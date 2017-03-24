В Самаре состоялся пикет против «пакета Яровой» Как передает агентство «Интерфакс», акция была согласована с мэрией Самары. Пикет прошел рядом со станцией метро «Московская», в ней приняли участие около 15 человек.



По словам одного из организаторов пикета Владимира Авдонина, протестующие «вышли для того, чтобы объяснить … , акция была согласована с мэрией Самары. Пикет прошел рядом со станцией метро «Московская», в ней приняли участие около 15 человек.По словам одного из организаторов пикета Владимира Авдонина, протестующие «вышли для того, чтобы объяснить