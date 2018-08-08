В блогах. В Самаре УК "ЖКС" может "слиться": платить или не платить Самарец Вадим Афанасьев поведал в "Фейсбуке", что в городской сфере ЖКХ назревает большой скандал. "УК "ЖКС", одна из крупнейших управляющих компаний города, обслуживающая более тысячи домов города, по слухам, может "слиться", - утверждает автор. - Есть инфа, что до 9 …