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Младенца весом 530 граммов спасли врачи в Екатеринбурге
Врачи екатеринбургской областной детской клинической больницы провели уникальную операцию по спасению ребенка. Они прооперировали младенца, вес которого составлял всего 530 граммов. У него диагностировали врожденную патологию — атрезию пищевода с нижним трахеопищеводным свищем.
«Суть диагноза — полная непроходимость пищевода, который …
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12 апреля 2018, 08:20
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Фото в блогах: как меняется Самара к ЧМ-2018
Блогер Евгений Синюков предложил без эмоций посмотреть, как в Самаре поменялся с …
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12 апреля 2018, 03:56
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В блогах: никто не чистит тротуар для самарских студентов
Блогер s7007 пожаловался, что в Самаре до сих пор никому нет никакого дела до известного тротуара вдоль улицы Врубеля - от Оврага до аэрокоса. Эта «дорога жизни» вдоль трамвайных путей всегда соединяла два университета - классический с аэрокосмическим.
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11 апреля 2018, 07:02
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В Бельгии 96-летний священник попал в тюрьму за разврат
Уголовный суд бельгийского города Левен рассмотрел дело 96-летнего католического священника Питера Х., которого обвиняли в развратных действиях по отношению к 16-летнему подростку. Мужчину признали виновным и наказали 12 месяцами лишения свободы. Во время судебного процесса «всплыли» и новые детали: в …
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11 апреля 2018, 02:45
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В блогах: Самарский Арбат осыпается...
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10 апреля 2018, 06:42
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Пьяный мужчина «воспитывал» дочь угрозой удушения в Самарской области
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10 апреля 2018, 04:44
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13 апреля стартует онлайн-бронирование льготных путевок для самарских детей
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10 апреля 2018, 09:00
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В блогах: «Мягкие игрушки выбросили в мусорный бак»
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10 апреля 2018, 07:02
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Овчарка по кличке Шакира помогла полицейским найти украденный шкаф в Жигулевске
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28 марта 2018, 01:21
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Раненная собакой девочка из Рождествено эвакуирована в Самару
В Самару доставили пострадавшую от укусов собаки девочку. Животное укусило в лицо 11-летнего ребенка. Инцидент произошел в Рождествено. Эвакуацию через Волгу провели спасатели.
«На девочку напала собака. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб зубов и укушенные раны щеки и века», - …
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5 марта 2018, 12:16
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В Ульяновске во дворе частного дома дикая лиса напала на собаку
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14 февраля 2018, 04:16
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В Сызрани спасли пса, провалившегося в колодец
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11 января 2018, 01:27