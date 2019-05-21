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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы». 
 
«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
«Современные медицинские технологии» Сергея Шатило включили в Реестр недобросовестных поставщиков

«Современные медицинские технологии» Сергея Шатило включили в Реестр недобросовестных поставщиков

Компанию «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило включили в Реестр недобросовестных поставщиков, сообщает УФАС по Самарской области. Такое наказание последовало в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта. На действия «СМТ» пожаловалось областное «Управление капитального строительства». По версии последнего, в 
22 мая 2019, 06:36
В блогах: в Самаре после сноса гаражей во дворы пришли новые рейдеры

В блогах: в Самаре после сноса гаражей во дворы пришли новые рейдеры

Блогер Игорь Кондратьев рассказал, что в Самаре на Аэродромной после сноса гаражей во дворы пришли новые рейдеры. "Здесь начались очень странные вещи: в некоторых местах на месте гаражей, буквально через считанные часы, сварщики начали варить металлические цепи под новые 
22 мая 2019, 09:47
Министр экономического развития Дмитрий Богданов рассказал, как разрешилась ситуация с Самарской стоматологической поликлиникой № 2

Министр экономического развития Дмитрий Богданов рассказал, как разрешилась ситуация с Самарской стоматологической поликлиникой № 2

Самарская область вошла в Топ-6 регионов-лидеров по уровню развития государственно-частного партнерства. На вершине рейтинга субъектов 63-й регион оказался вместе с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом, Башкортостаном и Ханты-Мансийским округом. Охотнее всего инвесторы заходят в проекты в сфере инфраструктурного развития и здравоохранения. 
17 мая 2019, 05:45
В блогах: в Самаре чиновники не могут объяснить появление загадочных конструкций на Аэродромной

В блогах: в Самаре чиновники не могут объяснить появление загадочных конструкций на Аэродромной

Блогер Наталья Ширяева рассказала, что самарские чиновники не смогли объяснить появление загадочных конструкций на Аэродромной. "Несколько дней назад я опубликовала пост под названием "Будет рынок?", - поясняет автор. - В его основу легли фото непонятных конструкций, которые напоминают каркасы 
17 мая 2019, 11:29
Блогер попросил мэрию Самары устранить

Блогер попросил мэрию Самары устранить "червей"

Про "ловушки на пешеходов" поведал блогер Дмитрий Павлов. «Многие самарцы уже привыкли к явлению, что каждую весну после таяния снега "черви" открывают сезон охоты на автомобили и их владельцев, - иронизирует автор. - Ползучие устанавливают ловушки прямо на дорогах. 
17 мая 2019, 11:17
В блогах: Тёма Лебедев

В блогах: Тёма Лебедев "опустил" самарские транспортные карты

Блогер fusion_b0mb поведал, что новые самарские транспортные карты попали на "суд Линча" московского культового дизайнера Артемия Лебедева. Дезигнер всея Руси "опустил" творение самарцев "ниже плинтуса". «И старые транспортные карты были явно не шедевром, но новые это просто что-то! Я 
16 мая 2019, 04:09
В Самарской области могут провести пивной фестиваль

В Самарской области могут провести пивной фестиваль

В Самарской области могут в будущем организовать пивной фестиваль — идея была озвучена15 мая на совещании, посвященном развитию туристической отрасли в регионе. 

- По моим ощущениям, отрасль туризма у нас остаётся серьёзно недооцененной. Мы обладаем колоссальным ресурсом и нереализованным потенциалом,- 
16 мая 2019, 01:24
«Роснефть» может переехать в Самару

«Роснефть» может переехать в Самару

В России могут предложить госкомпаниям покинуть головные офисы в Москве и Петербурге. Об этом говорится в проекте пространственного развития регионов, подготовленном Минэкономразвития. Документ внесен на рассмотрение в правительство. Всего в тексте значатся 118 предложений, как развивать регионы. Одно из них 
16 мая 2019, 08:52
Молочный дефицит: новая электронная система контроля качества может спровоцировать коллапс в розничной торговле

Молочный дефицит: новая электронная система контроля качества может спровоцировать коллапс в розничной торговле

Самарская область обеспечивает себя молоком и соответствующими продуктами лишь на 37 % от медицинской нормы. Это данные Самарастата. В прошлом году на территории 63-го региона было произведено 200 тысяч тонн. В 2018-м - на 15 тысяч тонн меньше, а поголовье 
15 мая 2019, 12:30
В Самаре 1 мая запретят продажу алкоголя в историческом центре

В Самаре 1 мая запретят продажу алкоголя в историческом центре

В среду, 1 мая, в День Весны и Труда с 08:00 до 17:30 в областной столице по распоряжению регионального правительства будет полностью запрещена розничная продажа алкоголя на нескольких улицах в историческом центре. Речь идет о следующих улицах:
 
улица Вилоновская от Чапаевской 
25 апреля 2019, 03:20
В Самаре нашли 300 000 пачек контрабандного кальянного табака

В Самаре нашли 300 000 пачек контрабандного кальянного табака

Сотрудники самарской таможни и пограничной службы ФСБ России задержали машину, в которой находилось более 300 000 пачек кальянного табака. Эксперты оценили стоимость товара в 50 млн рублей.
 
- В ходе проведения таможенного контроля нами было установлено, что товар не был маркирован 
24 апреля 2019, 09:26
Часть «Парк-Хауса» в Самаре продают

Часть «Парк-Хауса» в Самаре продают

В Самаре выставили на продажу почти половину торгового центра «Парк Хаус». За 29 тысяч квадратных метров с оборудованием и техникой просят 1 млрд 230 млн рублей. Процедура проводится в рамках банкротства компании «Арес Недвижимость», оператора ТЦ. Имущество реализуется единым лотом. 
18 апреля 2019, 08:17
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