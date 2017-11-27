Блогер Жанна Скокова поведала про очередной скандальный «стрит-арт» в Самаре. На этот раз досталось стене самарского Музея Модерна. Неизвестные городские акционисты отпечатали на ней свои пятые точки. Руководил странным мероприятием некто Бухой Рамирес - именно он сбросил на email что-то типа пресс-релиза о своем «геройстве». Выдается оно за культурную акцию, которая якобы приурочена ко дню рождения музея Алабина. «Вандалы. Несчастная стенка», - негодуют самарцы. «Тут без полиции не обойтись. Впаять хулиганью реальный срок, и явление исчезнет самой собой», - отмечают горожане.
|
В блогах: уникальный пикап Lada за бесценок продают в Тольятти
В паблике Drom.ru соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Тольятти за бесценок продают уникальный пикап Lada: "За автомобиль, сделанный в 2000-х годах в единственном экземпляре, просят всего 50 тысяч рублей. Сначала посмотрите на фото 2004 года. "Красота!" - скажете вы. …
|
27 ноября 2017, 10:54
|
В блогах: про парковки и «Чёрную пятницу» в Самаре
|
27 ноября 2017, 10:20
|
В блогах: «Кто поставит беспредельщиков из самарского УК "ЖКС" на место?»
Самарец Вадим Афанасьев пожаловался в "Фейсбуке" на плохое качество работы УК "ЖКС" - одной из крупнейших самарских управляющих компаний. "Я хочу от нее добиться обычной сверки платежей. Да вот они мне пишут, что подобные услуги электронным образом не предоставляются. …
|
24 ноября 2017, 10:54
|
В блогах: "Подхода к памятнику «Ил-2» в Самаре не предусмотрено"
К самолету-памятнику "Ил-2", установленному в Самаре на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, делать пешеходный переход не планируется. Об этом заявило в "Твиттере" областное министерство транспорта и автомобильных дорог региона. На вопрос одного из пользователей, почему к обновленному самолету …
|
24 ноября 2017, 10:33
|
Фото в блогах: самарец собрал коллекцию «люмпен-арта»
Блогер Михаил Суханов собрал необычную фотоколлекцию граффити на самарских гаражах. "Кто-то скажет, что это быдло-граффити. Кто-то назовёт люмпен-артом. А мне нравится. Всё же лучше, чем просто ржавая стена гаража. Да, гаражи - зло. Но пока они есть, с ними …
|
9 июня 2017, 08:00
|
В Музее Модерна впервые сыграют на вибрафоне
Новый проект Музея Модерна "Музыка Модерна" 5 ноября открывают питерские музыканты. Трио в необычном составе: флейта, фортепиано и вибрафон, откроет серию концертов-лекций произведениями Прокофьева, Шостаковича, Дебюсси, Равеля и Боллинга. Исполнять произведения ярких представителей эпохи музыкального модерна будут участники проекта L’istesso. …
|
2 ноября 2016, 09:10
|
В самарском Музее модерна состоится необычный кинопоказ
|
12 октября 2016, 04:25
|
В Самаре снова ремонтируют Дом Курлиной
|
6 июня 2016, 09:51
|
В Самаре бесплатно покажут «новое немецкое кино»
В следующую пятницу, 12 февраля, в Самаре стартует фестиваль «Ретроспектива Райнера Вернера Фассбиндера». В Музее Модерна на улице Красноармейской покажут фильмы немецкого режиссера, который является одним из представителей волны «нового немецкого кино» 1960-1970 годов. Серия кинопоказов приурочена к 70-летию со …
|
5 февраля 2016, 05:07