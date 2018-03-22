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В блогах: «Топ странных историй с сайтов знакомств»
Самарский блогер chillikaka выложила свой личный топ странных историй с сайтов знакомств. "Женатых мужчин абсолютное большинство на сайтах знакомств, - пишет автор. - И что бы там они ни говорили о проблемах с женами и грядущем разводе, все хотят …
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22 марта 2018, 12:05
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Авария в коллекторе оставила без телефона и интернета жителей Автозаводского района Тольятти
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22 марта 2018, 11:02
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Глава Следкома Александр Бастрыкин взял под контроль дело о гибели подростка в Тольятти
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22 марта 2018, 09:54
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В блогах: из-за погоды природа в Самарской области стала монохромной
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21 марта 2018, 04:07
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Продавщица из Тольятти дала отпор преступнику в чулке и с пистолетом
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20 марта 2018, 05:21
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32 тысячи литров контрафактной «незамерзайки» нашли в Тольятти
В Тольятти полиция пресекла работу подпольного цеха. Там шел разлив незамерзающей жидкости для омывателей автомобильных стекол.
Цех работал в Автозаводском районе города. Там «незамерзайку» разливали в тару, наклеивали этикетки и отправляли на реализацию.
"В ходе обысков изъято более 6,5 тысячи бутылок с …
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20 марта 2018, 02:28
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В блогах: брошенных в Самаре цирковых медведей перевезут жить в Крым
Руководство парка львов «Тайган» из города Белогорск выразило желание забрать троих животных, обнаруженных 10 марта на автостоянке в районе 116-километра. Об этом в соцсети ВК сообщила организатор инициативной группы Ангелина Гриневич. Транспортные средства для перевозки Гриши, Тимы и Тиши …
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19 марта 2018, 05:05
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Фото в блогах: Рассвет в Самаре
Блогер Алексей Авдейчев выложил серию фотографий "Самара: рассвет над городом". "На днях не поленился встать пораньше, чтобы пройтись по Волге и снять наш город на рассвете. Как оказалось, не я один любуюсь рассветной красотой. Вообще, в седьмом часу утра …
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19 марта 2018, 09:00
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Окаменелый лес, которому 7 тысяч лет, обнаружен в Британии
После сильнейшего шторма в британском городе Редкар обнаружился окаменелый лес, возраст которого оценивается примерно в 7 тысяч лет. Морские волны смыли верхние слои песка на одном из пляжей, под которыми обнаружились останки древних деревьев, Как сообщает РИА Новости, там …
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6 марта 2018, 04:58
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В блогах: Почему вы выбрали только вопрос про лес?
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" местные жители возмущаются, почему из всех вопросов, которые можно было бы вынести на общегородской опрос, выбрали именно строительство лесной дороги? "Да этот вопрос интересен от силы нескольким десяткам тысяч горожан. Но отнюдь не всему …
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29 января 2018, 07:01
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Завершена расчистка 35 га леса вокруг стадиона «Самара-Арена»
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4 декабря 2017, 01:12
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Жители Сызрани пошли гулять в лес и нашли схрон боеприпасов
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20 ноября 2017, 11:38