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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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В блогах: про скандальный «стрит-арт» в Самаре

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Российские магазины привлекли 20 миллионов покупателей в «черную пятницу»

Российские магазины привлекли 20 миллионов покупателей в «черную пятницу»

Порядка двадцати миллионов человек сделали приобретения со скидкой до 90% в процессе распродажи под названием «черная пятница». Это в 5 раз выше аналогичных прошлогодних показателей.
Как рассказывают «Известия» со ссылкой на главу Ассоциации компаний интернет-торговли Алексея Федорова, последняя акция подняла 

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В блогах: «Кто поставит беспредельщиков из самарского УК

В блогах: «Кто поставит беспредельщиков из самарского УК "ЖКС" на место?»

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В блогах: "Подхода к памятнику «Ил-2» в Самаре не предусмотрено"

К самолету-памятнику "Ил-2", установленному в Самаре на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, делать пешеходный переход не планируется. Об этом заявило в "Твиттере" областное министерство транспорта и автомобильных дорог региона. На вопрос одного из пользователей, почему к обновленному самолету 
24 ноября 2017, 10:33
Возле стадиона «Самара Арена» начали строить парковки

Возле стадиона «Самара Арена» начали строить парковки

В Самаре в начале ноября началось строительство парковок около стадиона «Самара Арена», на котором пройдут матчи ЧМ-2018. Одна из парковок – северная, которую «отсыпят щебнем», - будет временной, её площадь составит более 72 тысяч квадратных метров. Две - восточная и 

9 ноября 2017, 02:46
В блогах: О парковочном беспределе в центре Самары

В блогах: О парковочном беспределе в центре Самары

Блогер 63ru негодует из-за того "адового беспредела с парковками, который сейчас творится в центре Самары". "Вот честно, не нужны мне ваши отремонтированные дороги и оплиточенные скверы с лавками. Потому что невозможно к ним подъехать, чтобы погулять. Да что там 
9 ноября 2017, 09:28
Урок для наглых: В Самаре «замуровали» припаркованную на газоне «Нексию»

Урок для наглых: В Самаре «замуровали» припаркованную на газоне «Нексию»

В Самаре в одном из дворов установили новенькие ограждения, не оставив места для проезда явно припаркованной с нарушениями "Дуэ Нексии", сообщил в соцсетях местный житель Владимир М., передает Прогород

Теперь достать автомобиль можно разве что с помощью эвакуатора. 
19 августа 2017, 04:24
В Самаре власти хотят обязать застройщиков создавать по парковочному месту на каждую новую квартиру

В Самаре власти хотят обязать застройщиков создавать по парковочному месту на каждую новую квартиру

Администрация Самары намерена обязать застройщиков создавать по парковочному месту на каждую новую квартиру. Напомним, по темпам возведения жилья 63 регион сейчас входит в тройку лидеров среди субъектов Поволжья. В 2015 и 2016 годах в губернии возводилось по 2 миллиона квадратных 

3 апреля 2017, 01:43
Интернет-магазины России проведут «черную пятницу» распродаж

Интернет-магазины России проведут «черную пятницу» распродаж

Этой осенью интернет-магазины России проведут «черную пятницу» распродаж, объявила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Ожидается, что в акции примут участие примерно 200 сетевых маркетов.

Онлайн-распродажа «Настоящая черная пятница» начнется 24 ноября. Сначала состоится закрытая предпродажа для пользователей, подписанных на сайт проекта. Официально 

15 сентября 2016, 05:14
В блогах: «черная пятница» в Самаре

В блогах: «черная пятница» в Самаре

Блогер Игорь Ермоленко констатирует, что в Самаре "черная пятница" прошла очень скромно, если вообще заметно. "Ролик с видеозаписями драк на Диком Западе в ночь скидок обошел уже весь инет. У нас ажиотаж был куда меньше. Разве что в одном 
3 декабря 2015, 10:31
26 ноября в онлайн-магазинах РФ стартует «черная пятница»

26 ноября в онлайн-магазинах РФ стартует «черная пятница»

Несмотря на то, что 26-го ноября будет четверг, в этот день в нашей стране начнется акция "черная пятница". Это будет распродажа, на которой граждане получат возможность купить различные товары по заниженным ценам. По данным портала Planet Today, старт продаж назначен 
25 ноября 2015, 10:49
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