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Фестиваль уличных театров

Фестиваль уличных театров "Пластилиновый дождь" отменили в Самаре

Этим летом в самарских парках не будет проводиться ежегодный Международный фестиваль уличных театров "Пластилиновый дождь". Причиной решения стали финансовые трудности, рассказали организаторы культурного мероприятия. Каждый год они сталкивались с подобными проблемами, даже прибегали к помощи краудфандинга (способ сбора средств на 
12 июля 2018, 12:47
7 июля объявлено днем Шведской культуры в Самаре

7 июля объявлено днем Шведской культуры в Самаре

7 июля объявлено днем Шведской культуры в Самарской области. Напомним, что уже завтра на стадионе «Самара Арена» пройдет матч четвертьфинала ЧМ-2018 между сборными Швеции и Англии. По предварительным прогнозам, в наш город приедут от 2 до 5,5 тысяч болельщиков скандинавской 
6 июля 2018, 01:51
Тысячные посетители побывали в доме-музее Эльдара Рязанова в Самаре

Тысячные посетители побывали в доме-музее Эльдара Рязанова в Самаре

В четверг, 5 июля, музей легендарного кинорежиссера Эльдара Рязанова, который открылся полтора месяца назад в Самаре, отмечает знаменательное событие. 

 

В преддверии Дня семьи, любви и верности его тысячными посетителями стали супруги, прожившие в браке более сорока лет.
 

- Это очень редкое 

5 июля 2018, 04:37
В Великобритании выбрали лучший супергеройский фильм

В Великобритании выбрали лучший супергеройский фильм

В Англии выбрали лучший супергеройский фильм всех времен. Почетное звание досталось картине «Супермен» с Кристофером Ривом 1978 года. Фильм режиссера Ричарда Доннера рассказывает историю жизни супергероя и его противоборства с гением преступного мира Лексом Лютером. В свое время фильм был 
4 июня 2018, 10:53
Звезда «Гарри Поттера» Мэттью Льюис женился в Италии

Звезда «Гарри Поттера» Мэттью Льюис женился в Италии

Звезда саги о Гарри Поттере Мэттью Льюис тайно женился на своей девушке Энджеле Джонсон. Церемония состоялась в итальянском Портофино, а затем новобрачные в компании друзей отправились в ресторан и на пляж. Новость о помолвке пары распространилась еще в 2016 году, 
28 мая 2018, 09:22
Собаку бравого солдата Швейка отремонтировали в Самаре

Собаку бравого солдата Швейка отремонтировали в Самаре

В Самаре провели ремонтные работы на скульптурной композиции «Бравый солдат Швейк». Специалисты привели в порядок собаку, которая сидит рядом с неунывающим литературным героем. Об этом сообщает городской департамент культуры.

Напомним, скульптура с изображением бравого солдата Швейка появилась в Самаре в 2013 

16 мая 2018, 09:34
Звезда «Лиги справедливости» сыграет молодого Сальвадора Дали

Звезда «Лиги справедливости» сыграет молодого Сальвадора Дали

Эзра Миллер, сыгравший в «Лиге справедливости» и «Фантастических тварях и местах их обитания», перевоплотится в молодого художника Сальвадора Дали. Байопик будет снимать Мэри Харрон, сообщает gazeta.ru.

Известно, что картина называется «Земля Дали», а ее сюжет будет построен на 
14 мая 2018, 07:49
Через несколько дней в Самаре откроется музей Эльдара Рязанова

Через несколько дней в Самаре откроется музей Эльдара Рязанова

19 мая там пройдут первые экскурсии.
14 мая 2018, 09:03
Режиссер Питер Джексон работает над фильмом о Первой мировой войне

Режиссер Питер Джексон работает над фильмом о Первой мировой войне

Автор экранизации «Властелина колец» и «Хоббита» Питер Джексон работает над новым фильмом. Новое произведение режиссера будет посвящено Первой мировой войне. Выход документальной картины приурочен к 100-летию с момента ее окончания, сообщает издание Deadline.

В основу фильма лягут материалы 
22 января 2018, 10:02
Мэрия: «Самара встретит Новый год в гостях у Эльдара Рязанова»

Мэрия: «Самара встретит Новый год в гостях у Эльдара Рязанова»

В Самаре в сквере у дома №120 по улице Фрунзе, где появится музей Эльдара Рязанова, пройдет вечер, посвященный встрече Нового года. 31 декабря там запланирована праздничная программа. С 16 часов будут показывать новогодние фильмы известного режиссера. А с 18:00 начнется 

28 декабря 2017, 02:17
В Самаре отметили юбилей Эльдара Рязанова

В Самаре отметили юбилей Эльдара Рязанова

18 ноября нашему прославленному земляку исполнилось бы 90 лет. В конце года планируется открытие музея кинорежиссера. Экспонаты для него частично передала в дар семья Рязанова, а также его самарские и московские родственники.
20 ноября 2017, 05:31
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