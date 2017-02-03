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В блогах: о сокращении самарских чиновников
Блогер Игорь Кондратьев считает, что в Самаре городских чиновников если нужно сокращать, то целыми департаментами. "У нас на управление в общей сложности уходит порядка 2 миллиардов рублей. Для сравнения: в Казани расходы почти в 3 раза меньше — около …
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3 февраля 2017, 05:06
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В блогах: чем для самарских пенсионеров обернётся лимит на число поездок
Блогер pravdolub_s решил посчитать, чем для самарских пенсионеров обернётся лимит на количество поездок в общественном транспорте. "С 1 февраля они могут совершать всего 50 поездок в месяц. Раньше это число было не ограничено. Итак, работает обычный самарский пенсионер не …
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3 февраля 2017, 09:39
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В блогах: опасные поручни на самарской набережной
Блогер Виталий Политов пишет по сломанные поручни на набережной Осипенко. "Их сломали еще 2 года назад. Жители сразу же написали мэрии в "Твиттер". Чиновники пообещали принять меры. Однако этого не случилось. Наоборот, стало только хуже. И опасней: на одной …
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3 февраля 2017, 09:20
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В блогах: кондукторская мафия бессмертна!
Блогер Михаил Суханов заявляет, что в Самаре "кондукторская мафия бессмертна"! "Они всё так же продолжают воровать. Деньги за проезд принимают и с улыбочкой просят: "А билетик Вам нужен?" Подобная ситуация произошла со мной в автобусе 52-го маршрута. И главное, …
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1 февраля 2017, 05:15
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Родные погибшего тольяттинского гроссмейстера Ивана Букавшина считают, что его отравили
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14 сентября 2016, 09:41
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«ТЕРРА» определила лучшего гроссмейстера компании
Закончился стартовавший 20 июня шахматный турнир телерадикомпании «ТЕРРА». В финал внутрикорпоративного шахматного чемпионата «ТЕРРЫ» вышли представитель технической службы Андрей Серов и директор радиовещания по программной политике Дмитрий Кузнецов. После захватывающего сражения сильнейших игроков звание главного гроссмейстера телерадиокомпании «ТЕРРА» получил Андрей …
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13 июля 2016, 02:43
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В Самаре подведут итоги престижного шахматного турнира «Мемориал Полугаевского»
Сегодня в Самаре подведут итоги престижного шахматного турнира «Мемориал Полугаевского». География участников соревнований - десятки городов России, от Калининграда до Владивостока, плюс Казахстан, Белоруссия и Украина. Из 126 игроков 72 - это школьники. Качественный состав впечатляет: 25 мастеров ФИДЕ, 15 …
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11 июля 2016, 01:43
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«ТЕРРА» выявит лучшего гроссмейстера телеканала
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20 июня 2016, 04:56