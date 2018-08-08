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В блогах: Самару затопило...
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8 августа 2018, 05:18
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Предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве 7-летней девочки в Самаре
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8 августа 2018, 04:53
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90% страхового возмещения получили вкладчики самарского "Газбанка"
Вкладчики лишенного лицензии самарского "Газбанка" уже получили назад свои свыше 16 млрд рублей. Это 90 процентов от общего объема страховой ответственности организации, информирует Агентство по страхованию вкладов. Выплаты производятся через «Сбербанк», действующий от имени АСВ в качестве банка-агента.
Напомню, …
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8 августа 2018, 04:22
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В Самаре предложили создать «Цифровую деревню»
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8 августа 2018, 03:34
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Видео не для слабонервных: в Самаре крысы дегустируют шаурму перед продажей
Самарский блогер Александр Жоголев заснял необычных «дегустаторов» в заведении «Шаурма №1». Оно расположено около ЦУМ «Самара». На видео попал момент, как две упитанные крысы заскочили на плиту, на которой готовится шаурма для продажи клиентам. Грызуны хватают кусочек будущего блюда …
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3 августа 2018, 12:26
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В блогах. В Самаре УК "ЖКС" может "слиться": платить или не платить
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2 августа 2018, 10:08
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Эксперты обсудят перспективные направления развития энергетического и нефтегазового машиностроения
В пятницу, 27 июля, в конференц-зале АО «Технодинамика» состоится первое заседание Комитета по энергетическому, нефтегазовому машиностроению и новым производственным технологиям Союза машиностроителей России.
Участники мероприятия обсудят основные направления деятельности Комитета, развитие поставок продукции, меры господдержки предприятий энергетического и нефтегазового …
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26 июля 2018, 02:11
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Эксперты обсудили, какие подходы нужно использовать для сохранения здоровья сотрудников промышленных предприятий
Во вторник, 24 июля, на площадке АО «Технодинамика» прошло первое заседание Комитета по развитию высокотехнологичной медицины и внедрению передовых практик охраны здоровья на предприятиях промышленности Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» под председательством руководителя Федерального медико-биологического агентства Владимира Уйбы. Участники мероприятия …
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25 июля 2018, 11:48
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В блогах: Звонок в Сбербанк для бизнеса - это всегда боль
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18 июля 2018, 09:29
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В блогах: Лидер партии «Альтернатива для Германии» посетил площадку «Инженеров будущего»
Депутат Госдумы от Самарской области, первый вице-президент "СоюзМаш России" Владимир Гутенев сообщил в "Фейсбуке", что площадку международного молодежного форума «Инженеры будущего» посетил известный политический деятель, председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен. Он впервые в России и остался в восторге …
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18 июля 2018, 09:21
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Саратовские ученые разработали нетоксичный пластик
Специалисты Балаковского инженерно-технологического института филиала МИФИ работают над двумя новыми полимерами, которые могут быть использованы в промышленности и медицине.
Так, ученые разработали биосовместимый пластик. Он предназначен для проведения операций. После хирургического вмешательства не потребуется других действий для его извлечения …
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29 июня 2018, 03:41
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Лицом парфюмерно-косметической компании «Весна» стала Елена Летучая
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8 июня 2018, 02:19