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В блогах: про очередной пикет против памятника белочехам в Самаре
Блогер psergeev77 анонсирует, что в субботу, 25 марта, на пересечении Ленинградской и Галактионовской пройдет очередной - уже третий по счету - пикет против установки памятника белочехам на Красноармейской. Пикет согласован с мэрией. Акции проводятся в связи с возобновившимися попытками …
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24 марта 2017, 04:25
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В блогах: «Что в тренде нынче»
Блогер Дмитрий Ширяев побывал на «Ярмарке профессионального образования» в Красноглинском районе. «Это мероприятие устроил отдел по делам детей и молодежи местной администрации. Это хорошо. Но вот органам от институтов и прочих колледжей стоило бы лучше натаскивать своих анонсеров. Подойдя …
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24 марта 2017, 04:20
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Видео в блогах: строительство нового ТЦ на Московском шоссе в Самаре
На хостинге Youtube появилось видео: «Строительство нового торгового центра на Московском шоссе». На ролике, снятом с воздуха, видно стройплощадку, которая находится вдоль Московского шоссе между улицами Зои Космодемьянской и Ташкентской.
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24 марта 2017, 03:04
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Фото в блогах: во что превратилась стела «Самара» после зимы
Виктор Черепок показал в Facebook, как сейчас выглядит известная стела «Самара» на въезде в город со стороны «ИКЕА». "Возвышенность, на которой установлена надпись, покрыта слоем грязного снега, краска на буквах облезла, внутри - пятна ржавчины, буква "С" вообще непонятного …
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24 марта 2017, 06:21
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Объявлены номинанты на премию «Золотая малина — 2017»
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24 января 2017, 02:19
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За роман из одного предложения писатель получил престижную литературную премию
Ирландский писатель Майк Маккормак стал обладателем престижной премии университета Голдсмитс за роман «Солнечный корсет», информирует The Irish Times. Книга, напечатанная в издательстве Tramp Press, состоит из 223 страниц. При этом произведение написано в одно предложение.
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10 ноября 2016, 03:32
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Лауреатом Букеровской премии-2016 стал американский писатель Пол Бити
Вчера состоялась церемония вручения главной литературной награды Великобритании. Лауреатом Букеровской премии в 2016 году стал американский 54-летний писатель Пол Бити, получив из рук супруги принца Чарльза 50 тысяч фунтов. Столь высокой оценки удостоился четвертый роман Бити под названием «Распродажа» (The …
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26 октября 2016, 06:50
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Журнал "Собака. ру" определил самых известных людей Самары и Тольятти
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3 октября 2016, 06:16
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Лора из Сызрани подозревают в получении взятки
В отношении отоларинголога Сызранской центральной городской больницы, которого подозревают в получении взятки, завели уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета. По версии силовиков, врач получил от пациента деньги - 16 000 рублей, за что пообещал поместить того в …
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7 июня 2016, 11:36
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В Самарской области врач брал взятки за рентген вне очереди
Самарские следователи завели уголовное дело на врача-рентгенолога городской больницы в Новокуйбышевске. Медика обвиняют в получении взятки.
В деле три эпизода. Согласно материалам уголовного дела преступления были совершены во второй половине августа. По версии следователей, суммы незаконного вознаграждения варьировались от …
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9 октября 2015, 02:58
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Китайский хирург завершил операцию, хотя у него произошел разрыв аорты
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24 июля 2015, 02:28
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Учёные доказали, что люди умели лечить зубы 14 тыс. лет назад
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21 июля 2015, 01:25