В паблике "Главные новости Тольятти" поведали, что в Автограде оштрафовали водителя за предоставление преимущества в движении скорой помощи. "ГИБДД Тольятти вполне однозначно ответила на вопрос, что ни в коем случае не нужно уступать дорогу машинам скорой, - негодует автомобилист Вячеслав Строченков. - Мне пришел штраф на 800 рублей как раз за то, что я, такой сознательный водитель, уступил дорогу врачам, которые мчались с больным пациентом в сторону Медгородка. Возможно, в это время ценна была каждая минута, как я думал в тот момент. Я не хочу теперь тратить свое время в душных кабинетах ГИБДД, а потом в судах, доказывая, что не лох. Я потрачу больше нервов и денег, но система не изменится. ГИБДД, лови свои 400 рублей!" Пост собрал сотни лайков и негативных комментариев в адрес госавтоинспекции.
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