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В блогах: в Самаре таксист-наркоман избил активиста

В блогах: в Самаре таксист-наркоман избил активиста "Ночного патруля"

В паблике "Ночной Патруль" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что в Самаре на днях таксист под действием наркотиков избил активиста движения. Автомобилисту не понравилось, что его задержали по наводке общественников. В результате происшествия молодой парень получил сквозную рваную рану лица, сотрясение 
21 ноября 2018, 10:19
В блогах: таблички на исторических домах Самары сделали по-колхозному

В блогах: таблички на исторических домах Самары сделали по-колхозному

Блогер Владислав Харчев считает, что таблички к мундиалю на исторических домах Самары сделали "по-колхозному". "Трудно найти 2 одинаковые: и цвета фона разные, и логотип города, и уголки. Такое впечатление, что делали их на кухне какие-то школьники, - утверждает автор. 
21 ноября 2018, 10:13
Самарец зарезал жену и 2-летнюю дочку и покончил с собой

Самарец зарезал жену и 2-летнюю дочку и покончил с собой

В среду, 21 ноября, примерно в 15:30 в одной из квартир дома по улице Клинической в областной столице обнаружили тела трех человек - 56-летнего мужчины, его 36-летней супруги и их двухлетней дочери. Дверь жилища была закрыта изнутри.

По версии 
21 ноября 2018, 07:05
В Самаре завели уголовное дело из-за массового отравления детей в школе №81

В Самаре завели уголовное дело из-за массового отравления детей в школе №81

В областной столице возбудили уголовное дело из-за отравления детей. Напомним, что 15 и 16 ноября учащимся школы №81 стало плохо, в больницы обратились 14 детей и один взрослый. Шесть пациентов до сих пор находятся под наблюдением врачей. Им всем был 
21 ноября 2018, 05:18
В блогах: Самара на контрасте...

В блогах: Самара на контрасте...

Блогер Александр Жоголев пишет про Самару на контрасте. "Прошёл чемпионат мира по футболу. Его все ждали. К нему готовились: красили, замазывали, затыкали, подпирали, убирали лишнее, параллельно строили новое (например, 5-звёздочный отель посреди трущоб). Хотели в будущем быть привлекательными для 
20 ноября 2018, 05:24
В блогах: про эвакуаторы возле медицинских учреждений

В блогах: про эвакуаторы возле медицинских учреждений

Блогер Тамара Правдина обращает внимание на эвакуаторы возле медицинских учреждений. Скандальная ситуация, которая неделю назад сложилась около Самарской филармонии на глазах губернатора, постоянно повторяется у областных больниц.

"Например, недавно я наблюдала, как эвакуировали автомобили у Сызранской горбольницы. Только 
20 ноября 2018, 09:54
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