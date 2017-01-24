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В блогах: Самара не для пешеходов
Блогер hooligan_girl63 пожаловалась, что "Самара не для пешеходов". "Ходить по моему двору в районе улицы Димитрова можно только по машинной колее. Вдоль самой Димитрова до Московского ходить вообще тяжко: много снега, а под ним кочки льда. Совсем трудновыполнимая задача …
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24 января 2017, 05:48
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В блогах: появилось видео спасения «Нивы», провалившейся под лед
В группе "Город Новокуйбышевск" соцсети "ВКонтакте" рассказали, как на заливных лугах близ города проводилась операция по спасению утонувшей "Нивы". Как оказалось, машина двигалась по льду. Внезапно он провалился, и авто стало быстро уходить под воду. Рыбаки успели выдавить окно …
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24 января 2017, 05:36
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В блогах: фотоэкскурсия по заброшенной птицефабрике под Самарой
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24 января 2017, 01:32
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В блогах: в Самаре водитель бросил свой «Рено» посередине дороги
Блогер Роман Ерёмкин поведал про "странного самарского автомобилиста, который бросил свой "Рено" посередине дороги на XXII-го Партсъезда". "Водитель просто ушел по своим делам, закрыв проезд для всех и не оставив номера телефона. Бабушки из соседнего дома рассказали, что машину …
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23 января 2017, 05:55
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Открытие навигации по Волге из Самары в Рождествено перенесли на 18 марта
«По причине отсутствием ледового класса у пассажирских судов типа «ОМ», а также при отсутствии знаков навигационного ограждения судового хода ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» не имеет правовых оснований для начала навигационного периода», - сообщает Самарское речное пассажирское предприятие (СРПП).
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14 марта 2016, 05:40
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Появилось расписание работы теплоходов Самара – Рождествено с 15 марта
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14 марта 2016, 02:33
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Речная навигация в Самаре откроется раньше обычного
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9 марта 2016, 01:13
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На маршруте Самара – Рождествено появились коммерческие суда-амфибии
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21 декабря 2015, 11:25
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Для ледовой переправы Самара – Рождествено закуплено новое судно-амфибия на 23 места
В правительстве Самарской области обсудили вопрос транспортного обеспечения села Рождествено. Министр транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин сообщил, что парк судов на воздушной подушке, которые зимой работают на ледовой переправе Самара – Рождествено, пополнила новая машина. Это судно-амфибия «Нептун-23» …
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17 октября 2014, 05:01
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Закрыто движение пассажирских судов по маршруту «Самара – Рождествено»
С 19 декабря закрывается движение пассажирских судов по маршруту «Самара – Рождествено». Как сообщается на сайте регионального министерства транспорта, это связано с тем, что река Волга и Рождественская Воложка уже покрываются льдом и на акватории образуются ледяные заторы.
После установления стабильного …
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19 декабря 2013, 10:29
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В Самаре за январь под лед Волги провалилось три снегохода и машина
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1 февраля 2013, 12:05
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Время работы ледовой переправы Самара – Рождествено увеличено на час
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10 января 2013, 12:57