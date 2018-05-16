В блогах: жалоба на работу одного из отделений Сбербанка России в Самаре появилась жалоба на работу одного из отделений Сбербанка России в Самаре: «Прихожу третью субботу подряд в офис Сбера по Георгия Димитрова, 117. Сотрудники не дают взять талон, консультант держит оборону у терминала с … На блогосервисе отзывов федерального спецпортала «Банки.ру»жалоба на работу одного из отделений Сбербанка России в Самаре: «Прихожу третью субботу подряд в офис Сбера по Георгия Димитрова, 117. Сотрудники не дают взять талон, консультант держит оборону у терминала с