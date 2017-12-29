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В блогах: в Тольятти УК угостит горожан сгущенкой и мандаринами
Тольяттинец Сергей Бабков рассказал про необычную акцию, которую проводит одна из местных управляющих компаний. Коммунальщики в рамках мероприятия "В Новый год - без долгов!" обещают горожанам за предоплату по квитанциям давать банку сгущенки и мандарины. «Я просто балдею от …
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29 декабря 2017, 01:16
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В блогах: о новой технологии в Самаре - укладывание плитки под снег
Блогер Владислав Харчев поведал про новую технологию на улицах Самары - укладывание плитки под снег.
«Еще в ноябре я писал, что с лета на пересечении проспекта Ленина и Первомайской никак не могут вернуть на место плитку после того, …
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28 декабря 2017, 11:45
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В блогах: в Самаре произошло «медицинское ДТП»
Необычную новость опубликовали в паблике «ДТП 163 Самара» соцсети «ВК». В районе пересечения улицы Солнечной с 6-й просекой скорую помощь («Газель») догнала в задок санитарная «буханка». Редчайшее событие. По статистике, такие аварии, с участием автомобилей одного ведомства, в России …
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28 декабря 2017, 10:33
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В блогах: Почему на площади Куйбышева всегда такие убогие горки для детей?
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26 декабря 2017, 08:17
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В блогах: в Самаре на набережной залили каток
Блогер Евгений Синюков рассказал, что на второй очереди самарской набережной в районе бассейна ЦСК ВВС после почти четырехлетнего перерыва снова залили каток. Последний раз он радовал самарцев в 2014 году. Потом в городе поменялся мэр, и катка на набережной …
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22 декабря 2017, 07:07
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В Самаре реконструкцию Ботанического сада завершат в апреле 2018 года
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21 декабря 2017, 06:22
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Тольятти получит средства на проектирование новой набережной из бюджета
Правительство Самарской области выделит Тольятти средства из бюджета на проектирование новой набережной. Об этом во время визита в Автоград рассказал врио губернатора Дмитрий Азаров.
«Средства на проектирование набережной закладываются на 2018 год. Добавим из областного бюджета. Проектировать объект должны …
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15 декабря 2017, 04:45
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В блогах: про необычную технологию капремонта в Самарской области
В паблике "Консорт-Самара" соцсети "ВКонтакте" поведали про необычную технологию капитального ремонта, которую применили умельцы из села Масленниково Хворостянского района.
«Тут работы продолжаются и в холодное время года. Внутри этих теплиц нагреватели поддерживают температуру, пригодную для фасадных работ. Армированная …
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15 декабря 2017, 06:32
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В блогах: в Самаре нашли загадочную бутылочку
В сообществе «Рапида Самара» в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что самарские рабочие при ремонте крыши на старом дореволюционном доме № 89 по улице Молодогвардейской нашли загадочную бутылочку.
«Человек, который добрую сотню лет назад закупорил ее, вряд ли ожидал, что …
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15 декабря 2017, 06:15
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В Самаре полностью отремонтируют детскую поликлинику №1 к 2018 году
В Самаре к 2018 году полностью отремонтируют детскую поликлинику №1 по адресу ул. Молодежная, 4. Жители Промышленного района рассказали главе региона, что медучреждение работает только наполовину. Таких мощностей не хватает на обслуживание населения. Также родители просят обеспечить санчасть аппаратами УЗИ …
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20 ноября 2017, 01:33
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В Самаре построят амфитеатр на набережной у Ладьи
Во вторник, 14 ноября, врио главы Самары Владимир Василенко провел выездное совещание возле набережной у Ладьи. Оно было посвящено благоустройству территории у Софийского собора (Собора Софии Премудрости Божией). Рабочие начали строить лестничный спуск с амфитеатром, который соединит площадку храма с …
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14 ноября 2017, 03:59
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Каскадный фонтан с подсветкой появится на четвертой очереди набережной рядом с Ладьей
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12 октября 2017, 02:29