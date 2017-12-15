|
В блогах: в Самаре нашли загадочную бутылочку
В сообществе «Рапида Самара» в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что самарские рабочие при ремонте крыши на старом дореволюционном доме № 89 по улице Молодогвардейской нашли загадочную бутылочку.
«Человек, который добрую сотню лет назад закупорил ее, вряд ли ожидал, что …
|
15 декабря 2017, 06:15
|
В блогах: «История строительства Сызранской ГЭС»
Блогер Вадим Кондратьев посвятил пост истории строительства Сызранской ГЭС. Он опубликовал подборку фотографий 1920-х годов.
«Сейчас эта станция является памятником истории и архитектуры. Она вступила в строй в 1929 году в рамках деятельности ГОЭЛРО. На сегодня это единственное …
|
14 декабря 2017, 08:09
|
В блогах: «Зима на Металлурге в 1970-е годы»
Администрация Кировского района показала в "Твиттере", как чистили зимой в 1970-е годы самарские улицы на Металлурге, опубликовав фото Виктора Федотова.
"До асфальта! Очень чисто!" - прокомментировали пользователи.
Читатели в восторге: "Вот это красота! Причем заметьте - тротуар …
|
14 декабря 2017, 07:04
|
Виртуальный батл "Жители против чиновников"
|
12 декабря 2017, 09:10
|
В Самаре полностью отремонтируют детскую поликлинику №1 к 2018 году
В Самаре к 2018 году полностью отремонтируют детскую поликлинику №1 по адресу ул. Молодежная, 4. Жители Промышленного района рассказали главе региона, что медучреждение работает только наполовину. Таких мощностей не хватает на обслуживание населения. Также родители просят обеспечить санчасть аппаратами УЗИ …
|
20 ноября 2017, 01:33
|
Не прошло и месяца: На 18 км Московского шоссе плитка уже ушла под землю
|
19 ноября 2017, 09:11
|
В Самаре выделят деньги на ремонт фонтана «Девочка и мальчик»
|
16 ноября 2017, 10:29
|
Из-за африканской чумы у фермеров Хворостянского района заберут свиней
В Хворостянском районе изымут у населения свиней всех половозрастных групп. Соответствующее постановление опубликовало правительство Самарской области. Радикальная мера направлена на ликвидацию заболевания африканской чумы свиней в селах Гремячка, Владимировка и Дубровка. Согласно документу, эпизоотический очаг и первая угрожаемая зона установлены …
|
21 марта 2017, 04:56
|
В Хворостянском районе в водоеме нашли тело 51-летнего мужчины
|
13 октября 2016, 10:54
|
ФСБ и МВД задержали нелегальных мигрантов, которые выращивали овощи под Самарой
|
5 октября 2016, 09:29
|
В Хворостянском районе молодой парень на «приоре» слетел в кювет и погиб
Вчера, 8 августа, в Хворостянском районе Самарской области произошло ДТП со смертельным, передает областное ГУ МВД.
По предварительной информации, авария случилась примерно в 20:00 на 14 километре автодороги Масленниково - Приовражный – Хворостянка. 29-летний мужчина двигался на Lada Priora в сторону …
|
9 августа 2016, 11:04