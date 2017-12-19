Блогер Наталья Козловская сообщила, что вчера в Тольятти с треском провалились публичные слушания в Комсомольском районе о проекте дороги через лес. "То ли по неопытности, то ли по недомыслию организаторами из местной мэрии был выбран для собрания зал на 50 человек. Однако пришло более трехсот. Хвост очереди в здание администрации тянулся до угла дома. Представители проектировщика попытались выступить без микрофона, но были освистаны теми, кто все-таки попал в зал. Остальные - те, кто стоял в коридоре и на лестнице, бурно митинговали. Преобладали мнения типа "сожгли лес, не трогайте то, что осталось". Обстановка была накалена до предела. В итоге публичные слушания перенесли. Но будет еще попытка 2.0", - считает автор.
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В блогах: В Сызрани появились "противогазеры"
В Сызрани появились "противогазеры" - люди, которые готовятся к ядерной войне, об этом поведали в паблике "ВПЛ Сызрань" соцсети "ВКонтакте". Первые 30 сызранцев, готовых выжить в случае атомного апокалипсиса, присоединились к движению «Вместо лиц противогазы». Оно зародилось в России прошедшим летом …
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19 декабря 2017, 07:44
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В блогах: «Тольяттинская дорога через лес стала политической проблемой»
Блогер Наталья Козловская рассказала, что тольяттинская дорога через лес стала политической проблемой.
«Генплан Автограда, принятый как фантастический, не привязанный к реалиям проект, предусматривал много интересного, бредового, полезного и нереализованного, - считает автор. - В том числе сеть велодорожек, благоустроенную набережную и …
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19 декабря 2017, 04:16
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В Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга и зажег главную елку
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19 декабря 2017, 01:10
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Навигация-2017 закрыта: с 19 декабря в Самаре не работают пассажирская и грузовая переправы
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19 декабря 2017, 11:32
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В Самаре с «Яндекса» теперь можно проверить, где едет нужный автобус
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18 декабря 2017, 02:42
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Жители Самары остались без воды из-за нештатной ситуации на Волге
Самарцы снова остались без воды из-за шуги в Волге. В понедельник, 18 декабря, в 05:30 из-за нештатной ситуации на реке Волге, вызвавшей остановку НФС-2, без холодного водоснабжения остался поселок Зубчаниновка в Кировском районе Самары, сообщает диспетчерская компания «Самарские коммунальные системы».
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18 декабря 2017, 08:15
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В блогах: в Сызрани жалуются на слишком малое количество начинки в сэндвичах «Макдоналдса»
В паблике «Черный список|Сызрань» соцсети «ВКонтакте» пожаловались на слишком малое количество начинки в сэндвичах от «Макдоналдса» в местных ресторанах сети. «Я заказала "Цезарь-ролл". Отдала за него 161 рубль. Разворачиваю и вижу что-то очень напоминающее сыр. И всего лишь одна …
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18 декабря 2017, 06:39
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В блогах: про один из самых депрессивных районов Самары
Блогер Игорь Кондратьев пишет про один из самых депрессивных районов Самары – побережье Самарки от Южного моста до Бельского переулка. «Когда я первый раз обследовал эту зону, испытал глубокий шок. Немного успокаивал меня тот факт, что этот район состоит …
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18 декабря 2017, 06:36
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Виртуальный батл "Жители против чиновников"
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12 декабря 2017, 09:10
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Забытая Самара: Дом печати
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12 декабря 2017, 08:15
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В блогах: В Самаре учителей просят подписаться на "твиттер" министра?
Пользователь под ником Poohmanoff поведал в соцсети "Твиттер", какие необычные объявления сейчас распространяет самарское минобрнауки в подведомственных учреждениях. Чиновники просят наладить работу по регистрации педколлективов в "Твиттере", чтобы затем подписаться на личные странички руководителей ведомства и поволжского управления минобразования. Poohmanoff с …
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5 декабря 2017, 09:23