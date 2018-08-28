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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 28.08.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре оштрафовали чиновника, который проигнорировал обращение жителя

В Самаре оштрафовали чиновника, который проигнорировал обращение жителя

Суд оштрафовал заместителя  руководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары - начальника управления развития, реконструкции и ремонта Игоря Сапрыкина. Оказалось, что он не отреагировал на  обращение  гражданина  от 4 мая, тем самым нарушив закон "О порядке рассмотрения обращений граждан 
28 августа 2018, 10:37
В блогах: эффектные кадры задержания лихача

В блогах: эффектные кадры задержания лихача

В другом паблике "ВК" - "Автомобильная столица" - выложили "эффектные кадры задержания лихача". В 7-м квартале Тольятти по Юбилейной примерно 5 экипажей гнались за "девяткой". Водитель уходил как мог, но его поймали. Лихач до последнего сопротивлялся. Попав в окружение, 
28 августа 2018, 10:11
В блогах: на АвтоВАЗе погиб рабочий

В блогах: на АвтоВАЗе погиб рабочий

В паблике "Плохие новости" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Тольятти на АвтоВАЗе в День открытых дверей, 25 августа, погиб рабочий. Он сломал шею. Несчастный случай, унесший жизнь 31-летнего Алексея С., произошел в 7:30 утра в алюминиевом цеху. По предварительным 
28 августа 2018, 08:24
В блогах: волной от 9-го ГПЗ накроет Безымянку

В блогах: волной от 9-го ГПЗ накроет Безымянку

Блогер Игорь Кондратьев заявил, что волной от закрытия 9-го ГПЗ накроет Безымянку.

"Сейчас сотрудники Самарского подшипникового завода только с грустной иронией улыбаются, когда их спрашивают о последствиях закрытия завода, - пишет автор. - Они знают, что последствия будут 
28 августа 2018, 08:39
В блогах: там, где Сок впадает в Волгу

В блогах: там, где Сок впадает в Волгу

Блогер Алексей Авдейчев побывал в местах, где Сок впадает в Волгу. "Чтобы насладиться красотой природы, совсем не обязательно ехать далеко, иногда бывает достаточно всего лишь спуститься под мост на выезде из города, - пишет автор. - Предлагаю посмотреть природу 
25 августа 2018, 05:10
В блогах: в Самаре по улице Нагорной сгнили все трубы?

В блогах: в Самаре по улице Нагорной сгнили все трубы?

"А в Самаре по улице Нагорной сгнили все трубы", - удивительное сообщение появилось в паблике "ВК" - "Услышано Самара". "У кого нет горячей воды в Промышленном районе - крепитесь, - пишет автор сообщения. - Мы ходили в ЖЭУ с 
23 августа 2018, 10:14
В блогах: в Тольятти малышка попала в больницу, скатившись с гнилой горки

В блогах: в Тольятти малышка попала в больницу, скатившись с гнилой горки

В паблике "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)" соцсети "ВК" показали, на каких опасных горках катаются детки в третьем квартале Автограда. "Маленькая девочка решила скатиться с горки и загремела в больницу с огромной занозой. Ржавый железный осколок прошелся между большим и 
23 августа 2018, 10:08
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
В блогах: из-за погоды природа в Самарской области стала монохромной

В блогах: из-за погоды природа в Самарской области стала монохромной

Блогер Алексей Авдейчев утверждает, что в Самарской области в эти дни есть возможность 
21 марта 2018, 04:07
«Живи, лес!»: Жители Самары собрали 1000 килограмм желудей

«Живи, лес!»: Жители Самары собрали 1000 килограмм желудей

В Самаре состоялся второй этап акции «Живи, лес!» по сбору желудей дуба черешчатого. В мероприятии приняли участие более двух сотен горожан. Совместными усилиями они насобирали 1000 килограмм лесосеменного материала, передает областной Минлесхоз.

«Нам удалось не только выполнить и значительно 
15 октября 2017, 04:37
Муравейник-гигант: Экологи нашли в Подмосковье аномальный «дом» лесных обитателей

Муравейник-гигант: Экологи нашли в Подмосковье аномальный «дом» лесных обитателей

Гигантский муравейник обнаружили экологи в лесах Клинского района в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба регионального минэкологии.
Высота удивительной находки – порядка 1,7 метра. Диаметр основания достигает 2,5 метра. Как поясняют биологи, в этом "доме" живут рыжие лесные муравьи. Благодаря огромным 

14 июля 2017, 05:51
В Самарской области от укусов клещей пострадали 1816 человек

В Самарской области от укусов клещей пострадали 1816 человек

Такие данные приводит областное управление Роспотребнадзора. 1816 пострадавших, из них 472 ребенка - это в 1,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда были укушены почти 3 тысячи жителей губернии. 17,7% членистоногих оказались переносчика антиген вируса клещевого энцефалита 

24 мая 2017, 08:37
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