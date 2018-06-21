Интересную историю рассказала в «Фейсбуке» самарская журналистка и ресторанный критик Маргарита Горкина: «Вчера вечером в ресторан «Паровоз» зашел болельщик-мексиканец лет шестидесяти с просьбой подзарядить телефоны. Подзарядил, ушел, затем вернулся поужинать. Во время ужина обнаружил, что билет на матч 21 июня пропал. Мексиканец реально разрыдался. Вызвали полицию, полиция вызвала переводчика. Выяснилось, что билет можно восстановить по паспорту болельщика. Помочь вызвался официант, который еще и сын управляющей ресторана. Мама взяла сына и болельщика, посадила в машину - и начался натуральный мексиканский сериал. В главном билетном центре в «Парк-Хаусе» мексиканцу отказали в восстановлении билета. На призыв о помощи откликнулось правительство Самарской области, но к тому времени пропал уже сам болельщик. Стали его искать. Нашли. Билет был переоформлен».
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Сборные Австралии и Дании сыграли вничью на стадионе «Самара Арена»
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21 июня 2018, 06:03
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Фото в блогах: «Ядовитое облако»
Зритель телеканала "ТЕРРА" Андрей Любко сигнализирует в сети "ВКонтакте" о чрезвычайной ситуации в поселке Безенчук. Любко утверждает, что уже неделю весь посёлок накрывает ядовитое облако дыма с близлежащей горящей свалки. Дышать невозможно. Страдают все жители, особенно дети. Есть зафиксированные обращения …
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21 июня 2018, 07:00
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Воздух в местах пребывания болельщиков круглосуточно проверяют в Самаре
Дышите спокойно. Качество воздуха в Самаре сейчас проверяют круглосуточно. Самое пристальное внимание к атмосфере в районе фан-зоны и стадиона ЧМ-2018 "Самара Арена".
18 проб воздуха в день по 14 показателям, включая уровень радиации. Непрерывный мониторинг состояния атмосферы во время чемпионата мира …
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21 июня 2018, 04:17
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Болельщики ЧМ наелись в Самаре раков и вяленой рыбы
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21 июня 2018, 02:19
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Австралийские болельщики на велосипедах приехали из Казани в Самару
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21 июня 2018, 02:05
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В блогах: «Старейший музейный работник Самары»
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21 июня 2018, 09:52
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Петицию против повышения пенсионного возраста подписали более 2 млн человек
Петицию против повышения пенсионного возраста уже подписали больше двух миллионов человек. Обращение подготовило и разместило на сайте change.org общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России». Документ адресован президенту, премьер-министру и руководству палат парламента. В нем говорится, что после реформы, предложенной …
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21 июня 2018, 09:42
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В блогах: «А что произошло со Сбербанком?»
«А что произошло со Сбербанком? - вопрошает в "Фейсбуке" самарчанка Татьяна Сырова. - Надо снять со счета 800 тыс. Сумма для них, я думала, небольшая. В основном отделении, где открыт счёт, дали 375 и больше нет наличных. В другом …
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21 июня 2018, 09:41
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В Германии во время футбольного матча умер 80-летний болельщик «Боруссии»
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14 марта 2016, 11:35
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Обвиняемому в убийстве болельщика «Спартака» продлили арест
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6 октября 2015, 09:47
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В Самаре пропал болельщик «Крыльев Советов» Денис Барсуков
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20 июня 2014, 12:14
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Под Самарой утонул 24-летний болельщик "Крыльев Советов"
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26 мая 2014, 11:34