проезжая часть расширена до шести полос на участке от перекрестка с улицей Советской Армии в сторону проспекта Кирова. В настоящее время строят …
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12 июля 2016, 02:12
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В Самаре Волжское шоссе отремонтируют за 485 млн рублей
Работы на участке от Красноглинского шоссе до улицы Демократической проведет компания «Самаратрансстрой». Протяженность дороги – почти шесть километров. Стоимость ремонта Волжского шоссе оценили почти в 485 млн рублей. Работы должны начать в июле. Обновят дорожное полотно, установят новые светофоры и …
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30 июня 2016, 12:00
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В Самаре дорогу на улице Дыбенко отремонтируют за 103 млн рублей
Городские власти ищут подрядчика для капитального ремонта улицы Дыбенко. В течение 2016-2017 годов планируют отремонтировать участок от улицы Аврора до улицы Советской Армии. Победителя тендера определят 4 июля.
Контракт должны заключить до ноября 2016 года, после чего начнутся работы. Завершить их …
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14 июня 2016, 11:20
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В Самаре на Южном мосту до начала капремонта заменят асфальт
На совещании в администрации Самары обсудили ремонт Южного моста. Уже в этом сезоне будет проведен так называемый поддерживающий ремонт, рассказал руководитель гордепартамента благоустройства и экологии Вячеслав Коновалов. Будет заменен асфальт на площади около 17 тысяч квадратных метров, что позволит нормально …
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2 июня 2015, 10:37