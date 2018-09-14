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Болельщики растащили поле «Металлурга» на сувениры
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14 сентября 2018, 11:47
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Трамваи снова будут доезжать до Хлебной площади только в 2020 году
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14 сентября 2018, 04:50
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Ушел из жизни почетный генеральный консул Словении в Самарской области
14 сентября стало известно о смерти почетного генерального консула республики Словения в Самарской области Николая Ульянова. Николай Юрьевич возглавлял консульство с 2007 года. Республика Словения стала первым иностранным государством, пришедшим в Самарскую область с консульской миссией. Кроме того, Николай Ульянов …
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14 сентября 2018, 03:51
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Синоптики рассказали, когда придет похолодание в Самарскую область
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14 сентября 2018, 03:23
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В блогах: про «неудовлетворительное поведение» на «Самара Арене»
Игорь Ермоленко в соцсети «ВКонтакте» сигнализирует о неудовлетворительном поведении датчан на стадионе в Самаре 21 июня. «Некоторые датские болельщики регулярно забрасывали стаканами с пивом нижние ярусы. Не знаю, чего им пожелать: симметричного ответа от других фанатов, поражения и скорейшего …
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23 июня 2018, 12:57
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Площадку самарского стадиона защитили от застройки многоэтажками
В Самаре градостроительный совет отклонил проект высотной жилой застройки на территории стадиона «Буревестник», сообщает мэрия Самары. Как уже сообщала «ТЕРРА», накануне появилась информация, что собственник площадки бывшего спортобъекта захотел построить на этом участке 25-этажные дома. Стадион «Буревестник» был построен …
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27 апреля 2018, 12:28
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МЧС провело на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» масштабную тренировку
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26 апреля 2018, 03:59
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Высотки на месте стадиона могут построить в Самаре
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26 апреля 2018, 10:49