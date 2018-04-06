В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в Автограде назревает коммунальный бунт. Жители Центрального района, дома которых обслуживает УК № 3, негодуют: многим из них, под предлогом холодной зимы 2016/2017 годов, произвели перерасчет за тепло, накинув несколько тысяч рублей сверху. При этом пообещали дать рассрочку, но людей это не радует.
Сегодня квитанцию с перерасчетом принесли и жителям Автозаводского района. Сомнительный подвиг повторила и «УК № 2 ЖКХ». Коммунальщики доначислили горожанам тысячи и тысячи рублей. Некоторым семьям - до 10 тысяч.
Пост собрал сотни негативных комментариев: «Ребята, пишите в прокуратуру. Это местные УК воду мутят. Грабеж».
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