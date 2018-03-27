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В блогах: про Самару «без ракурсов и фильтров»
Тольяттинский блогер Наталья Козловская поделилась впечатлениями от прогулки по Самаре "без ракурсов и фильтров".
"Город держится местами. - утверждает автор. - Я принципиально не стала выбирать ракурсы, чтобы провода, грязь и столбы в кадр не попали. Да, можно …
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27 марта 2018, 05:56
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В блогах: в Самаре уже готовятся к открытию навигации
В паблике «Речфлот 63» поведали, что самарские речники уже начали готовиться к навигации. Постоянным «пионером» открытия навигации в Самаре является теплоход «ОТ-2005». «Не будет исключением и навигация 2018 года: на борту уже поднят государственный флаг, экипаж готовит свое судно …
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27 марта 2018, 05:11
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«Крылья Советов» - «Оренбург»: послематчевые комментарии тренеров
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26 марта 2018, 06:14
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В блогах: про женщину с гранатой на базе Росгвардии
Блогер Анна Носова рассказала про «курс молодого бойца» на базе учебного центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии.
«Училась стрелять из автомата Калашникова, обнаруживать взрывные устройства, кидать «кошку» и так далее. Скорее всего, в глазах обучающего состава я походила …
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26 марта 2018, 07:00
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В блогах: Что едят самарцы?
Блогер Татьяна Ан решила выяснить, какую сельхозпродукцию выбирают самарцы?
«Я лично в большинстве случаев прохожу мимо фермерских отделов, но взгляд иногда останавливаю на продукции», - пишет она.
«Обратила внимание на цены молочной продукции, сравнила... и что же …
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24 марта 2018, 09:09
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«Крылья Советов» и «Оренбург» ждет важный матч в Самаре
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23 марта 2018, 03:16
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Как изменятся маршруты общественного транспорта на ЧМ-2018 в Самаре
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14 марта 2018, 07:37
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Андрей Тихонов и «Крылья Советов» продолжают битву за выход в РФПЛ
Обыграв «Тюмень», команда Андрея Тихонова «Крылья Советов» догнала в турнирной таблице «Оренбург», и продолжает битву за прямой выход в Премьер-лигу. Как уже сообщала «ТЕРРА», самарские футболисты, сражающиеся за возвращение в элиту отечественного футбола, из которой они вылетели в 2017 …
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12 марта 2018, 06:00
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Сбежавшего из тольяттинского приюта подростка нашли в Самаре
Тольяттинская полиция нашла подростка, который сбежал из одного из социально-реабилитационных центров. О его исчезновении стало известно 6 февраля, когда к правоохранителям обратилась директор учреждения.
Ориентировки на мальчика были разосланы во все дежурные части. Полиция проверяла крупные торговые центры, компьютерные …
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22 февраля 2018, 11:44
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15-летний подросток ограбил школьника в Тольятти
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19 февраля 2018, 07:48
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В Самарской области видеоролики с подростками-«зацеперами» объявили вне закона
На просторах всемирной сети с каждым днем увеличивается количество роликов, в которых дети катаются на крышах железнодорожных вагонов и сцепках. Подростки называют эту опасную забаву «зацепингом». Теперь такие видео находятся вне закона. Соответствующее решение принял Сызранский городской суд на основании …
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14 февраля 2018, 03:31
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В Самарской области трое подростков отобрали у школьницы сотовый телефон
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6 февраля 2018, 09:01
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В Самаре осужденному пытались пронести наркотики в бритвенном станке
В Самаре в лечебное исправительное учреждение №4, которое находится на Заводском шоссе, осужденному пытались пронести наркотики в бритвенном станке. Подозрительное вещество белого цвета обнаружили в свертке, который заключенному передал посетитель.
«Порошок – предположительно героин, пытались передать ухищренным способом внутри ручки бритвенного …
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5 декабря 2017, 09:08
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Зеки сбежали: В Самарской области прошли учения УФСИН
Сотрудники самарского управления тюремного ведомства провели тактико-специальное учение по розыску и задержанию осужденных, совершивших побег из-под охраны.
Участие в мероприятии также приняли полицейские и бойцы управления федеральной службы войск национальной гвардии.
Как передает пресс-служба областного УФСИН, к выполнению …
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21 октября 2017, 04:48
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Осужденные готовят Самару к ЧМ-2018
Осужденные трех самарских колоний - шестой, десятой и тринадцатой - начали выпускать товары к предстоящему чемпионату мира по футболу. В перечне продукции – металлические ограждения для дворов, цветочные вазоны и бетонная тротуарная плитка. Произведенные товары районные власти уже используют для благоустройства …
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20 июля 2017, 12:33
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Наволочка из колонии: в Самаре откроется магазин по продаже товаров, изготовленных осужденными
Товары, изготовленные в местах лишения свободы, теперь будут доступны жителям Самары. Как сообщает УФСИН России по Самарской области, в столице губернии, по адресу: улица Куйбышева, 42, готовится к открытию магазин, в котором будут реализовывать продукцию, изготовленную осужденными.
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27 июня 2017, 07:39