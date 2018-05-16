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В блогах: «Вы зачем в парке Металлургов все разломали?»
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16 мая 2018, 11:53
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В блогах: жалоба на работу одного из отделений Сбербанка России в Самаре
На блогосервисе отзывов федерального спецпортала «Банки.ру» появилась жалоба на работу одного из отделений Сбербанка России в Самаре: «Прихожу третью субботу подряд в офис Сбера по Георгия Димитрова, 117. Сотрудники не дают взять талон, консультант держит оборону у терминала с …
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11 мая 2018, 10:02
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В блогах: «Ж/д вокзал накрыло информатизацией!»
Блогер Ольга Потапова рассказала, что самарский "ж/д вокзал накрыло информатизацией"! "Теперь тут все как в банке: нужно сначала взять талон, а потом смотреть на табло и слушать голосовой вызов. Кстати, мне понравилось! В момент получения мною талона вызывали семьсот …
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15 мая 2018, 07:00
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В блогах: «Необъяснимая логика Сбербанка»
Самарец Андрей Шмуров критикует в «Фейсбуке» Сбербанк. «Просто необъяснимая логика у этого финансового учреждения. В отделении на Масленникова они зачем-то закрыли закуток с терминалами. Тогда как в других отделениях терминалы находятся в свободном доступе круглосуточно. В итоге толпа народа …
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15 мая 2018, 01:34
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В блогах: «Снова о «Битве Тимура и Тохтамыша»
Блогер Александр Еремкин отреагировал на новость о том, что знаменитый российский режиссер и гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров заинтересовался идеей снять фильм о полководце Тимуре-Тамерлане и битве на Кондурче. "Официальный ответ Шахназарова: "Фильм, посвященный этой выдающейся личности и ее деяниям, …
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15 мая 2018, 01:07
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Чем опасна для экономики массовая выдача потребкредитов?
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7 мая 2018, 01:04
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Уменьшен до рубля уставный капитал АвтоВАЗбанка
Один из крупнейших региональных финансовых институтов, тольяттинский АвтоВАЗбанк, в котором сейчас проводится процедура оздоровления, уменьшил свой уставный капитал с 1 миллиарда 150 миллионов рублей до одного рубля. Это один из этапов санации, который не должен вызывать беспокойства у клиентов, говорят …
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26 апреля 2018, 03:44
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Со сбоями в работе Райффайзенбанка столкнулись жители Самары
В Самаре в пятницу, 20 марта, в работе самарского отделения Райффайзенбанка произошел сбой. Банкоматы не выдают наличные держателям карт, сообщает 63.ru. Клиенты также не могли воспользоваться мобильным приложением банка. Об аналогичных проблемах также сообщили в Екатеринбурге и Новосибирске.
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20 апреля 2018, 10:49