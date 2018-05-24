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Стало известно об итогах проверки по стройке крематория в Самаре
В Самаре областная прокуратура внесла представление об отмене разрешения на строительство крематория на территории кладбища «Рубежное». Об этом сообщили в мэрии Самары. Напомним, против стройки крематория в районе Рубежного выступили местные жители. Сотрудники прокуратуры провели в областном минстрое проверку с …
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24 мая 2018, 02:07
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650 человек эвакуировали из ТЦ «Амбар» в Самаре
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24 мая 2018, 10:34
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Прием заявок на пропуск авто в зоны проведения ЧМ-2018 завершат 28 мая
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24 мая 2018, 10:19
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«КамАЗ» смял 10 машин у Южного моста в Самаре
В Самаре в среду, 23 мая, на пересечении улиц Авроры и Промышленности, рядом с Южным мостом, произошло массовое ДТП: «у КамАЗа отказали тормоза, и он собрал 10 машин», сообщили очевидцы в паблике «ДТП Самара». Фото и видео с места …
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24 мая 2018, 09:49
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В блогах: «Сбербанк: колхоз из этой структуры не выветривается»
Самарец Андрей Шмуров опять пишет в "Фейсбуке" про необъяснимую логику Сбербанка. В прославившемся на весь город отделении рядом с оживленным перекрестком Масленникова/Мичурина все тот же бардак: из трех банкоматов по-прежнему работает только один. Духота, очередь, ворчание, ярость - вот …
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23 мая 2018, 09:00
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Акция «Фотографировать разрешается» стартовала на ж/д вокзале Самары
В Самаре железнодорожном вокзале стартовала акция «Фотографировать разрешается». Там, где пассажирам можно делать фото для личного пользования, без получения спецразрешения, размещены соответствующие стикеры. Менее чем через месяц в столице губернии начнется чемпионат мира по футболу, и вокзалу предстоит принять множество …
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23 мая 2018, 07:01
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В блогах: «Школьник из Самары выиграл у знатоков «Что? Где? Когда?» 90 тысяч рублей»
В группе "Строй область" в "Фейсбуке" рассказали, что школьник из Самары выиграл 90 тысяч рублей у знатоков легендарной телеигры «Что? Где? Когда?». Саша задал вопрос о турецком языке. В зал внесли восточный стакан с чаем - армуд. Традиционно такие …
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23 мая 2018, 06:28
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В блогах: «И снова о Сбербанке»
В пабликах и на форумах продолжают ругать работу Сбербанка в Самаре. На этот раз горожане поведали, что в одном из отделений на проспекте Кирова отказались принимать оплату за детский сад. "Оператор сказала, что с 1 мая оплату за детский …
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23 мая 2018, 05:59
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В блогах: «В Самаре студентка упала в обморок из-за духоты в 67 автобусе»
На городских чиновников в "ВК" нападает жительница Самары Анна Назарова. "Студентка из Крутых Ключей упала в обморок из-за духоты в 67-м автобусе, - пишет автор. - Нас везли, как кильку. Внезапно несчастной стало плохо, она потеряла сознание, завалилась на …
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22 мая 2018, 02:32
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В блогах: «Ж/д вокзал накрыло информатизацией!»
Блогер Ольга Потапова рассказала, что самарский "ж/д вокзал накрыло информатизацией"! "Теперь тут все как в банке: нужно сначала взять талон, а потом смотреть на табло и слушать голосовой вызов. Кстати, мне понравилось! В момент получения мною талона вызывали семьсот …
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15 мая 2018, 07:00
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Скульптуру волка Забиваки к ЧМ-2018 установят на ж/д вокзале Самары
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10 апреля 2018, 08:02
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В блогах: «Что случилось на железнодорожном вокзале Самары?»
Самарец Игорь Ермоленко поведал в «Инстаграме» о странной ситуации на городском железнодорожном вокзале. "Самый высокий и самый красивый современный железнодорожный вокзал Самары: сегодня утром там не работало ни одно табло. Дежурный на доске маркером пишет расписание прибытия. Все остальное …
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29 марта 2018, 05:44