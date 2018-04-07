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В блогах: «Все, что нужно знать про бункер Сталина в Самаре»
Самарец Армен Арутюнов показал в «Фейсбуке» «все, что нужно знать про бункер Сталина в Самаре». Автор опубликовал скрин рекламного объявления о работе объекта. «Бомбоубежище резервной Ставки Верховного Главнокомандования. Самарский туризм ставит на бункер Сталина. Время действует безотказно. Часы работы. Понедельник …
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7 апреля 2018, 08:50
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В блогах: про «грабительский перерасчет» за тепло в Тольятти
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6 апреля 2018, 05:44
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Духовно-нравственную литературу для осужденных собирают в Самаре
Блогер Нина Дюкова поведала, что управление ФСИН по Самарской области впервые проводит месячник по сбору литературы духовно-нравственного содержания. Мероприятие организовано в целях совершенствования работы по воспитанию осужденных, пополнения книжного фонда библиотек исправительных учреждений.
Библиотеки колоний и следственных изоляторов пополняются …
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6 апреля 2018, 08:00
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В блогах: «Крупный бизнес с огоньком срывает открытие спорткомплекса для детей в Самаре»
Блогер Андрей Седогин поведал, что в Самаре крупный бизнес с огоньком срывает открытие спорткомплекса для детей. Речь идет о ФОКе в Красноглинском районе.
«Спорткомплекс построен и практически готов к запуску. Эксперты говорят, что по техническим характеристикам он соответствует …
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5 апреля 2018, 09:02
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В блогах: Новый стрит-арт «безумные шары» появился в Самаре
Блогер Жанна Скокова сообщила, что в Самаре появился новый стрит-арт – «безумные шары». «Горожане могут оценить новую работу уличных художников Арта Абстрактова и Тани Почтенной, изображенную на стене возле баскетбольной площадки, - пишет автор. - Теперь в одном из …
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22 февраля 2018, 08:01
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Найденные в Ватикане картины оказались самыми последними работами Рафаэля
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27 декабря 2017, 01:13
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В блогах: про скандальный «стрит-арт» в Самаре
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27 ноября 2017, 10:12
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В Шотландии нашли считавшуюся утерянной 400 лет картину Рубенса
В Шотландии спустя 400 лет обнаружили считавшийся утраченным портрет всемирно известного художника Питера Пауля Рубенса. Восстановленное изображение Джорджа Вильерса, первого герцога Букингемского, работы ХVII века нашел английский специалист Бендор Гросвенор в хранилище Дома-музея Поллока в Глазго. Полотно считали копией легендарной …
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25 сентября 2017, 10:06
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Стрит-арт с берёзками: В Новокуйбышевске на фасаде хрущевки нарисовали пейзаж
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16 июля 2017, 03:05
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Фото в блогах: самарец собрал коллекцию «люмпен-арта»
Блогер Михаил Суханов собрал необычную фотоколлекцию граффити на самарских гаражах. "Кто-то скажет, что это быдло-граффити. Кто-то назовёт люмпен-артом. А мне нравится. Всё же лучше, чем просто ржавая стена гаража. Да, гаражи - зло. Но пока они есть, с ними …
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9 июня 2017, 08:00
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В Самаре состоится благотворительный аукцион
В Самаре стартует благотворительный аукцион, организованный фондом "Радость" при благословении Митрополита Самарского и Сызранского Сергия.
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30 мая 2017, 12:00