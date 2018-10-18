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Материалы по теме:

В блогах: Ура!!! Какое счастье! Завтра открывается Парк металлургов

В блогах: Ура!!! Какое счастье! Завтра открывается Парк металлургов

Администрация Кировского района проанонсировала в "Твиттере", что завтра, 19 октября, в 15:00 после реконструкции открывается Парк им. 50-летия Октября. Жители Металлурга дождались своего праздника. Чиновники приглашают всех на большой праздник. Взрослых и детей ждут концерт, контактный зоопарк, мастер-классы, запуск 
18 октября 2018, 05:29
В Самарской области опрокинулся мотороллер: водитель оказался в реанимации

В Самарской области опрокинулся мотороллер: водитель оказался в реанимации

В среду, 17 октября, на трассе в Шигонском районе серьезно пострадал 54-летний мужчина. По предварительной информации, он находился за рулем мотороллера «Муравей». После обеда мужчина ехал по трассе Шигоны - Старый Тукшум в сторону села Шигоны. В какой-то момент он 
18 октября 2018, 05:09
Появились фото с места смертельного ЧП в Самарской области, где погиб сварщик

Появились фото с места смертельного ЧП в Самарской области, где погиб сварщик

Появились фотографии с территории фермерского хозяйства в селе Хворостянка Самарской области, где сегодня случилось ЧП. Напомним, что в 9:30 во время сварочных работ произошло воспламенение, погиб 56-летний сварщик, а второй рабочий - 24-летний парень получил ожоги и был доставлен в 
18 октября 2018, 04:17
Спикером тольяттинского парламента стал Николай Остудин

Спикером тольяттинского парламента стал Николай Остудин

В четверг, 18 октября, в Тольятти состоялось заседание городской думы. На нем парламентарии избрали нового председателя, им стал Николай Остудин. За единоросса проголосовали 27 из 35 человек, еще 8 бюллетеней признали недействительными. Первым заместителем спикера стал коммунист Юрий Сачков. Также 
18 октября 2018, 02:55
Ученые: Наши предки скрещивались с неизвестным науке видом людей

Ученые: Наши предки скрещивались с неизвестным науке видом людей

Ученые из Испании проанализировали фрагменты ДНК проживающих в Австралии и Океании людей. Результаты привели их к удивительному выводу. Оказалось, что наши предки скрещивались с неизвестным видом Homo. Подробное исследование опубликовано в журнале Nature Genetics.
Изучив ДНК, испанские генетики обнаружили последовательности 

27 июля 2016, 12:26
Ученые выяснили, как наш мозг путешествует в прошлое

Ученые выяснили, как наш мозг путешествует в прошлое

Как выяснили ученые, человеческая память – это не набор воспоминаний, находящихся в беспорядке. Формат человеческой памяти – это упорядоченные по времени фрагменты прошлого. Они помечаются временной «биркой» по типу индекса базы данных компьютера, что облегчает поиск нужного воспоминания. Именно благодаря 

18 февраля 2015, 03:43
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