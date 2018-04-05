|
В блогах: «Крупный бизнес с огоньком срывает открытие спорткомплекса для детей в Самаре»
Блогер Андрей Седогин поведал, что в Самаре крупный бизнес с огоньком срывает открытие спорткомплекса для детей. Речь идет о ФОКе в Красноглинском районе.
«Спорткомплекс построен и практически готов к запуску. Эксперты говорят, что по техническим характеристикам он соответствует …
|
5 апреля 2018, 09:02
|
В блогах: Хорошего стеклодува ищут в Самаре
Необычное объявление разместил блогер edinorogus. "Друзья, помогите, пожалуйста, найти хорошего самарского стеклодува! - обращается автор к ЖЖ-сообществу. - Нет ли среди ваших знакомых мастера, желательно с прямыми и золотыми руками из плеч? Или кого-то, кто знает такого Левшу? Очень …
|
4 апреля 2018, 07:03
|
В блогах: Решаю проблемы с крышей. Недорого
|
3 апреля 2018, 06:38
|
В блогах: «Тольятти остался без памятника троллейбусу»
Блогер Жанна Скокова рассказала, что Тольятти остался без памятника троллейбусу: собранных средств ни на что не хватило. Инициативная группа горожан хотела выкупить и отремонтировать раритетный ЗиУ-5д, а затем разместить его в музее имени Сахарова. Но собрать удалось всего 2 …
|
3 апреля 2018, 07:00
|
Контроль за пожарной безопасностью в жилых домах будет усилен
|
30 марта 2018, 09:33
|
Рабочий погиб при обвале грунта в Сызрани
Полицейские расследуют обстоятельства ЧП, которое произошло на одном из заводов в Сызрани. 27 февраля на предприятии на улице Астраханской при проведении земляных работ произошел обвал грунта. В результате происшествия погиб 23-летний бетонщик. По факту ЧП правоохранители проводят проверку, сообщает
|
28 февраля 2018, 02:08
|
В Самаре уволили маршруточника, который ударил водителя троллейбуса
История о конфликте между водителями троллейбуса и маршрутки, которая произошла на остановке «Телецентр» в Самаре, получила продолжение. Департамент транспорта провел проверку и огласил свое решение. Маршруточника уволили с работы, а водителю троллейбуса вынесли предупреждение.
«Руководители компаний перевозчиков договорились о более тесном …
|
7 февраля 2018, 02:17
|
Роскачество проведет масштабную проверку коньяков
Роскачество решило провести масштабную проверку коньяков, которые продаются в отечественных магазинах. Соответсвующее поручение дал вице-премьер РФ Александр Хлопонин, что доля подделок этих напитков на рынке может доходить до 40%.
Под проверку должны попасть 50 марок коньяка. Причем не только российского производства, …
|
5 февраля 2018, 08:28
|
В Тольятти автоледи устроила ДТП с участием трех машин
|
24 января 2018, 03:37