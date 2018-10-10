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Жуткое тройное ДТП под Самарой: два человека погибли и двое ранены
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10 октября 2018, 08:06
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В блогах: в село Верхнесъезжее приехали городские врачи
Главврач "Нефтегорской ЦРБ" Наталья Мухортова рассказала в "Твиттере", что сегодня в рамках всероссийской акции #ДоброВСело жители деревни Верхнесъезжее смогли получить в местном фельдшерско-акушерском пункте консультации врачей: терапевта, невролога, офтальмолога, оториноларинголога. Невиданные до настоящего времени специалисты для Верхнесъезжего. Кроме того, …
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10 октября 2018, 07:50
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В блогах: в Самаре опять "подняла голову эта зараза под названием "граффити"
В паблике "Подслушано | Самара" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что в нашем городе опять "подняла голову эта зараза под названием "граффити" (не путать с произведением искусства талантливых парней)".
"Власть и активные горожане не должны оставаться в стороне и "дать …
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10 октября 2018, 07:24
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В Самаре «четырнадцатая» сбила пешехода-нарушителя
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10 октября 2018, 05:29
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В Самаре дефицит кондукторов и водителей трамваев и троллейбусов
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19 сентября 2018, 02:09
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В Самаре хотят расширить проспект Кирова
Жители Кировского района областной столицы обратились в губдуму. Они просят реконструировать проспект Кирова и подъезд к Кировскому мосту. Сейчас на новом въезде регулярно возникают пробки, поэтому нужно расширить проспект и открыть дополнительные полосы. В четверг, 13 сентября, выяснилось,что проектирование участка …
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13 сентября 2018, 11:54
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В Самаре перекроют движение на пересечении Вольской и Ново-Вокзальной
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16 августа 2018, 10:49
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В Самаре могут изменить расписание автобусов № 27
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15 августа 2018, 10:26