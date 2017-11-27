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В блогах: уникальный пикап Lada за бесценок продают в Тольятти
В паблике Drom.ru соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Тольятти за бесценок продают уникальный пикап Lada: "За автомобиль, сделанный в 2000-х годах в единственном экземпляре, просят всего 50 тысяч рублей. Сначала посмотрите на фото 2004 года. "Красота!" - скажете вы. …
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27 ноября 2017, 10:54
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В блогах: про скандальный «стрит-арт» в Самаре
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27 ноября 2017, 10:12
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Российские магазины привлекли 20 миллионов покупателей в «черную пятницу»
Порядка двадцати миллионов человек сделали приобретения со скидкой до 90% в процессе распродажи под названием «черная пятница». Это в 5 раз выше аналогичных прошлогодних показателей.
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27 ноября 2017, 09:08
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В блогах: «Кто поставит беспредельщиков из самарского УК "ЖКС" на место?»
Самарец Вадим Афанасьев пожаловался в "Фейсбуке" на плохое качество работы УК "ЖКС" - одной из крупнейших самарских управляющих компаний. "Я хочу от нее добиться обычной сверки платежей. Да вот они мне пишут, что подобные услуги электронным образом не предоставляются. …
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24 ноября 2017, 10:54
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В блогах: "Подхода к памятнику «Ил-2» в Самаре не предусмотрено"
К самолету-памятнику "Ил-2", установленному в Самаре на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, делать пешеходный переход не планируется. Об этом заявило в "Твиттере" областное министерство транспорта и автомобильных дорог региона. На вопрос одного из пользователей, почему к обновленному самолету …
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24 ноября 2017, 10:33
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Возле стадиона «Самара Арена» начали строить парковки
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9 ноября 2017, 02:46
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В блогах: О парковочном беспределе в центре Самары
Блогер 63ru негодует из-за того "адового беспредела с парковками, который сейчас творится в центре Самары". "Вот честно, не нужны мне ваши отремонтированные дороги и оплиточенные скверы с лавками. Потому что невозможно к ним подъехать, чтобы погулять. Да что там …
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9 ноября 2017, 09:28
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Урок для наглых: В Самаре «замуровали» припаркованную на газоне «Нексию»
В Самаре в одном из дворов установили новенькие ограждения, не оставив места для проезда явно припаркованной с нарушениями "Дуэ Нексии", сообщил в соцсетях местный житель Владимир М., передает Прогород
Теперь достать автомобиль можно разве что с помощью эвакуатора. …
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19 августа 2017, 04:24
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В Самаре власти хотят обязать застройщиков создавать по парковочному месту на каждую новую квартиру
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3 апреля 2017, 01:43
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Интернет-магазины России проведут «черную пятницу» распродаж
Этой осенью интернет-магазины России проведут «черную пятницу» распродаж, объявила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Ожидается, что в акции примут участие примерно 200 сетевых маркетов.
Онлайн-распродажа «Настоящая черная пятница» начнется 24 ноября. Сначала состоится закрытая предпродажа для пользователей, подписанных на сайт проекта. Официально …
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15 сентября 2016, 05:14
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В блогах: «черная пятница» в Самаре
Блогер Игорь Ермоленко констатирует, что в Самаре "черная пятница" прошла очень скромно, если вообще заметно. "Ролик с видеозаписями драк на Диком Западе в ночь скидок обошел уже весь инет. У нас ажиотаж был куда меньше. Разве что в одном …
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3 декабря 2015, 10:31
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26 ноября в онлайн-магазинах РФ стартует «черная пятница»
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25 ноября 2015, 10:49