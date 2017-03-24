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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 марта 2017г 
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Видео в блогах: строительство нового ТЦ на Московском шоссе в Самаре

Видео в блогах: строительство нового ТЦ на Московском шоссе в Самаре

На хостинге Youtube появилось видео: «Строительство нового торгового центра на Московском шоссе». На ролике, снятом с воздуха, видно стройплощадку, которая находится вдоль Московского шоссе между улицами Зои Космодемьянской и Ташкентской.

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Фото в блогах: во что превратилась стела «Самара» после зимы

Фото в блогах: во что превратилась стела «Самара» после зимы

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Объявлены номинанты на премию «Золотая малина — 2017»

Объявлены номинанты на премию «Золотая малина — 2017»

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24 января 2017, 02:19
За роман из одного предложения писатель получил престижную литературную премию

За роман из одного предложения писатель получил престижную литературную премию

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Как говорят члены жюри, в 

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Лауреатом Букеровской премии-2016 стал американский писатель Пол Бити

Лауреатом Букеровской премии-2016 стал американский писатель Пол Бити

Вчера состоялась церемония вручения главной литературной награды Великобритании. Лауреатом Букеровской премии в 2016 году стал американский 54-летний писатель Пол Бити, получив из рук супруги принца Чарльза 50 тысяч фунтов.  Столь высокой оценки удостоился четвертый роман Бити под названием  «Распродажа» (The 

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В буквальном смысле с огоньком прошла церемония вручения премии "Топ-50. Самые известные люди Самары и Тольятти". Во время награждения лауреатов конкурса, который уже 5 лет проводится журналом "Смр. Собака.ру", в здании ресторана Hadson случился пожар. Персонал заведения и гости церемонии 

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Лора из Сызрани подозревают в получении взятки

Лора из Сызрани подозревают в получении взятки

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В Самарской области врач брал взятки за рентген вне очереди

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Китайский хирург завершил операцию, хотя у него произошел разрыв аорты

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Учёные доказали, что люди умели лечить зубы 14 тыс. лет назад

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21 июля 2015, 01:25
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