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Появилось фото «тонущих» машин на дороге в Сызрани
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28 февраля 2017, 01:50
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В Самарcкой области «МАЗ» снес ограждение моста и повис над обрывом, есть фото
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28 февраля 2017, 10:00
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В блогах: ледяная глыба повредила газовую трубу в Самаре
Блогер inst_ru рассказал, что в воскресенье утром огромная ледяная глыба рухнула с крыши двухэтажного дома в Измайловском переулке и перебила магистральную воздушную трубу газопровода. Удар был такой силы, что многодюймовую трубу не только согнуло под прямым углом, но и …
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28 февраля 2017, 08:50
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В блогах появились фотожабы с потопом на Московском шоссе в Самаре
Блогеры опубликовали фотожабы с потопом на Московском шоссе в Самаре. Оригинальный снимок появился в сети в субботу, 25 февраля. Дорогу затопило в районе пересечения с Ракитовским шоссе.
Как уже сообщала «ТЕРРА», на этом же месте побывал певец из …
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27 февраля 2017, 04:52
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Назвали виновника ДТП с трамваем и маршруткой в Самаре
В полиции сообщили подробности ДТП с участием общественного транспорта. В воскресенье, 26 февраля, в Самаре на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской столкнулись трамвай и маршрутный автобус «Пежо Боксер».
Трамваем, следовавшим по 25 маршруту, управляла 42-летняя женщина.
«По предварительной версии …
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27 февраля 2017, 03:13
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В блогах: самарцы борются с наркоторговцами в подъезде
Блогер verqiz рассказал, как в одном из самарских подъездов жильцы сами решили бороться с наркоторговцами. "Полиция тут хоть и появлялась, но к прекращению продажи дури это не привело. В любое время суток можно было столкнуться с молодыми людьми, приехавшими …
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22 февраля 2017, 06:41
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В блогах: новый провал на проспекте Ленина?
Блогер usernem предупреждает горожан и чиновников о "новом потенциальном провале на пересечении Челюскинцев и пр. Ленина". "Хочется надеяться, что администрация Октябрьского района оперативно отреагирует и устранит опасную ситуацию на тротуаре. Пешеходный трафик там очень большой. Как бы не быть …
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22 февраля 2017, 06:36
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В блогах: зачем в Кировском районе ларьки вместо катка?
Блогер Алексей Сиверкин задал в "ЖЖ" вопрос главе Кировского района. "Игорь Александрович, почему на пересечении Каховской и Победы появились ларьки вместо катка? В позапрошлом году тут был ликвидирован незаконный рынок и у жителей близлежащих домов появилась надежда на появление …
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22 февраля 2017, 11:52
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Самарец скончался в очереди поликлиники
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22 января 2017, 02:22
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В Тольяттинской поликлинике девушка устроила драку в очереди и обругала врача матом
В Тольятти 20-летняя нигде не работающая девушка привлечена к административной ответственности за оскорбление медицинского работника, сообщает областная прокуратура.
Как установило надзорное ведомство, 9 сентября этого года молодая особа пыталась попасть на прием к врачу-педиатру Тольяттинской ГП № 4 вне …
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22 декабря 2016, 10:06
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В Советском районе Самары планируют построить детскую поликлинику на территории бывшего онкоцентра
Жители Советского района Самары обеспокоены судьбой заброшенной территории бывшего онкоцентра на улице Запорожской, где недавно произошло изнасилование школьницы. Отметим, что рядом с местом преступления расположены три детских сада и школа №176. Родители учеников боятся повторения трагедии и обратились в правительство …
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17 октября 2016, 07:22
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В Тольятти построят поликлинику за 400 млн рублей
Новое медучреждение в 19-м квартале Тольятти построит ООО "Белстрой". На портале госзакупок стали известны результаты соответствующих торгов.
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7 октября 2016, 04:03