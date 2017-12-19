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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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В блогах: В Сызрани появились "противогазеры"

В Сызрани появились "противогазеры" - люди, которые готовятся к ядерной войне, об этом поведали в паблике "ВПЛ Сызрань" соцсети "ВКонтакте". Первые 30 сызранцев, готовых выжить в случае атомного апокалипсиса, присоединились к движению «Вместо лиц противогазы». Оно зародилось в России прошедшим летом 

19 декабря 2017, 07:44
В блогах: «Тольяттинская дорога через лес стала политической проблемой»

В блогах: «Тольяттинская дорога через лес стала политической проблемой»

Блогер Наталья Козловская рассказала, что тольяттинская дорога через лес стала политической проблемой.

«Генплан Автограда, принятый как фантастический, не привязанный к реалиям проект, предусматривал много интересного, бредового, полезного и нереализованного, - считает автор. - В том числе сеть велодорожек, благоустроенную набережную и 

19 декабря 2017, 04:16
В Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга и зажег главную елку

В Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга и зажег главную елку

В понедельник, 18 декабря, в Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга. Главный волшебник страны поздравил маленьких пациентов детской больницы и открыл новогодний комплекс на площади Куйбышева, где зажег елку. Во время ЧМ-2018 там пройдет фестиваль болельщиков ФИФА.

В рамках визита 

19 декабря 2017, 01:10
Навигация-2017 закрыта: с 19 декабря в Самаре не работают пассажирская и грузовая переправы

Навигация-2017 закрыта: с 19 декабря в Самаре не работают пассажирская и грузовая переправы

В Самаре навигация по Волге закрыта. С 19 декабря не работает пассажирская и грузовая переправа. В понедельник, 18 декабря,  последнее судно – теплоход «ОМ» из Рождествено не смог самостоятельно прибыть на речной вокзал Самары из-за обледенения Волги. Пришлось вызывать буксир. 
19 декабря 2017, 11:32
В Самаре с «Яндекса» теперь можно проверить, где едет нужный автобус

В Самаре с «Яндекса» теперь можно проверить, где едет нужный автобус

В Самаре с помощью приложения «Яндекс. Транспорт» теперь можно проверить, где едет нужный автобус, или другие виды городского общественного транспорта - трамваи и троллейбусы. Сведения передает ООО «ЦДС». Это 83 маршрута: 13 троллейбусных, 22 трамвайных и 43 автобусных - почти 

18 декабря 2017, 02:42
Жители Самары остались без воды из-за нештатной ситуации на Волге

Жители Самары остались без воды из-за нештатной ситуации на Волге

Самарцы снова остались без воды из-за шуги в Волге. В понедельник, 18 декабря, в 05:30 из-за нештатной ситуации на реке Волге, вызвавшей остановку НФС-2, без холодного водоснабжения остался поселок Зубчаниновка в Кировском районе Самары, сообщает диспетчерская компания «Самарские коммунальные системы». 
18 декабря 2017, 08:15
В блогах: в Сызрани жалуются на слишком малое количество начинки в сэндвичах «Макдоналдса»

В блогах: в Сызрани жалуются на слишком малое количество начинки в сэндвичах «Макдоналдса»

В паблике «Черный список|Сызрань» соцсети «ВКонтакте» пожаловались на слишком малое количество начинки в сэндвичах от «Макдоналдса» в местных ресторанах сети. «Я заказала "Цезарь-ролл". Отдала за него 161 рубль. Разворачиваю и вижу что-то очень напоминающее сыр. И всего лишь одна 
18 декабря 2017, 06:39
В блогах: про один из самых депрессивных районов Самары

В блогах: про один из самых депрессивных районов Самары

Блогер Игорь Кондратьев пишет про один из самых депрессивных районов Самары – побережье Самарки от Южного моста до Бельского переулка. «Когда я первый раз обследовал эту зону, испытал глубокий шок. Немного успокаивал меня тот факт, что этот район состоит 
18 декабря 2017, 06:36
Виртуальный батл

Виртуальный батл "Жители против чиновников"

Врио губернатора Дмитрий Азаров попросил жителей региона оценить работу своих подчиненных, которую они ведут с обращениями граждан в "Твиттере". "Успел завершить рабочий день ДО полуночи. На связи. Напишите, какие ведомства, на ваш взгляд, реагируют на вопросы здесь хуже, а какие лучше", 

12 декабря 2017, 09:10
Забытая Самара: Дом печати

Забытая Самара: Дом печати

Блогер Алексей Авдейчев побывал в заброшенном самарском Доме печати. "Он был построен в 1964 году. В советское время комплекс по праву считался одной из крупнейших типографий Поволжья. До середины 90-х дела шли хорошо, потом начались проблемы. В 1995 году типография оказалась 

12 декабря 2017, 08:15
В блогах: В Самаре учителей просят подписаться на

В блогах: В Самаре учителей просят подписаться на "твиттер" министра?

Пользователь под ником Poohmanoff поведал в соцсети "Твиттер", какие необычные объявления сейчас распространяет самарское минобрнауки в подведомственных учреждениях. Чиновники просят наладить работу по регистрации педколлективов в "Твиттере", чтобы затем подписаться на личные странички руководителей ведомства и поволжского управления минобразования. Poohmanoff с 

5 декабря 2017, 09:23
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