Не зарастет народная тропа из села Рождествено в Самару. В этом году ледовую переправу официально не открывали, однако маршрут пользуется популярностью. Здесь и следы от санок - родители рискуют даже жизнями своих детей.

Люди говорят, что прогулка через Волгу - это …