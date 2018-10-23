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Материалы по теме:

На «Тольяттиазоте» насмерть отравился рабочий

На «Тольяттиазоте» насмерть отравился рабочий

На «Тольяттиазоте» погиб рабочий, отравившись аммиаком. О чрезвычайном происшествии сообщает Минтруд Самарской области. По предварительной информации, во время подготовительных работ на остановленном агрегате по производству аммиака скончался механик заводского цеха. Мужчина надышался ядовитыми парами. Ведомство в целях профилактики несчастных случаев 
23 октября 2018, 08:35
В блогах: Сызрани скоро капец?

В блогах: Сызрани скоро капец?

Сызранский писатель, краевед и блогер Сергей Зацаринный отреагировал на различные пророчества, что в Сызрани все будет плохо.

"В последнее время самые разные люди (и по положению, и по возрасту, и по состоятельности) единодушно утверждают, что Сызрани капец. Она 
23 октября 2018, 08:22
Самарская актриса попала в топ-100 самых сексуальных женщин России

Самарская актриса попала в топ-100 самых сексуальных женщин России

Уроженка Самары, 29-летняя актриса Лукерья Ильяшенко попала в топ-100 самых сексуальных женщин России по версии журнала Maxim. Сейчас она занимает 30 строчку рейтинга, а вообще в топ-100 числится с 2015 года. Тогда она стала 18-й, а в дальнейшем поднималась 
23 октября 2018, 05:12
Руководителем ГЖИ Самарской области назначена Светлана Ерофеева

Руководителем ГЖИ Самарской области назначена Светлана Ерофеева

Руководителем Государственной жилищной инспекции по Самарской области станет Светлана Ерофеева, которая ранее занимала должность заместителя главы ведомства. Она приступит к своим обязанностям со среды, 24 октября.

Напомним, экс-руководитель ГЖИ Андрей Абриталин подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения. По 
23 октября 2018, 04:07
В блогах: посёлок Ягана-Ту Похвистневского района

В блогах: посёлок Ягана-Ту Похвистневского района

Блогер Нина Дюкова побывала в поселке Ягана-Ту Похвистневского района. Такое необычное название он получил из-за местного рельефа. Поселок расположен между двумя продолговатыми холмами, и Ягана-Ту переводится с чувашского языка как "гладкая гора". Местность здесь действительно очень живописная. Численность населения поселка 
28 августа 2018, 10:17
В блогах: из-за погоды природа в Самарской области стала монохромной

В блогах: из-за погоды природа в Самарской области стала монохромной

Блогер Алексей Авдейчев утверждает, что в Самарской области в эти дни есть возможность 
21 марта 2018, 04:07
«Живи, лес!»: Жители Самары собрали 1000 килограмм желудей

«Живи, лес!»: Жители Самары собрали 1000 килограмм желудей

В Самаре состоялся второй этап акции «Живи, лес!» по сбору желудей дуба черешчатого. В мероприятии приняли участие более двух сотен горожан. Совместными усилиями они насобирали 1000 килограмм лесосеменного материала, передает областной Минлесхоз.

«Нам удалось не только выполнить и значительно 
15 октября 2017, 04:37
Муравейник-гигант: Экологи нашли в Подмосковье аномальный «дом» лесных обитателей

Муравейник-гигант: Экологи нашли в Подмосковье аномальный «дом» лесных обитателей

Гигантский муравейник обнаружили экологи в лесах Клинского района в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба регионального минэкологии.
Высота удивительной находки – порядка 1,7 метра. Диаметр основания достигает 2,5 метра. Как поясняют биологи, в этом "доме" живут рыжие лесные муравьи. Благодаря огромным 

14 июля 2017, 05:51
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