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В Самаре поймали банду угонщиков автомобилей премиум-класса
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2 августа 2018, 04:10
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Самарский «Газбанк» просят признать банкротом
Центральный банк России в лице Волго-Вятского управления обратился в арбитраж Самарской области с заявлением о признании «Газбанка» банкротом. Соответствующее сообщение появилось в картотеке арбитражных дел Верховного суда России.
Напомним, регулятор отозвал у кредитной организации лицензию 11 июля. Такую меру в ЦБ …
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2 августа 2018, 09:40
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В блогах: конный завод "Ермак"
Блогер Нина Дюкова побывала на конном заводе "Ермак", расположенном в Красноярском районе недалеко от села Колодинка.
"Он насчитывает около 150 голов, специализируется на разведении скаковых лошадей чистокровной верховой породы, а также спортивных лошадей ганноверской породы. Племенной материал завода, завезенный …
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31 июля 2018, 06:01
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В блогах: как человека может ограбить постигающий искусство дзен "Сбербанк"
Катя Милицкая предупредила в "Фейсбуке", как человека может подвести Сбербанк.
"5 дней назад я решила кинуть 18 тысяч на сберовскую карту, чтобы оплатить с нее коммуналку, - пишет девушка. - Банкомат взял деньги и, обиженно хрюкнув, сообщил, что …
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31 июля 2018, 04:39
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В блогах: Осторожно, новое "разводилово" от Сбербанка
Дмитрий Иванов предупредил в "Фейсбуке" про новое "разводилово" от Сбербанка: "Приходит вдруг эсэмэска, что на расчетный счет фирмы пришел платеж. Никаких услуг СМС-оповещения подключено не было. Захожу в личный кабинет и вижу письмо от Сбербанка. В нем сказано: "Вам …
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29 июля 2018, 11:32
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В блогах: курьёзные подводные камни в работе Сбербанка
Олег Поздняков поведал в "Фейсбуке" про курьёзные подводные камни, с которыми могут столкнуться клиенты Сбербанка. "Никогда у меня не было сберовской карты и заводить ее не собирался", - пишет автор.
"Но тут, в связи с отъездом, захотел сделать …
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26 июля 2018, 05:56
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В блогах: в какую неприятную историю можно вляпаться со Сбербанком
Татьяна Иванова предупредила в "Фейсбуке", в какую неприятную историю можно вляпаться со Сбербанком.
"Уже третий месяц подряд он блокирует мои собственные денежные средства в одно и то же время по дате. Так не просто блокирует, а ещё и …
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25 июля 2018, 06:22
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Госдолг Самарской области снижается
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2 июля 2018, 04:20
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Чем опасна для экономики массовая выдача потребкредитов?
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7 мая 2018, 01:04
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Тольятти займет 5 миллиардов рублей
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24 апреля 2018, 09:01
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Кредиты на 2,4 млрд рублей досрочно погасила Самарская область
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24 апреля 2018, 03:04