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В блогах: на улице Шмидта самарцы задолжали за коммуналку до 500 тысяч рублей
Блогер Игорь Кондратьев вместе с сотрудниками управляющих компаний и судебными приставами поучаствовал в рейде по многоэтажным домам на улице лейтенанта Шмидта. Свет и тепло в новостройки, расположенные здесь, поставляют "ЗИМ-Энерго" и "Самараэнерго". "Этот квартал появился на карте города примерно …
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25 декабря 2017, 11:38
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В блогах: «Подписи против памятника легионерам переданы в мэрию Новокуйбышевска»
Блогер psergeev77 поведал, что в администрацию Новокуйбышевска передали подписи против памятника чешским легионерам. За два пикета, прошедших в «энске» в декабре, активистам удалось собрать под петицией 427 подписей горожан. Местные жители возмущены идеей героизации интервентов и очень активно подписывали …
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22 декабря 2017, 03:49
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В блогах: в Самаре на набережной залили каток
Блогер Евгений Синюков рассказал, что на второй очереди самарской набережной в районе бассейна ЦСК ВВС после почти четырехлетнего перерыва снова залили каток. Последний раз он радовал самарцев в 2014 году. Потом в городе поменялся мэр, и катка на набережной …
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22 декабря 2017, 07:07
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В блогах: про новые светофоры и «адовую пробку» в Самаре
Блогер Анна Носова поведала про «адовую пробку и разъяренных водителей на 18-м километре». 20 декабря на кольце Волжского и Московское шоссе включили аж 8 светофоров. «Утро самарцев в очередной раз началось с матюков и ярости в адрес чиновников из …
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22 декабря 2017, 03:24
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Самарцев бесплатно обучат скандинавской ходьбе
В ближайшие выходные в Самаре проведут тренировки по скандинавской ходьбе. Организаторами мероприятия выступили областное Минспорта совместно с клубом «Доброходы». Поприсутствовать на оздоровительных тренировках с использованием спецпалок и дополнительных гимнастических упражнений смогут все желающие.
Организаторы запланировали несколько мастер-классов в различных районах Самары.
Первые …
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29 августа 2017, 10:17
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Двое самарцев осуждены за угон раритетной «Чайки» Генпрокуратуры
В Москве суд вынес приговор двум самарским музыкантам, которых признали виновными в угоне раритетного автомобиля «Чайка», числящегося на балансе Генпрокуратуры. Летом 2016 года машину угнали из автосервиса, где она проходила техосмотр. Примечательную модель с затемненными стеклами заметили полицейские. Люди, ехавшие …
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1 февраля 2017, 10:02
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На острове Зелененький в Самарской области ликвидировали крупный пожар
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22 августа 2015, 02:44
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Минспорт пересмотрит лимит на легионеров в РФПЛ
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24 декабря 2014, 02:00
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Хоккеисты «Ладьи» проведут в Тольятти два матча с «Чайкой»
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23 января 2014, 03:12