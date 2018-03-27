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Материалы по теме:

В блогах: про Самару «без ракурсов и фильтров»

В блогах: про Самару «без ракурсов и фильтров»

Тольяттинский блогер Наталья Козловская поделилась впечатлениями от прогулки по Самаре "без ракурсов и фильтров".

"Город держится местами. - утверждает автор. - Я принципиально не стала выбирать ракурсы, чтобы провода, грязь и столбы в кадр не попали. Да, можно 
27 марта 2018, 05:56
В блогах: в Самаре уже готовятся к открытию навигации

В блогах: в Самаре уже готовятся к открытию навигации

В паблике «Речфлот 63» поведали, что самарские речники уже начали готовиться к навигации. Постоянным «пионером» открытия навигации в Самаре является теплоход «ОТ-2005». «Не будет исключением и навигация 2018 года: на борту уже поднят государственный флаг, экипаж готовит свое судно 
27 марта 2018, 05:11
«Крылья Советов» - «Оренбург»: послематчевые комментарии тренеров

«Крылья Советов» - «Оренбург»: послематчевые комментарии тренеров

Футболисты самарских «Крыльев Советов» провели один из важнейших поединков 2018 года. В субботу, 24 марта, на «Металлурге» в Самаре они принимали «Оренбург». Накануне встречи обе команды имели по 60 очков и находились на 2-3 строчке в турнирной таблице, конкурируя за 

26 марта 2018, 06:14
В блогах: про женщину с гранатой на базе Росгвардии

В блогах: про женщину с гранатой на базе Росгвардии

Блогер Анна Носова рассказала про «курс молодого бойца» на базе учебного центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии.
«Училась стрелять из автомата Калашникова, обнаруживать взрывные устройства, кидать «кошку» и так далее. Скорее всего, в глазах обучающего состава я походила 
26 марта 2018, 07:00
В блогах: Что едят самарцы?

В блогах: Что едят самарцы?

Блогер Татьяна Ан решила выяснить, какую сельхозпродукцию выбирают самарцы?

«Я лично в большинстве случаев прохожу мимо фермерских отделов, но взгляд иногда останавливаю на продукции», - пишет она.

«Обратила внимание на цены молочной продукции, сравнила... и что же 
24 марта 2018, 09:09
«Крылья Советов» и «Оренбург» ждет важный матч в Самаре

«Крылья Советов» и «Оренбург» ждет важный матч в Самаре

В Самаре в субботу, 24 марта, футболисты местного клуба «Крылья Советов» проведут во многом решающий для себя матч. Их соперником в рамках 29-го тура ФНЛ станет «Оренбург». В прошлом сезоне команды синхронно покинули элитный дивизион. А теперь борются за возвращение. 

23 марта 2018, 03:16
Как изменятся маршруты общественного транспорта на ЧМ-2018 в Самаре

Как изменятся маршруты общественного транспорта на ЧМ-2018 в Самаре

Во время проведения ЧМ-2018 в Самаре появятся 225 спортивных автобусов и 70 спортивных трамваев. Половина из них новые, часть перенаправят с малонагруженных маршрутов Самары и Тольятти. Все машины пометят буквой «С». Они будут курсировать по маршрутам: стадион «Самара Арена» - 

14 марта 2018, 07:37
Андрей Тихонов и «Крылья Советов» продолжают битву за выход в РФПЛ

Андрей Тихонов и «Крылья Советов» продолжают битву за выход в РФПЛ

Обыграв «Тюмень», команда Андрея Тихонова «Крылья Советов» догнала в турнирной таблице «Оренбург», и продолжает битву за прямой выход в Премьер-лигу. Как уже сообщала «ТЕРРА», самарские футболисты, сражающиеся за возвращение в элиту отечественного футбола, из которой они вылетели в 2017 
12 марта 2018, 06:00
Сбежавшего из тольяттинского приюта подростка нашли в Самаре

Сбежавшего из тольяттинского приюта подростка нашли в Самаре

Тольяттинская полиция нашла подростка, который сбежал из одного из социально-реабилитационных центров. О его исчезновении стало известно 6 февраля, когда к правоохранителям обратилась директор учреждения.

Ориентировки на мальчика были разосланы во все дежурные части. Полиция проверяла крупные торговые центры, компьютерные 
22 февраля 2018, 11:44
15-летний подросток ограбил школьника в Тольятти

15-летний подросток ограбил школьника в Тольятти

В полицию Тольятти вместе с родителями обратился 17-летний парень. Он сообщил о том, что стал жертвой ограбления. Возле торгового центра на улице Победы к молодому человеку подошел подросток и потребовал отдать ему мобильный телефон. Потерпевший решил не связываться с преступником, 

19 февраля 2018, 07:48
В Самарской области видеоролики с подростками-«зацеперами» объявили вне закона

В Самарской области видеоролики с подростками-«зацеперами» объявили вне закона

На просторах всемирной сети с каждым днем увеличивается количество роликов, в которых дети катаются на крышах железнодорожных вагонов и сцепках. Подростки называют эту опасную забаву «зацепингом». Теперь такие видео находятся вне закона. Соответствующее решение принял Сызранский городской суд на основании 

14 февраля 2018, 03:31
В Самарской области трое подростков отобрали у школьницы сотовый телефон

В Самарской области трое подростков отобрали у школьницы сотовый телефон

На днях за помощью в сызранскую полицию обратился 37-летний мужчина. Он рассказал, что у его дочери неизвестные преступники украли сотовый телефон.

Правоохранители опросили девочку в присутствии ее родителей. Она рассказала, что возвращалась домой. На улице 50 лет Октября к ней подошли 

6 февраля 2018, 09:01
В Самаре осужденному пытались пронести наркотики в бритвенном станке

В Самаре осужденному пытались пронести наркотики в бритвенном станке

В Самаре в лечебное исправительное учреждение №4, которое находится на Заводском шоссе, осужденному пытались пронести наркотики в бритвенном станке. Подозрительное вещество белого цвета обнаружили в свертке, который заключенному передал посетитель.

«Порошок – предположительно героин, пытались передать ухищренным способом внутри ручки бритвенного 

5 декабря 2017, 09:08
Зеки сбежали: В Самарской области прошли учения УФСИН

Зеки сбежали: В Самарской области прошли учения УФСИН

Сотрудники самарского управления тюремного ведомства провели тактико-специальное учение по розыску и задержанию осужденных, совершивших побег из-под охраны.
 
Участие в мероприятии также приняли полицейские и бойцы управления федеральной службы войск национальной гвардии.

Как передает пресс-служба областного УФСИН, к выполнению 
21 октября 2017, 04:48
Осужденные готовят Самару к ЧМ-2018

Осужденные готовят Самару к ЧМ-2018

Осужденные трех самарских колоний - шестой, десятой и тринадцатой - начали выпускать товары к предстоящему чемпионату мира по футболу. В перечне продукции – металлические ограждения для дворов, цветочные вазоны и бетонная тротуарная плитка. Произведенные товары районные власти уже используют для благоустройства 

20 июля 2017, 12:33
Наволочка из колонии: в Самаре откроется магазин по продаже товаров, изготовленных осужденными

Наволочка из колонии: в Самаре откроется магазин по продаже товаров, изготовленных осужденными

Товары, изготовленные в местах лишения свободы, теперь будут доступны жителям Самары. Как сообщает УФСИН России по Самарской области, в столице губернии, по адресу: улица Куйбышева, 42, готовится к открытию магазин, в котором будут реализовывать продукцию, изготовленную осужденными.  
Покупателям предложат 

27 июня 2017, 07:39
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