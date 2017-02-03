В блогах: опасные поручни на самарской набережной пишет по сломанные поручни на набережной Осипенко. "Их сломали еще 2 года назад. Жители сразу же написали мэрии в "Твиттер". Чиновники пообещали принять меры. Однако этого не случилось. Наоборот, стало только хуже. И опасней: на одной … Блогер Виталий Политовпо сломанные поручни на набережной Осипенко. "Их сломали еще 2 года назад. Жители сразу же написали мэрии в "Твиттер". Чиновники пообещали принять меры. Однако этого не случилось. Наоборот, стало только хуже. И опасней: на одной