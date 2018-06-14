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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Сквер с новым фонтаном официально открыт на Полевой в Самаре

Сквер с новым фонтаном официально открыт на Полевой в Самаре

В Самаре официально открыт сквер с новым арт-объектом, который установлен на улице Полевой в районе пересечения с Галактионовской. Как уже сообщала «ТЕРРА», фонтан-дерево появилось там еще осенью 2017 года. Высота композиции из переплетенных труб – шесть метров. Напомним, ее установили 
15 июня 2018, 12:29
Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре

Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре

В Самаре объявлена программа на второй день фестиваля болельщиков, который продлится на площади Куйбышева до окончания ЧМ-2018. В пятницу, 15 июня, там состоится трансляция трех матчей ЧМ-2018, а также запланирована музыкальная часть: выступят танцевальное шоу DNC, группы "Резонанс" и "Фернандос", инструментальное 
15 июня 2018, 10:47
Для продолжения строительства улицы Ташкентской снесут мебельный рынок в Самаре

Для продолжения строительства улицы Ташкентской снесут мебельный рынок в Самаре

Глава областного Минтранса Иван Пивкин во время заседания комитета по транспорту в Губдуме рассказал о том, как осваиваются деньги, выделенные на ремонт дорог. В частности, речь зашла о работах на улице Ташкентской. На строительство объекта в казне предусмотрены 88 миллионов 
15 июня 2018, 10:04
Фото в блогах: «Мусор на самарских дорогах виден из космоса»

Фото в блогах: «Мусор на самарских дорогах виден из космоса»

Блогер Игорь Кондратьев поведал, что мусор на самарских дорогах виден из космоса. "Посмотрел на днях космическую карту Самары и обратил внимание 
15 июня 2018, 09:58
Учителя тоже люди: Педагог из Самары выложила фото в купальнике

Учителя тоже люди: Педагог из Самары выложила фото в купальнике

Педагог из Самарской области Анна Алтунбаева присоединилась к резонасному общероссийскому флешмобу в поддержку 26-летней учительницы из Омска Виктории Поповой, которая была уволена из школы за фотосессию в купальнике. "Фотосессия была не интимная, а весьма обычная. Пора уже понять, что учителя 
15 июня 2018, 09:51
Четырехметровыми шарами отметят 18 зданий модерна в Самаре

Четырехметровыми шарами отметят 18 зданий модерна в Самаре

В Самаре в ближайшее время презентуют проект, посвященный самарскому модерну. Он приурочен к ЧМ-2018. Проект «Модерн в облаках» представит болельщикам самарский модерн как единый ансамбль памятников архитектуры. Четырехметровые гелиевые шары поднимут над 18 зданиями в стиле модерн. На каждом шаре 

14 июня 2018, 04:39
По гигантской матрешке получат 8 сборных ЧМ-2018 в Самаре

По гигантской матрешке получат 8 сборных ЧМ-2018 в Самаре

Необычный способ напомнить болельщикам о том, кто именно будет играть в очередном матче ЧМ-2018 по футболу, который пройдет на стадионе «Самара Арене» придумали местные художники. На второй очереди набережной в дни игр будут появляться пары матрешек с портретами известных людей. 

14 июня 2018, 08:03
В блогах: «Бывший глава облМВД стал библиотекарем в колонии, где сидит»

В блогах: «Бывший глава облМВД стал библиотекарем в колонии, где сидит»

Пользователь OBrian поведал в коллективном блоге "Я плакал", ​​что бывший глава ФСИН и самарского МВД Александр Реймер полюбил книги. "И это не метафора: самый высокопоставленный сиделец страны стал библиотекарем в колонии № 13, где он сейчас отбывает наказание, - 
14 июня 2018, 09:40
В блогах: «Сбербанк не отдает мои деньги»

В блогах: «Сбербанк не отдает мои деньги»

Жители Самары продолжают возмущаться из-за плохой работы Сбербанка. На блогосервисе отзывов федерального спецпортала «Банки.ру» рассказали, как "Сбер не отдает деньги". И человеку придется бороться за свои кровные. Такая опасность может возникнуть при пополнении карты в банкомате. "Я внесла в 
14 июня 2018, 09:34
В Самаре рекламный щит рухнул на машину

В Самаре рекламный щит рухнул на машину

В среду, 1 ноября, в Самаре на улице Солнечной рекламный щит упал прямо на автомобиль. Фото с места происшествия очевидец опубликовал в социальной сети. По сообщению МЧС, сегодня до 19 часов вечера по области ожидаются неблагоприятные погодные условия: осадки в 
1 ноября 2017, 10:05
Ах! Уедь: жителям Сызрани не понравилась уличная реклама, созвучная нецензурному слову

Ах! Уедь: жителям Сызрани не понравилась уличная реклама, созвучная нецензурному слову

Сегодня, 1 августа, жители Сызрани заметили на Ульяновском шоссе новый баннер, передает КТВ-ЛУЧ. Внимание горожан привлекла фраза «Ах! Уедь», которую решила использовать в качестве рекламного призыва (или слогана) одна из местных компаний.
 
Сызранцы тут же ассоциировали такую рекламу 
1 августа 2017, 11:14
В Самаре водитель «Ниссана» врезался в опору рекламного щита

В Самаре водитель «Ниссана» врезался в опору рекламного щита

В воскресенье, 11 сентября, в Самаре на улице Партизанской водитель автомобиля «Ниссан» врезался в опору рекламного щита, сообщила поисково-спасательная служба Самарской области.

Информация о ДТП поступила спасателям накануне вечером. В результате столкновения с бетонной опорой автомобилист получил травмы ног. Чтобы извлечь 

12 сентября 2016, 07:46
В блогах: фанера над Самарой

В блогах: фанера над Самарой

Блогер Игорь Ермоленко сообщил, что на днях возле самарского медико-технического лицея появился самопальный рекламный щит. Сколько бы городские власти ни боролись с незаконными конструкциями, они снова вырастают, "как срубленные головы у драконов". "Рекламно-щитовая вакханалия раз в полгода нападает на 
13 августа 2015, 09:06
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