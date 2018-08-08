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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 07.08.2018 
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Материалы по теме:

В блогах: Самару затопило...

В блогах: Самару затопило...

Сегодня Самару затопило. Сильный дождь накрыл город в обеденное время. Многие улицы превратились в настоящие горные речки. Горожане штурмовали пешеходные переходы по щиколотку в воде. Все, естественно, намокли. Жесть. Вода оказалась и в подвалах многих домов.

"Это не Венеция. 
8 августа 2018, 05:18
Предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве 7-летней девочки в Самаре

Предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве 7-летней девочки в Самаре

В Самаре предъявлено обвинение в убийстве семилетней девочки подозреваемому - 23-летнему Николаю Захарову.

Напомним, что малышка пропала вечером 20 июля. Она гуляла с братом-подростком, но в какой-то момент исчезла из его поля зрения. В тот же вечер поиски ребенка 
8 августа 2018, 04:53
90% страхового возмещения получили вкладчики самарского

90% страхового возмещения получили вкладчики самарского "Газбанка"

Вкладчики лишенного лицензии самарского "Газбанка" уже получили назад свои свыше 16 млрд рублей. Это 90 процентов от общего объема страховой ответственности организации, информирует Агентство по страхованию вкладов. Выплаты производятся через «Сбербанк», действующий от имени АСВ в качестве банка-агента.

Напомню, 
8 августа 2018, 04:22
В Самаре предложили создать «Цифровую деревню»

В Самаре предложили создать «Цифровую деревню»

В нашей области не хватает специалистов в сфере цифровой экономики. По словам врио председателя правительства Самарской области Станислава Казарина, если регион хочет получить 10-15 % средств, которые образуются в экономике России в результате перехода на «цифровые рельсы», необходимо ежегодно к 
8 августа 2018, 03:34
Видео не для слабонервных: в Самаре крысы дегустируют шаурму перед продажей

Видео не для слабонервных: в Самаре крысы дегустируют шаурму перед продажей

Самарский блогер Александр Жоголев заснял необычных «дегустаторов» в заведении «Шаурма №1». Оно расположено около ЦУМ «Самара». На видео попал момент, как две упитанные крысы заскочили на плиту, на которой готовится шаурма для продажи клиентам. Грызуны хватают кусочек будущего блюда 
3 августа 2018, 12:26
В блогах. В Самаре УК

В блогах. В Самаре УК "ЖКС" может "слиться": платить или не платить

Самарец Вадим Афанасьев поведал в "Фейсбуке", что в городской сфере ЖКХ назревает большой скандал. "УК "ЖКС", одна из крупнейших управляющих компаний города, обслуживающая более тысячи домов города, по слухам, может "слиться", - утверждает автор. - Есть инфа, что до 9 

2 августа 2018, 10:08
Эксперты обсудят перспективные направления развития энергетического и нефтегазового машиностроения

Эксперты обсудят перспективные направления развития энергетического и нефтегазового машиностроения

В пятницу, 27 июля, в конференц-зале АО «Технодинамика» состоится первое заседание Комитета по энергетическому, нефтегазовому машиностроению и новым производственным технологиям Союза машиностроителей России.

Участники мероприятия обсудят основные направления деятельности Комитета, развитие поставок продукции, меры господдержки предприятий энергетического и нефтегазового 
26 июля 2018, 02:11
Эксперты обсудили, какие подходы нужно использовать для сохранения здоровья сотрудников промышленных предприятий

Эксперты обсудили, какие подходы нужно использовать для сохранения здоровья сотрудников промышленных предприятий

Во вторник, 24 июля, на площадке АО «Технодинамика» прошло первое заседание Комитета по развитию высокотехнологичной медицины и внедрению передовых практик охраны здоровья на предприятиях промышленности Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» под председательством руководителя Федерального медико-биологического агентства Владимира Уйбы. Участники мероприятия 
25 июля 2018, 11:48
В блогах: Звонок в Сбербанк для бизнеса - это всегда боль

В блогах: Звонок в Сбербанк для бизнеса - это всегда боль

Александр Иванников в "ФБ" пожаловался, насколько тяжело работать со Сбербанком предпринимателям.

"Звонок в Сбербанк для бизнеса - это всегда боль!" - утверждает автор. "Сначала висишь на линии, потом говорят, что клиентский менеджер - это секретные данные и надо назвать номер счета, 

18 июля 2018, 09:29
В блогах: Лидер партии «Альтернатива для Германии» посетил площадку «Инженеров будущего»

В блогах: Лидер партии «Альтернатива для Германии» посетил площадку «Инженеров будущего»

Депутат Госдумы от Самарской области, первый вице-президент "СоюзМаш России" Владимир Гутенев сообщил в "Фейсбуке", что площадку международного молодежного форума «Инженеры будущего» посетил известный политический деятель, председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен. Он впервые в России и остался в восторге 

18 июля 2018, 09:21
Саратовские ученые разработали нетоксичный пластик

Саратовские ученые разработали нетоксичный пластик

Специалисты Балаковского инженерно-технологического института филиала МИФИ работают над двумя новыми полимерами, которые могут быть использованы в промышленности и медицине.

Так, ученые разработали биосовместимый пластик. Он предназначен для проведения операций. После хирургического вмешательства не потребуется других действий для его извлечения 
29 июня 2018, 03:41
Лицом парфюмерно-косметической компании «Весна» стала Елена Летучая

Лицом парфюмерно-косметической компании «Весна» стала Елена Летучая

Лицом бренда «Absolut», выпускаемого парфюмерно-косметической компанией «Весна», стала Елена Летучая – известный эксперт по чистоте, телеведущая, завоевавшая народную любовь после участия в программе «Ревизорро». В улучшенных составах мыла «Absolut» отсутствует триклозан 
8 июня 2018, 02:19
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