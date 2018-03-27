На днях за помощью в сызранскую полицию обратился 37-летний мужчина. Он рассказал, что у его дочери неизвестные преступники украли сотовый телефон.

Правоохранители опросили девочку в присутствии ее родителей. Она рассказала, что возвращалась домой. На улице 50 лет Октября к ней подошли …