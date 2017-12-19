В Самаре с «Яндекса» теперь можно проверить, где едет нужный автобус В Самаре с помощью приложения «Яндекс. Транспорт» теперь можно проверить, где едет нужный автобус, или другие виды городского общественного транспорта - трамваи и троллейбусы. Сведения передает ООО «ЦДС». Это 83 маршрута: 13 троллейбусных, 22 трамвайных и 43 автобусных - почти …