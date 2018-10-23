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На «Тольяттиазоте» насмерть отравился рабочий
На «Тольяттиазоте» погиб рабочий, отравившись аммиаком. О чрезвычайном происшествии сообщает Минтруд Самарской области. По предварительной информации, во время подготовительных работ на остановленном агрегате по производству аммиака скончался механик заводского цеха. Мужчина надышался ядовитыми парами. Ведомство в целях профилактики несчастных случаев …
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23 октября 2018, 08:35
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В блогах: Сызрани скоро капец?
Сызранский писатель, краевед и блогер Сергей Зацаринный отреагировал на различные пророчества, что в Сызрани все будет плохо.
"В последнее время самые разные люди (и по положению, и по возрасту, и по состоятельности) единодушно утверждают, что Сызрани капец. Она …
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23 октября 2018, 08:22
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Самарская актриса попала в топ-100 самых сексуальных женщин России
Уроженка Самары, 29-летняя актриса Лукерья Ильяшенко попала в топ-100 самых сексуальных женщин России по версии журнала Maxim. Сейчас она занимает 30 строчку рейтинга, а вообще в топ-100 числится с 2015 года. Тогда она стала 18-й, а в дальнейшем поднималась …
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23 октября 2018, 05:12
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Руководителем ГЖИ Самарской области назначена Светлана Ерофеева
Руководителем Государственной жилищной инспекции по Самарской области станет Светлана Ерофеева, которая ранее занимала должность заместителя главы ведомства. Она приступит к своим обязанностям со среды, 24 октября.
Напомним, экс-руководитель ГЖИ Андрей Абриталин подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения. По …
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23 октября 2018, 04:07
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В блогах: посёлок Ягана-Ту Похвистневского района
Блогер Нина Дюкова побывала в поселке Ягана-Ту Похвистневского района. Такое необычное название он получил из-за местного рельефа. Поселок расположен между двумя продолговатыми холмами, и Ягана-Ту переводится с чувашского языка как "гладкая гора". Местность здесь действительно очень живописная. Численность населения поселка …
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28 августа 2018, 10:17
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В блогах: из-за погоды природа в Самарской области стала монохромной
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21 марта 2018, 04:07
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«Живи, лес!»: Жители Самары собрали 1000 килограмм желудей
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15 октября 2017, 04:37
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Муравейник-гигант: Экологи нашли в Подмосковье аномальный «дом» лесных обитателей
Гигантский муравейник обнаружили экологи в лесах Клинского района в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба регионального минэкологии.
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14 июля 2017, 05:51