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Сквер с новым фонтаном официально открыт на Полевой в Самаре
В Самаре официально открыт сквер с новым арт-объектом, который установлен на улице Полевой в районе пересечения с Галактионовской. Как уже сообщала «ТЕРРА», фонтан-дерево появилось там еще осенью 2017 года. Высота композиции из переплетенных труб – шесть метров. Напомним, ее установили …
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15 июня 2018, 12:29
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Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре
В Самаре объявлена программа на второй день фестиваля болельщиков, который продлится на площади Куйбышева до окончания ЧМ-2018. В пятницу, 15 июня, там состоится трансляция трех матчей ЧМ-2018, а также запланирована музыкальная часть: выступят танцевальное шоу DNC, группы "Резонанс" и "Фернандос", инструментальное …
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15 июня 2018, 10:47
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Для продолжения строительства улицы Ташкентской снесут мебельный рынок в Самаре
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15 июня 2018, 10:04
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Фото в блогах: «Мусор на самарских дорогах виден из космоса»
Блогер Игорь Кондратьев поведал, что мусор на самарских дорогах виден из космоса. "Посмотрел на днях космическую карту Самары и обратил внимание …
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15 июня 2018, 09:58
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Учителя тоже люди: Педагог из Самары выложила фото в купальнике
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15 июня 2018, 09:51
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Четырехметровыми шарами отметят 18 зданий модерна в Самаре
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14 июня 2018, 04:39
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По гигантской матрешке получат 8 сборных ЧМ-2018 в Самаре
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14 июня 2018, 08:03
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В блогах: «Бывший глава облМВД стал библиотекарем в колонии, где сидит»
Пользователь OBrian поведал в коллективном блоге "Я плакал", что бывший глава ФСИН и самарского МВД Александр Реймер полюбил книги. "И это не метафора: самый высокопоставленный сиделец страны стал библиотекарем в колонии № 13, где он сейчас отбывает наказание, - …
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14 июня 2018, 09:40
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В блогах: «Сбербанк не отдает мои деньги»
Жители Самары продолжают возмущаться из-за плохой работы Сбербанка. На блогосервисе отзывов федерального спецпортала «Банки.ру» рассказали, как "Сбер не отдает деньги". И человеку придется бороться за свои кровные. Такая опасность может возникнуть при пополнении карты в банкомате. "Я внесла в …
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14 июня 2018, 09:34
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В Самаре рекламный щит рухнул на машину
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1 ноября 2017, 10:05
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Ах! Уедь: жителям Сызрани не понравилась уличная реклама, созвучная нецензурному слову
Сегодня, 1 августа, жители Сызрани заметили на Ульяновском шоссе новый баннер, передает КТВ-ЛУЧ. Внимание горожан привлекла фраза «Ах! Уедь», которую решила использовать в качестве рекламного призыва (или слогана) одна из местных компаний.
Сызранцы тут же ассоциировали такую рекламу …
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1 августа 2017, 11:14
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В Самаре водитель «Ниссана» врезался в опору рекламного щита
В воскресенье, 11 сентября, в Самаре на улице Партизанской водитель автомобиля «Ниссан» врезался в опору рекламного щита, сообщила поисково-спасательная служба Самарской области.
Информация о ДТП поступила спасателям накануне вечером. В результате столкновения с бетонной опорой автомобилист получил травмы ног. Чтобы извлечь …
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12 сентября 2016, 07:46
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В блогах: фанера над Самарой
Блогер Игорь Ермоленко сообщил, что на днях возле самарского медико-технического лицея появился самопальный рекламный щит. Сколько бы городские власти ни боролись с незаконными конструкциями, они снова вырастают, "как срубленные головы у драконов". "Рекламно-щитовая вакханалия раз в полгода нападает на …
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13 августа 2015, 09:06