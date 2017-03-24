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В блогах: «Что в тренде нынче»
Блогер Дмитрий Ширяев побывал на «Ярмарке профессионального образования» в Красноглинском районе. «Это мероприятие устроил отдел по делам детей и молодежи местной администрации. Это хорошо. Но вот органам от институтов и прочих колледжей стоило бы лучше натаскивать своих анонсеров. Подойдя …
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24 марта 2017, 04:20
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В блогах: про слухи о премии в 800 000 для сызранского врача
Сызранский блогер Александр Сивак обратился к властям области с просьбой подтвердить или опровергнуть "гуляющий по городу слух, что главврач местной ЦГБ получил в 2017 году довольно увесистую премию в размере 800 тысяч рублей". "Обсуждая эту новость с коллегами, я …
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24 марта 2017, 04:03
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Видео в блогах: строительство нового ТЦ на Московском шоссе в Самаре
На хостинге Youtube появилось видео: «Строительство нового торгового центра на Московском шоссе». На ролике, снятом с воздуха, видно стройплощадку, которая находится вдоль Московского шоссе между улицами Зои Космодемьянской и Ташкентской.
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24 марта 2017, 03:04
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Фото в блогах: во что превратилась стела «Самара» после зимы
Виктор Черепок показал в Facebook, как сейчас выглядит известная стела «Самара» на въезде в город со стороны «ИКЕА». "Возвышенность, на которой установлена надпись, покрыта слоем грязного снега, краска на буквах облезла, внутри - пятна ржавчины, буква "С" вообще непонятного …
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24 марта 2017, 06:21
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В блогах: дети самарского Дяди Степы позеленели
Сергей Бородинов рассказал в своем "инстаграме", что часть скульптурной композиции на улице Ленинградской приобрела странный цвет. Речь идет о знаменитом Дяде Степе, которого установили на "самарском Арбате" осенью 2015 года. «Дети вокруг культового советского милиционера стали зелеными. Неужели зиму не …
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6 марта 2017, 05:37
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Появились изображения киносквера с памятником Эльдару Рязанову в Самаре
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2 декабря 2016, 01:10
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Монумент «Серп и молот» в Торновом возвратили на место, есть фото
Резонансная история с самовольным демонтажем памятника «Серп и молот» завершилась неожиданно быстро. Местные фермеры помогли восстановить конструкцию и установить её обратно на постамент. Об этом пишут в группе «Старая Самара» соцсети «ВКонтакте».
Как уже сообщала ТЕРРА, 16 …
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24 ноября 2016, 10:32
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Под Самарой спилили памятник «Серп и молот»
В Самарской области полиция начала проверку по факту вандализма в селе Торновое (Волжский район). По предварительной информации, 16 ноября якобы одна из местных жительниц самовольно демонтировала и увезла домой памятник «Серп и молот», являющийся главной сельской достопримечательностью.
Женщина якобы …
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21 ноября 2016, 02:57
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В Самаре пройдет пикет против продажи собак и кошек на мясо
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3 ноября 2016, 05:33
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Обманутые дольщики компании "Горос": за время строительства умерло около 10 человек
Обманутые дольщики обанкротившейся строительной компании "Горос" в отчаянии вышли на пикет перед губернской думой и зданием регионального правительства. Это уже их вторая акция протеста за последние несколько месяцев. Люди уже 10 лет ждут возведения шестисекционного дома на пересечении Советской и …
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10 августа 2016, 02:24
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В Самаре состоялся пикет против «пакета Яровой»
Как передает агентство «Интерфакс», акция была согласована с мэрией Самары. Пикет прошел рядом со станцией метро «Московская», в ней приняли участие около 15 человек.
По словам одного из организаторов пикета Владимира Авдонина, протестующие «вышли для того, чтобы объяснить …
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28 июля 2016, 10:26
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В Самаре пройдет пикет против пакета Яровой
В Самаре пройдет пикет против пакета законов, инициированных депутатом Госдумы Ириной Яровой. Об этом написал в соцсети «ВКонтакте» член самарского отделения «Партии прогресса» Владимир Авдонин.
«Я призываю приходить на эту акцию всех самарцев, выступающих против преступного попрания прав, …
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26 июля 2016, 05:45