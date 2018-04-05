9
44
18
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 5 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888b.   8888888888P  8888888b.       d8888    .d8888b.          d8888  888    
 888   Y88b        d88P   888   Y88b     d8P888   d88P  Y88b        d88888  888    
 888    888       d88P    888    888    d8P 888   888              d88P888  888    
 888   d88P      d88P     888   d88P   d8P  888   888d888b.       d88P 888  888888 
 8888888P"      d88P      8888888P"   d88   888   888P "Y88b     d88P  888  888    
 888           d88P       888         8888888888  888    888    d88P   888  888    
 888          d88P        888               888   Y88b  d88P   d8888888888  Y88b.  
 888         d8888888888  888               888    "Y8888P"   d88P     888   "Y888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В блогах: «Крупный бизнес с огоньком срывает открытие спорткомплекса для детей в Самаре»

В блогах: «Крупный бизнес с огоньком срывает открытие спорткомплекса для детей в Самаре»

Блогер Андрей Седогин поведал, что в Самаре крупный бизнес с огоньком срывает открытие спорткомплекса для детей. Речь идет о ФОКе в Красноглинском районе.

«Спорткомплекс построен и практически готов к запуску. Эксперты говорят, что по техническим характеристикам он соответствует 
5 апреля 2018, 09:02
В блогах: Хорошего стеклодува ищут в Самаре

В блогах: Хорошего стеклодува ищут в Самаре

Необычное объявление разместил блогер edinorogus. "Друзья, помогите, пожалуйста, найти хорошего самарского стеклодува! - обращается автор к ЖЖ-сообществу. - Нет ли среди ваших знакомых мастера, желательно с прямыми и золотыми руками из плеч? Или кого-то, кто знает такого Левшу? Очень 
4 апреля 2018, 07:03
В блогах: Решаю проблемы с крышей. Недорого

В блогах: Решаю проблемы с крышей. Недорого

Блогер Антон Рубин поведал про безразличие самарских чиновников. "Старая бабушка живет с мужем-сверстником в частном стареньком домишке в центре города. Зима снежная, крыша пологая, снег тяжелый и начал таять, а к крыше идут провода электрические всякие. Еще в прошлом году они 

3 апреля 2018, 06:38
В блогах: «Тольятти остался без памятника троллейбусу»

В блогах: «Тольятти остался без памятника троллейбусу»

Блогер Жанна Скокова рассказала, что Тольятти остался без памятника троллейбусу: собранных средств ни на что не хватило. Инициативная группа горожан хотела выкупить и отремонтировать раритетный ЗиУ-5д, а затем разместить его в музее имени Сахарова. Но собрать удалось всего 2 
3 апреля 2018, 07:00
Контроль за пожарной безопасностью в жилых домах будет усилен

Контроль за пожарной безопасностью в жилых домах будет усилен

Министерство строительства России намеренно усилить контроль за пожарной безопасностью в жилых домах. Об этом сообщил сам глава ведомства Михаил Мень. По его словам, комплексные обследования необходимо проводить не реже, чем раз в пять лет. Для этого министерство уже подготовило ряд 
30 марта 2018, 09:33
Рабочий погиб при обвале грунта в Сызрани

Рабочий погиб при обвале грунта в Сызрани

Полицейские расследуют обстоятельства ЧП, которое произошло на одном из заводов в Сызрани. 27 февраля на предприятии на улице Астраханской при проведении земляных работ произошел обвал грунта. В результате происшествия погиб 23-летний бетонщик. По факту ЧП правоохранители проводят проверку, сообщает
28 февраля 2018, 02:08
В Самаре уволили маршруточника, который ударил водителя троллейбуса

В Самаре уволили маршруточника, который ударил водителя троллейбуса

История о конфликте между водителями троллейбуса и маршрутки, которая произошла на остановке «Телецентр» в Самаре, получила продолжение. Департамент транспорта провел проверку и огласил свое решение. Маршруточника уволили с работы, а водителю троллейбуса вынесли предупреждение.

«Руководители компаний перевозчиков договорились о более тесном 

7 февраля 2018, 02:17
Роскачество проведет масштабную проверку коньяков

Роскачество проведет масштабную проверку коньяков

Роскачество решило провести масштабную проверку коньяков, которые продаются в отечественных магазинах. Соответсвующее поручение дал вице-премьер РФ Александр Хлопонин, что доля подделок этих напитков на рынке может доходить до 40%.

Под проверку должны попасть 50 марок коньяка. Причем не только российского производства, 

5 февраля 2018, 08:28
В Тольятти автоледи устроила ДТП с участием трех машин

В Тольятти автоледи устроила ДТП с участием трех машин

Утром, 23 января в Тольятти произошло ДТП с участием трех автомобилей. Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, 22-летняя девушка за рулем «Приоры» ехала по Автозаводскому шоссе. В районе дома №28 автоледи разогналась слишком сильно, не справилась с управлением, 

24 января 2018, 03:37
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх