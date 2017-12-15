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В блогах: «Зима на Металлурге в 1970-е годы»

В блогах: «Зима на Металлурге в 1970-е годы»

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Виртуальный батл

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В Самаре полностью отремонтируют детскую поликлинику №1 к 2018 году

В Самаре полностью отремонтируют детскую поликлинику №1 к 2018 году

В Самаре к 2018 году полностью отремонтируют детскую поликлинику №1 по адресу ул. Молодежная, 4. Жители Промышленного района рассказали главе региона, что медучреждение работает только наполовину. Таких мощностей не хватает на обслуживание населения. Также родители просят обеспечить санчасть аппаратами УЗИ 

20 ноября 2017, 01:33
Не прошло и месяца: На 18 км Московского шоссе плитка уже ушла под землю

Не прошло и месяца: На 18 км Московского шоссе плитка уже ушла под землю

У подрядчиков эпохальной реконструкции Московского шоссе появилась дополнительная работа. Жители Самары обнаружили существенный дефект на участке, где строительные работы завершили совсем недавно – буквально 1-2 месяца тому назад.

На 18 километре Московского шоссе, в районе развязки с Ракитой и 
19 ноября 2017, 09:11
В Самаре выделят деньги на ремонт фонтана «Девочка и мальчик»

В Самаре выделят деньги на ремонт фонтана «Девочка и мальчик»

На ремонт Струковского сада в Самаре выделят ещё более 56,5 миллиона рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика ищет департамент городского хозяйства и экологии мэрии Самары. Согласно техзаданию, победителю тендера до 1 мая 2018 года предстоит отремонтировать фонтан «Девочка 

16 ноября 2017, 10:29
Из-за африканской чумы у фермеров Хворостянского района заберут свиней

Из-за африканской чумы у фермеров Хворостянского района заберут свиней

В Хворостянском районе изымут у населения свиней всех половозрастных групп. Соответствующее постановление опубликовало правительство Самарской области. Радикальная мера направлена на ликвидацию заболевания африканской чумы свиней в селах Гремячка, Владимировка и Дубровка. Согласно документу, эпизоотический очаг и первая угрожаемая зона установлены 

21 марта 2017, 04:56
В Хворостянском районе в водоеме нашли тело 51-летнего мужчины

В Хворостянском районе в водоеме нашли тело 51-летнего мужчины

В Хворостянском районе Самарской области найдено тело погибшего мужчины. Его извлекли из воды в среду, 12 октября, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Мужчина не вернулся домой с рыбалки и его начали искать.

Трагедия случилась в районе населенного пункта Чувичи. 

13 октября 2016, 10:54
ФСБ и МВД задержали нелегальных мигрантов, которые выращивали овощи под Самарой

ФСБ и МВД задержали нелегальных мигрантов, которые выращивали овощи под Самарой

Сотрудники МВД и ФСБ пришли с проверкой на одно из предприятий сельхозназначения около села Абашево Хворостянского районе. Там силовики обнаружили 20 мигрантов, которые трудились на земле в качестве овощеводов.

У 10 иностранных граждан отсутствовали патенты на работу на территории 63-го региона. 

5 октября 2016, 09:29
В Хворостянском районе молодой парень на «приоре» слетел в кювет и погиб

В Хворостянском районе молодой парень на «приоре» слетел в кювет и погиб

Вчера, 8 августа, в Хворостянском районе Самарской области произошло ДТП со смертельным, передает областное ГУ МВД.

По предварительной информации, авария случилась примерно в 20:00 на 14 километре автодороги Масленниково - Приовражный – Хворостянка. 29-летний мужчина двигался на Lada Priora в сторону 

9 августа 2016, 11:04
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