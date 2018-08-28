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В Самаре оштрафовали чиновника, который проигнорировал обращение жителя
Суд оштрафовал заместителя руководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары - начальника управления развития, реконструкции и ремонта Игоря Сапрыкина. Оказалось, что он не отреагировал на обращение гражданина от 4 мая, тем самым нарушив закон "О порядке рассмотрения обращений граждан …
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28 августа 2018, 10:37
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В блогах: эффектные кадры задержания лихача
В другом паблике "ВК" - "Автомобильная столица" - выложили "эффектные кадры задержания лихача". В 7-м квартале Тольятти по Юбилейной примерно 5 экипажей гнались за "девяткой". Водитель уходил как мог, но его поймали. Лихач до последнего сопротивлялся. Попав в окружение, …
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28 августа 2018, 10:11
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В блогах: на АвтоВАЗе погиб рабочий
В паблике "Плохие новости" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Тольятти на АвтоВАЗе в День открытых дверей, 25 августа, погиб рабочий. Он сломал шею. Несчастный случай, унесший жизнь 31-летнего Алексея С., произошел в 7:30 утра в алюминиевом цеху. По предварительным …
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28 августа 2018, 08:24
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В блогах: волной от 9-го ГПЗ накроет Безымянку
Блогер Игорь Кондратьев заявил, что волной от закрытия 9-го ГПЗ накроет Безымянку.
"Сейчас сотрудники Самарского подшипникового завода только с грустной иронией улыбаются, когда их спрашивают о последствиях закрытия завода, - пишет автор. - Они знают, что последствия будут …
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28 августа 2018, 08:39
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В блогах: там, где Сок впадает в Волгу
Блогер Алексей Авдейчев побывал в местах, где Сок впадает в Волгу. "Чтобы насладиться красотой природы, совсем не обязательно ехать далеко, иногда бывает достаточно всего лишь спуститься под мост на выезде из города, - пишет автор. - Предлагаю посмотреть природу …
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25 августа 2018, 05:10
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В блогах: в Самаре по улице Нагорной сгнили все трубы?
"А в Самаре по улице Нагорной сгнили все трубы", - удивительное сообщение появилось в паблике "ВК" - "Услышано Самара". "У кого нет горячей воды в Промышленном районе - крепитесь, - пишет автор сообщения. - Мы ходили в ЖЭУ с …
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23 августа 2018, 10:14
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В блогах: в Тольятти малышка попала в больницу, скатившись с гнилой горки
В паблике "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)" соцсети "ВК" показали, на каких опасных горках катаются детки в третьем квартале Автограда. "Маленькая девочка решила скатиться с горки и загремела в больницу с огромной занозой. Ржавый железный осколок прошелся между большим и …
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23 августа 2018, 10:08
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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В блогах: из-за погоды природа в Самарской области стала монохромной
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21 марта 2018, 04:07
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«Живи, лес!»: Жители Самары собрали 1000 килограмм желудей
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15 октября 2017, 04:37
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Муравейник-гигант: Экологи нашли в Подмосковье аномальный «дом» лесных обитателей
Гигантский муравейник обнаружили экологи в лесах Клинского района в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба регионального минэкологии.
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14 июля 2017, 05:51
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В Самарской области от укусов клещей пострадали 1816 человек
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24 мая 2017, 08:37