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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

Жуткое тройное ДТП под Самарой: два человека погибли и двое ранены

Жуткое тройное ДТП под Самарой: два человека погибли и двое ранены

В среду, 10 октября, под Самарой произошла страшная автокатастрофа. В 15:00 битумовоз МАЗ с прицепом ехал по обводной Самары со стороны Кировского моста в направлении Алексеевки. Где-то на 35 километре трассы у большегруза разорвало переднее левое колесо, он оказался на 
10 октября 2018, 08:06
В блогах: в село Верхнесъезжее приехали городские врачи

В блогах: в село Верхнесъезжее приехали городские врачи

Главврач "Нефтегорской ЦРБ" Наталья Мухортова рассказала в "Твиттере", что сегодня в рамках всероссийской акции #ДоброВСело жители деревни Верхнесъезжее смогли получить в местном фельдшерско-акушерском пункте консультации врачей: терапевта, невролога, офтальмолога, оториноларинголога. Невиданные до настоящего времени специалисты для Верхнесъезжего. Кроме того, 
10 октября 2018, 07:50
В блогах: в Самаре опять

В блогах: в Самаре опять "подняла голову эта зараза под названием "граффити"

В паблике "Подслушано | Самара" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что в нашем городе опять "подняла голову эта зараза под названием "граффити" (не путать с произведением искусства талантливых парней)".

"Власть и активные горожане не должны оставаться в стороне и "дать 
10 октября 2018, 07:24
В Самаре «четырнадцатая» сбила пешехода-нарушителя

В Самаре «четырнадцатая» сбила пешехода-нарушителя

Во вторник, 9 октября, на улице Авроры произошла дорожная авария с пострадавшими. В 13:50 29-летний водитель Лада 2114 ехал по улице Авроры в сторону Мориса Тореза. Он вел машину на высокой скорости, не затормозил вовремя и в результате сбил 62-летнего 
10 октября 2018, 05:29
В Самаре дефицит кондукторов и водителей трамваев и троллейбусов

В Самаре дефицит кондукторов и водителей трамваев и троллейбусов

Сейчас в Самаре наблюдается тотальная нехватка водителей трамваев (нужен 161 человек, недокомплект  штата - 27,8%) и троллейбусов (требуется 156  сотрудников, то есть 39,5%). Сложнее всего обстоят дела с кондукторами в трамваях. По данным ТТУ Самара, не хватает 351 сотрудника, то 
19 сентября 2018, 02:09
В Самаре хотят расширить проспект Кирова

В Самаре хотят расширить проспект Кирова

Жители Кировского района областной столицы обратились в губдуму. Они просят реконструировать проспект Кирова и подъезд к Кировскому мосту. Сейчас на новом въезде регулярно возникают пробки,  поэтому нужно расширить проспект и открыть дополнительные полосы. В четверг, 13 сентября, выяснилось,что   проектирование участка 
13 сентября 2018, 11:54
В Самаре перекроют движение на пересечении Вольской и Ново-Вокзальной

В Самаре перекроют движение на пересечении Вольской и Ново-Вокзальной

До 31 августа в Самаре перекроют движение на перекрестке улиц Вольской и Ново-Вокзальной. Там будут ремонтировать теплотрассу диаметром 500 миллиметров, а троллейбус № 15 и пять автобусных маршрутов пустят в объезд.

С утра 16 и до вечера 23  августа 
16 августа 2018, 10:49
В Самаре могут изменить расписание автобусов № 27

В Самаре могут изменить расписание автобусов № 27

Департамент транспорта областной столицы предложит перевозчику, который работает на маршруте № 27, изменить его расписание. Эта идея поступила от местных жителей, которые жалуются, что автобусы ходят крайне редко, интервалы между рейсами составляют до 30 минут. Напомним, что автобус № 27 
15 августа 2018, 10:26
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