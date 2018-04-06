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Жительница Самарской области научила подростков обворовывать магазины

Жительница Самарской области научила подростков обворовывать магазины

В Тольятти расследуется уголовное дело в отношении жительницы Ставропольского района. 32-летняя женщина попалась на попытке сбыта 5-тысячной купюры, которую она взяла взаймы у знакомого.

Во время следствия выяснилось, что она причастна к другим преступлениям. На новогодних праздниках она встретила знакомых 16-летних 

6 апреля 2018, 01:37
Лихача заставили оплатить 28 штрафов за опасную езду в Тольятти

Лихача заставили оплатить 28 штрафов за опасную езду в Тольятти

Судебные приставы заставили тольяттинского автомобилиста погасить долги, связанные с нарушениями правил дорожного движения. Мужчине выписали 28 штрафов за опасную езду на общую сумму 20,5 тысяч рублей.

Гасить долги лихач не торопился, в дело пришлось вступать приставам-исполнителям. Мужчине пояснили, что он может 

6 апреля 2018, 01:04
Спортсмен из Тольятти попал в «Книгу рекордов России»

Спортсмен из Тольятти попал в «Книгу рекордов России»

Тольяттинский спортсмен попал в «Книгу рекордов России». Достижение Сергея Федорова было зафиксировано на соревнованиях по кистевой тяге гири, которые прошли в Автограде.  В номинации гири весом 44 кг в абсолютной категории Сергей выполнил 146 подъемов снаряда на дужку и на 
6 апреля 2018, 12:27
79-летний водитель на иномарке врезался в контактную опору‍ в Тольятти

79-летний водитель на иномарке врезался в контактную опору‍ в Тольятти

В Тольятти на Лесопарковом шоссе в среду,  4 апреля, в 13 часов произошло ДТП - 79-летний водитель на иномарке врезался в контактную 
5 апреля 2018, 03:12
В блогах: про проверку пожарной безопасности в одной из высоток Самары

В блогах: про проверку пожарной безопасности в одной из высоток Самары

Блогер Татьяна Ан приняла участие в проверке пожарной безопасности в одной из высоток Самары.

«Проверяли выборочно, по 2-3 этажа. Первое препятствие - всюду домофоны. На одном из этажей в первом подъезде не сработал звуковой сигнал оповещения о пожаре. 
5 апреля 2018, 08:01
В блогах: «Крупный бизнес с огоньком срывает открытие спорткомплекса для детей в Самаре»

В блогах: «Крупный бизнес с огоньком срывает открытие спорткомплекса для детей в Самаре»

Блогер Андрей Седогин поведал, что в Самаре крупный бизнес с огоньком срывает открытие спорткомплекса для детей. Речь идет о ФОКе в Красноглинском районе.

«Спорткомплекс построен и практически готов к запуску. Эксперты говорят, что по техническим характеристикам он соответствует 
5 апреля 2018, 09:02
В блогах: Хорошего стеклодува ищут в Самаре

В блогах: Хорошего стеклодува ищут в Самаре

Необычное объявление разместил блогер edinorogus. "Друзья, помогите, пожалуйста, найти хорошего самарского стеклодува! - обращается автор к ЖЖ-сообществу. - Нет ли среди ваших знакомых мастера, желательно с прямыми и золотыми руками из плеч? Или кого-то, кто знает такого Левшу? Очень 
4 апреля 2018, 07:03
В блогах: «Тольятти остался без памятника троллейбусу»

В блогах: «Тольятти остался без памятника троллейбусу»

Блогер Жанна Скокова рассказала, что Тольятти остался без памятника троллейбусу: собранных средств ни на что не хватило. Инициативная группа горожан хотела выкупить и отремонтировать раритетный ЗиУ-5д, а затем разместить его в музее имени Сахарова. Но собрать удалось всего 2 
3 апреля 2018, 07:00
Крупная УК признана несостоятельной в Самаре

Крупная УК признана несостоятельной в Самаре

В Самаре в отношении «ПЖРТ Железнодорожный» введена процедура наблюдения. Это одна из крупнейших управляющих компаний. Под её управлением находится более 330 многоквартирных домов в Железнодорожном, Октябрьском, Самарском и Советском районах. Областной Арбитражный суд признал организацию несостоятельной.
 
Инициировать банкротство жилищного 

17 марта 2018, 08:35
В Тольятти в отношении руководства УК «Губерния» возбуждено уголовное дело

В Тольятти в отношении руководства УК «Губерния» возбуждено уголовное дело

В Самарской области следственное управление МВД России по городу Тольятти возбудило уголовное дело по факту крупного мошенничества в отношении неустановленного лица из числа руководителей ООО УК «Губерния». Управляющая компания задолжала энергетикам 2,7 миллиона рублей.

«По версии следователей, руководство ООО УК «Губерния» 

5 февраля 2018, 01:02
Самарчанка через суд заставила УК прочистить вентиляцию в ванной

Самарчанка через суд заставила УК прочистить вентиляцию в ванной

В Самаре местная жительница через суд добилась, чтобы управляющая компания прочистила в её ванной комнате вентиляцию.
 
Самарчанка, проживающая в Советском районе, обратила внимание на отсутствие тяги в ванной. Она пожаловалась в свою УК, но засор так и не устранили. 

29 января 2018, 11:19
В Самаре один из крупнейших УК-должников оплатил долг за тепло

В Самаре один из крупнейших УК-должников оплатил долг за тепло

В пятницу, 29 декабря, один из крупнейших УК-должников в Самаре оплатил свой долг за тепло.

«По информации «ЭнергосбыТ Плюс Самара», сегодня АО «ПЖРТ Промышленного района» погасило задолженность за потребленную в 2017 году тепловую энергию. В результате энергосбытовая компания исключила 
29 декабря 2017, 02:20
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