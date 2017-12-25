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В блогах: в Самаре на набережной залили каток

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В блогах: про новые светофоры и «адовую пробку» в Самаре

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22 декабря 2017, 03:24
Самарцев бесплатно обучат скандинавской ходьбе

Самарцев бесплатно обучат скандинавской ходьбе

В ближайшие выходные в Самаре проведут тренировки по скандинавской ходьбе. Организаторами мероприятия выступили областное Минспорта совместно с клубом «Доброходы». Поприсутствовать на оздоровительных тренировках с использованием спецпалок и дополнительных гимнастических упражнений смогут все желающие.

Организаторы запланировали несколько мастер-классов в различных районах Самары.

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29 августа 2017, 10:17
Двое самарцев осуждены за угон раритетной «Чайки» Генпрокуратуры

Двое самарцев осуждены за угон раритетной «Чайки» Генпрокуратуры

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1 февраля 2017, 10:02
На острове Зелененький в Самарской области ликвидировали крупный пожар

На острове Зелененький в Самарской области ликвидировали крупный пожар

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22 августа 2015, 02:44
Минспорт пересмотрит лимит на легионеров в РФПЛ

Минспорт пересмотрит лимит на легионеров в РФПЛ

На прошлой неделе в РФС было принято решение о том, что в новом сезоне клубы Российской футбольной премьер-лиги смогут заявлять в основной состав 25 футболистов, из которых 15 спортсменов с российским паспортом и не более 10 легионеров. 

Накануне свою позицию по 

24 декабря 2014, 02:00
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Хоккеисты «Ладьи» проведут в Тольятти два матча с «Чайкой»

23 и 24 января в матчах чемпионата Молодежной хоккейной лиги тольяттинская «Ладья» на своем льду сыграет с нижегородской «Чайкой». Обе команды играют в дивизионе «Поволжье». «Чайка», набравшая 73 очка в 42 матчах, занимает 3-е место. «Ладья» имеет 47 очков после 

23 января 2014, 03:12
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