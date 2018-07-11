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Фестиваль уличных театров "Пластилиновый дождь" отменили в Самаре
Этим летом в самарских парках не будет проводиться ежегодный Международный фестиваль уличных театров "Пластилиновый дождь". Причиной решения стали финансовые трудности, рассказали организаторы культурного мероприятия. Каждый год они сталкивались с подобными проблемами, даже прибегали к помощи краудфандинга (способ сбора средств на …
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12 июля 2018, 12:47
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7 июля объявлено днем Шведской культуры в Самаре
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6 июля 2018, 01:51
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Тысячные посетители побывали в доме-музее Эльдара Рязанова в Самаре
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5 июля 2018, 04:37
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В Великобритании выбрали лучший супергеройский фильм
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4 июня 2018, 10:53
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Звезда «Гарри Поттера» Мэттью Льюис женился в Италии
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28 мая 2018, 09:22
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Собаку бравого солдата Швейка отремонтировали в Самаре
В Самаре провели ремонтные работы на скульптурной композиции «Бравый солдат Швейк». Специалисты привели в порядок собаку, которая сидит рядом с неунывающим литературным героем. Об этом сообщает городской департамент культуры.
Напомним, скульптура с изображением бравого солдата Швейка появилась в Самаре в 2013 …
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16 мая 2018, 09:34
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Звезда «Лиги справедливости» сыграет молодого Сальвадора Дали
Эзра Миллер, сыгравший в «Лиге справедливости» и «Фантастических тварях и местах их обитания», перевоплотится в молодого художника Сальвадора Дали. Байопик будет снимать Мэри Харрон, сообщает gazeta.ru.
Известно, что картина называется «Земля Дали», а ее сюжет будет построен на …
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14 мая 2018, 07:49
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Через несколько дней в Самаре откроется музей Эльдара Рязанова
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14 мая 2018, 09:03
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Режиссер Питер Джексон работает над фильмом о Первой мировой войне
Автор экранизации «Властелина колец» и «Хоббита» Питер Джексон работает над новым фильмом. Новое произведение режиссера будет посвящено Первой мировой войне. Выход документальной картины приурочен к 100-летию с момента ее окончания, сообщает издание Deadline.
В основу фильма лягут материалы …
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22 января 2018, 10:02
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Мэрия: «Самара встретит Новый год в гостях у Эльдара Рязанова»
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28 декабря 2017, 02:17
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В Самаре отметили юбилей Эльдара Рязанова
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20 ноября 2017, 05:31