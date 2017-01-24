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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 января 2017г 
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В блогах: Самара не для пешеходов

В блогах: Самара не для пешеходов

Блогер hooligan_girl63 пожаловалась, что "Самара не для пешеходов". "Ходить по моему двору в районе улицы Димитрова можно только по машинной колее. Вдоль самой Димитрова до Московского ходить вообще тяжко: много снега, а под ним кочки льда. Совсем трудновыполнимая задача 
24 января 2017, 05:48
В блогах: появилось видео спасения «Нивы», провалившейся под лед

В блогах: появилось видео спасения «Нивы», провалившейся под лед

В группе "Город Новокуйбышевск" соцсети "ВКонтакте" рассказали, как на заливных лугах близ города проводилась операция по спасению утонувшей "Нивы". Как оказалось, машина двигалась по льду. Внезапно он провалился, и авто стало быстро уходить под воду. Рыбаки успели выдавить окно 
24 января 2017, 05:36
В блогах: фотоэкскурсия по заброшенной птицефабрике под Самарой

В блогах: фотоэкскурсия по заброшенной птицефабрике под Самарой

Блогер Нина Дюкова побывала на заброшенной Кротовской птицефабрике. "Она была основана в 1985 году. Располагается в селе Кротовка в 40 километрах от Самары и в 25 - от Кинель-Черкасс, рядом с трассой Самара - Оренбург. Специализировалась на производстве мяса бройлеров. 
24 января 2017, 01:32
В блогах: в Самаре водитель бросил свой «Рено» посередине дороги

В блогах: в Самаре водитель бросил свой «Рено» посередине дороги

Блогер Роман Ерёмкин поведал про "странного самарского автомобилиста, который бросил свой "Рено" посередине дороги на XXII-го Партсъезда". "Водитель просто ушел по своим делам, закрыв проезд для всех и не оставив номера телефона. Бабушки из соседнего дома рассказали, что машину 
23 января 2017, 05:55
Открытие навигации по Волге из Самары в Рождествено перенесли на 18 марта

Открытие навигации по Волге из Самары в Рождествено перенесли на 18 марта

«По причине отсутствием ледового класса у пассажирских судов типа «ОМ», а также при отсутствии знаков навигационного ограждения судового хода ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» не имеет правовых оснований для начала навигационного периода», - сообщает Самарское речное пассажирское предприятие (СРПП).
14 марта 2016, 05:40
Появилось расписание работы теплоходов Самара – Рождествено с 15 марта

Появилось расписание работы теплоходов Самара – Рождествено с 15 марта

С 15 марта на Волге стартует навигация по маршруту Самара - Проран - Рождествено. Расписание работы теплоходов опубликовано на сайте Самарского речного пассажирского предприятия. В день будет осуществляться по девять рейсов.

В этом году навигация на Волге в Самаре 
14 марта 2016, 02:33
Речная навигация в Самаре откроется раньше обычного

Речная навигация в Самаре откроется раньше обычного

Пассажирская навигация по Волге в этом году может открыться раньше, чем обычно. Пробный рейс теплохода по маршруту Самара  - Рождествено может состояться уже завтра, 10 марта, сообщает «Речфлот-63». Ожидается, что первыми по реке начнут курсировать суда «Ом-318» и «Ом-338».
9 марта 2016, 01:13
На маршруте Самара – Рождествено появились коммерческие суда-амфибии

На маршруте Самара – Рождествено появились коммерческие суда-амфибии

С 20 декабря в Самаре от Ульяновского спуска до Рождествено начали ходить коммерческие суда на воздушной подушке. Стоимость проезда составляет 1000 рублей при посадке до 5 пассажиров. При этом между Рождествено и речвокзалом до сих пор продолжают курсировать 5 теплоходов 
21 декабря 2015, 11:25
Для ледовой переправы Самара – Рождествено закуплено новое судно-амфибия на 23 места

Для ледовой переправы Самара – Рождествено закуплено новое судно-амфибия на 23 места

В правительстве Самарской области обсудили вопрос транспортного обеспечения села Рождествено. Министр транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин сообщил, что парк судов на воздушной подушке, которые зимой работают на ледовой переправе Самара – Рождествено, пополнила новая машина. Это судно-амфибия «Нептун-23» 

17 октября 2014, 05:01
Закрыто движение пассажирских судов по маршруту «Самара – Рождествено»

Закрыто движение пассажирских судов по маршруту «Самара – Рождествено»

С 19 декабря закрывается движение пассажирских судов по маршруту «Самара – Рождествено». Как сообщается на сайте регионального министерства транспорта, это связано с тем, что река Волга и Рождественская Воложка уже покрываются льдом и на акватории образуются ледяные заторы.

После установления стабильного 

19 декабря 2013, 10:29
В Самаре за январь под лед Волги провалилось три снегохода и машина

В Самаре за январь под лед Волги провалилось три снегохода и машина

Не зарастет народная тропа из села Рождествено в Самару. В этом году ледовую переправу официально не открывали, однако маршрут пользуется популярностью. Здесь и следы от санок - родители рискуют даже жизнями своих детей.

Люди говорят, что прогулка через Волгу - это 

1 февраля 2013, 12:05
Время работы ледовой переправы Самара – Рождествено увеличено на час

Время работы ледовой переправы Самара – Рождествено увеличено на час

Время работы переправы по маршруту Самара – Рождествено увеличивается на час. Суда на воздушных подушках
типа "Хивус" и "Марс", которые отправляются в рейс по мере заполнения, будут перевозить людей с 9 утра и до 6 часов вечера. Стоимость проезда составляет 

10 января 2013, 12:57
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