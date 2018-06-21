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Воздух в местах пребывания болельщиков круглосуточно проверяют в Самаре

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Петицию против повышения пенсионного возраста подписали более 2 млн человек

Петицию против повышения пенсионного возраста уже подписали больше двух миллионов человек. Обращение подготовило и разместило на сайте change.org общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России». Документ адресован президенту, премьер-министру и руководству палат парламента. В нем говорится, что после реформы, предложенной 
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В блогах: «А что произошло со Сбербанком?»

В блогах: «А что произошло со Сбербанком?»

«А что произошло со Сбербанком? - вопрошает в "Фейсбуке" самарчанка Татьяна Сырова. - Надо снять со счета 800 тыс. Сумма для них, я думала, небольшая. В основном отделении, где открыт счёт, дали 375 и больше нет наличных. В другом 
21 июня 2018, 09:41
В Германии во время футбольного матча умер 80-летний болельщик «Боруссии»

В Германии во время футбольного матча умер 80-летний болельщик «Боруссии»

Накануне на стадионе в Дортмунде во время матча 26-го тура немецкой Бундеслиги умер болельщик. 13 марта «Боруссия» (Borussia) принимала «Майнц 05» (Mainz 05).

Двум зрителям стало плохо. Медики констатировали смерть 80-летнего болельщика «Боруссии». Другой мужчина – ему 55 лет, 
14 марта 2016, 11:35
Обвиняемому в убийстве болельщика «Спартака» продлили арест

Обвиняемому в убийстве болельщика «Спартака» продлили арест

Самарский районный суд продлил содержание под стражей 27-летнему Мансуру Иснаилджанову. По версии следствия, он повздорил в кафе неподалеку от набережной 

6 октября 2015, 09:47
В Самаре пропал болельщик «Крыльев Советов» Денис Барсуков

В Самаре пропал болельщик «Крыльев Советов» Денис Барсуков

21-летний Денис Барсуков ушел из дома в Овраге Подпольщиков 14 июня этого года - и до сегодняшнего дня о нем ничего не известно, сообщает в социальных сетях сестра молодого человека Илона.
У пропавшего есть особые приметы: под правым глазом шрам, 

20 июня 2014, 12:14
Под Самарой утонул 24-летний болельщик

Под Самарой утонул 24-летний болельщик "Крыльев Советов"

24 мая в социальных сетях появилась информация о том, что в поселке Падовка на Чкаловском озере пропал молодой человек – 24-летний Станислав Швецов. Утром 25 мая тело парня было найдено.
Несмотря на предположение о том, что молодой человек утонул, друзья 

26 мая 2014, 11:34
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